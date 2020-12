Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"800f41ff-e61c-4570-b62f-4cb115a29a9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hallgatót szinte körülölelő surround hangzás mintájára nevezik surround displaynek (megjelenítőnek) a Samsung elképzelését.","shortLead":"A hallgatót szinte körülölelő surround hangzás mintájára nevezik surround displaynek (megjelenítőnek) a Samsung...","id":"20201223_samsung_szabadalom_surround_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=800f41ff-e61c-4570-b62f-4cb115a29a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657e218b-8e4e-4c5e-83b3-eb5a1a86ad21","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_samsung_szabadalom_surround_kijelzo","timestamp":"2020. december. 23. 11:03","title":"A Samsung levédett ötlete: ilyen, amikor a telefont teljesen körülöleli a kijelző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy nem írja alá a szövetségi kormányzat finanszírozásáról szóló törvényt..\r

\r

","shortLead":"Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy nem írja alá a szövetségi kormányzat finanszírozásáról szóló törvényt..\r

\r

","id":"20201223_Trump_finanszirozas_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722c52cb-af42-477f-9216-e96023194964","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_Trump_finanszirozas_torveny","timestamp":"2020. december. 23. 19:10","title":"Akár az év végéig is leállhat az amerikai kormányzat, ha Trump beváltja a fenyegetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A tagállamok közös állásfoglalása tartalmazta a \"gender\" és az \"LMBTQI\" kifejezéseket is, de igazából arról szólt, hogy az EU-nak tiszteletben kell tartania és elő kell mozdítania a nemek közötti egyenlőséget és fel kell lépni a hátrányos megkülönböztetéssel szemben.","shortLead":"A tagállamok közös állásfoglalása tartalmazta a \"gender\" és az \"LMBTQI\" kifejezéseket is, de igazából arról szólt...","id":"20201222_Magyarorszag_nem_tamogatta_a_nok_egyenloseget_egy_EUs_dokumentumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6194c5c-b7f2-460d-a8f5-c46dc43c2b9f","keywords":null,"link":"/eurologus/20201222_Magyarorszag_nem_tamogatta_a_nok_egyenloseget_egy_EUs_dokumentumban","timestamp":"2020. december. 22. 07:05","title":"Magyarország nem támogatta a nők egyenlőségét egy uniós állásfoglalásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az Apple adatvédelmi újításának köszönhetően kaphatunk még világosabb képet arról, hogy a Facebook mennyi minden információt gyűjt és rendszerez a felhasználóiról.","shortLead":"Az Apple adatvédelmi újításának köszönhetően kaphatunk még világosabb képet arról, hogy a Facebook mennyi minden...","id":"20201222_facebook_adatgyujtes_adatkezeles_facebookos_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94207b6e-0f8a-4488-b71b-6f18198ee5dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_facebook_adatgyujtes_adatkezeles_facebookos_adatok","timestamp":"2020. december. 22. 08:03","title":"Egy kicsit ijesztő, mennyi információt gyűjt be rólunk a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány börtönre ítélt, pártbeli szövetségesét is elnöki kegyelemben részesítette a leköszönő Trump.","shortLead":"Néhány börtönre ítélt, pártbeli szövetségesét is elnöki kegyelemben részesítette a leköszönő Trump.","id":"20201223_donald_trump_kegyelem_elitelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a76d2c-f222-4aa4-9361-4bd03b1fccc1","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_donald_trump_kegyelem_elitelt","timestamp":"2020. december. 23. 05:40","title":"Trump kegyelmet adott a bagdadi vérengzés elkövetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2350046-a046-4c95-9de1-750cf45e090c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros is tiltakozik az önkormányzatok ellehetetlenítése miatt.","shortLead":"A főváros is tiltakozik az önkormányzatok ellehetetlenítése miatt.","id":"20201223_Igy_kapcsoltak_le_a_diszkivilagitast_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2350046-a046-4c95-9de1-750cf45e090c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2979dda7-0474-4125-8a5a-3187715cd0a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_Igy_kapcsoltak_le_a_diszkivilagitast_Budapesten","timestamp":"2020. december. 23. 19:56","title":"Így kapcsolták le a díszkivilágítást Budapesten – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5052b6af-c480-46e3-bc9b-a8384b7d4532","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem csak egy világjárvány, a vallási túlbuzgóság is veszélybe sodorhatja az ünnepet. Angliában történelemformáló erővé vált, hogy 1645-től másfél évtizedig tiltva volt a karácsonyozás.","shortLead":"Nem csak egy világjárvány, a vallási túlbuzgóság is veszélybe sodorhatja az ünnepet. Angliában történelemformáló erővé...","id":"202051__elmaradt_karacsony__puritan_onkeny__titkos_mulatozas__fenyofaforradalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5052b6af-c480-46e3-bc9b-a8384b7d4532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386c1cf4-4f52-4efb-8449-b1792dc4a5ce","keywords":null,"link":"/360/202051__elmaradt_karacsony__puritan_onkeny__titkos_mulatozas__fenyofaforradalom","timestamp":"2020. december. 23. 11:00","title":"Karácsonyozás mint \"sátáni praktika\" - Így tiltotta be a szeretet ünnepét a puritán önkény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe77cba6-fe8e-4828-a489-7d20ae872382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Torontóban található McEwan Fine Foods nevű üzlet sorai között pont úgy járhatunk el, ahogy a Google Street View által rögzített utcákon.","shortLead":"A Torontóban található McEwan Fine Foods nevű üzlet sorai között pont úgy járhatunk el, ahogy a Google Street View...","id":"20201222_mcewan_fine_foods_inabuggy_virtualis_seta_webshop_bevasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe77cba6-fe8e-4828-a489-7d20ae872382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501fd5a6-443f-4f39-9d1b-101ff68e6dfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_mcewan_fine_foods_inabuggy_virtualis_seta_webshop_bevasarlas","timestamp":"2020. december. 22. 10:33","title":"Kanadában van egy bolt, ahol a neten sétálgatva vásárolhatunk be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]