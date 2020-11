Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b3bd659-86f3-4415-8656-4c7cba4c6af9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyomkövetővel szerelték fel a világ utolsó ismert fehér zsiráfját Kenyában, hogy így elrettentsék az orvvadászokat.","shortLead":"Nyomkövetővel szerelték fel a világ utolsó ismert fehér zsiráfját Kenyában, hogy így elrettentsék az orvvadászokat.","id":"20201118_a_vilag_utolso_ismert_feher_zsirafja_kenya_nyomkoveto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b3bd659-86f3-4415-8656-4c7cba4c6af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb67967b-8e8c-458b-8f76-47051104d9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_a_vilag_utolso_ismert_feher_zsirafja_kenya_nyomkoveto","timestamp":"2020. november. 18. 09:33","title":"Nyomkövetőt kapott a világ utolsó ismert fehér zsiráfja, tavasszal vesztette el családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A sajtószabadságról, az Indexről és a CEU-ról is kérdezték az igazságügyi minisztert a BBC HARDtalk című műsorában. Varga Judit szerint kérdések helyett unalomig ismert vádaskodást, elfogultságot és liberális lózungokat kapott. Az interjú közben azonban néhány esetben nem konkrétan a feltett kérdésre válaszolt, inkább a jól ismert kormányzati kommunikációs fogásokat alkalmazta, ahogy erre a riporter is emlékeztette. Megnéztük a teljes interjút, hogy önnek már ne kelljen. ","shortLead":"A sajtószabadságról, az Indexről és a CEU-ról is kérdezték az igazságügyi minisztert a BBC HARDtalk című műsorában...","id":"20201118_Varga_Judit_BBC_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62658897-adc2-46b4-bed8-2d5e53c64ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Varga_Judit_BBC_interju","timestamp":"2020. november. 18. 12:10","title":"Ilyen, amikor Varga Judit valódi újságírói kérdéseket kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két könyvre szóló szerződést kötött Quentin Tarantino filmrendező a Harper kiadóval. Elsőként jövő nyáron a Volt egyszer egy Hollywood című filmjének könyvváltozatát adják majd ki.","shortLead":"Két könyvre szóló szerződést kötött Quentin Tarantino filmrendező a Harper kiadóval. Elsőként jövő nyáron a Volt...","id":"20201118_Konyv_Quentin_Tarantino_iras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2ddb0d-fd3b-402a-866e-a76366a7e8d2","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Konyv_Quentin_Tarantino_iras","timestamp":"2020. november. 18. 11:55","title":"Tarantino az írás felé fordul, jövőre már olvashatjuk az első könyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért akar vétózni Orbán Viktor a jogállami szabályozás miatt, ha minden rendben van a magyar demokráciával, ahogy azt gyakran állítja – teszi fel a kérdést a Néppárt frakcióvezetője a legolvasottabb német lapban. ","shortLead":"Miért akar vétózni Orbán Viktor a jogállami szabályozás miatt, ha minden rendben van a magyar demokráciával, ahogy azt...","id":"20201119_Manfred_Weber_Orban_terjen_eszhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a771f38-61e2-4337-aa81-9b4438b1100b","keywords":null,"link":"/360/20201119_Manfred_Weber_Orban_terjen_eszhez","timestamp":"2020. november. 19. 08:25","title":"Manfred Weber: Orbán térjen észhez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a414ab-de5d-4fdf-aede-4e42b3180679","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság bejelentette, az USA-ban ismét repülhetnek a Boeing 737 MAX gépek. A chicagói központú cég büszkeségének számító MAX-okat az után parancsolták világszerte földre, hogy két balesetben 346 ember vesztette életét. A fő kérdés az maradt, hogy a Covid–19-járvány miatti válság idején ki akar még MAX-ot venni, illetve hogy az utasoknak lesz-e kifogása az ilyen gépekkel szemben.","shortLead":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság bejelentette, az USA-ban ismét repülhetnek a Boeing 737 MAX gépek...","id":"20201119_Ujra_repulhetnek_a_Boeing_737_MAXok_de_lesz_hova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5a414ab-de5d-4fdf-aede-4e42b3180679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0362b0-29eb-4275-85b9-692a1fb961ae","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Ujra_repulhetnek_a_Boeing_737_MAXok_de_lesz_hova","timestamp":"2020. november. 19. 17:55","title":"Újra repülhetnek a Boeing 737 MAX-ok, de fő kérdés, hogy lesz-e hova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2de3638-ff7b-4dbf-913a-3894b4bfb4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi évek legnépszerűtlenebb nagy összegű beruházása a Puskás Aréna megépítése volt. A megkérdezettek között példátlan az egyetértés arról, hogy a kormánynak és a fővárosnak együtt kell működnie. ","shortLead":"Az utóbbi évek legnépszerűtlenebb nagy összegű beruházása a Puskás Aréna megépítése volt. A megkérdezettek között...","id":"20201118_korhazat_tomegkozlekedest_es_lakhatast_akarnak_a_budapestiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2de3638-ff7b-4dbf-913a-3894b4bfb4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f07015-651d-491c-a011-34d7760edea0","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_korhazat_tomegkozlekedest_es_lakhatast_akarnak_a_budapestiek","timestamp":"2020. november. 18. 10:38","title":"Nagyon elegük van a budapestieknek Karácsony és Orbán vitáiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","shortLead":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","id":"20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1d0acb-a5bd-4107-aeac-329f986c96a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","timestamp":"2020. november. 18. 06:19","title":"Visszatérne az atomalkuhoz Irán, ha Biden feloldja Trump szankcióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 83-as verziószámú változatát, ami több fontos újdonságot is tartalmaz.","shortLead":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 83-as verziószámú változatát, ami több fontos újdonságot is tartalmaz.","id":"20201118_mozilla_firefox_83_bongeszo_biztonsagos_internetezes_https","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d690ac9-a126-4e9a-a08a-6bc48c92ef41","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_mozilla_firefox_83_bongeszo_biztonsagos_internetezes_https","timestamp":"2020. november. 18. 16:03","title":"Biztonságosabb és gyorsabb lett a Firefox böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]