[{"available":true,"c_guid":"8f144303-0bbe-48a2-bc09-d10f9a1490db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem mutatták be a Galaxy S21 Ultrát, amelyik először kaphat a családban S Pen támogatást, azonban már szinte minden kiderült e telefonról. Legutóbb pedig a hozzá megvásárolható digitális toll részletei is kiszivárogtak, és állítólag picit másra számíthatunk, mint amilyen eddig volt a gyártó Note-sorozatához adott toll.","shortLead":"Még nem mutatták be a Galaxy S21 Ultrát, amelyik először kaphat a családban S Pen támogatást, azonban már szinte minden...","id":"20210105_samsung_galaxy_s21_ultra_s_pen_erintoceruza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f144303-0bbe-48a2-bc09-d10f9a1490db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce5ce3a-84af-4bb9-be47-87874c32a274","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_samsung_galaxy_s21_ultra_s_pen_erintoceruza","timestamp":"2021. január. 06. 07:03","title":"Mit tud majd a ceruza, amit a Galaxy S21 Ultra mellé adhat a Samsung?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajót az Iráni Forradalmi Gárda tartóztatta fel. ","shortLead":"A hajót az Iráni Forradalmi Gárda tartóztatta fel. ","id":"20210106_Iran_Del_Korea_elfogott_tanker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2461e6d0-5363-47c6-8791-9f1553836575","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Iran_Del_Korea_elfogott_tanker","timestamp":"2021. január. 06. 10:53","title":"Irán elfogott egy dél-koreai tankerhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkal kevesebben haltak meg kihűlés miatt Budapesten, mint a korábbi években.","shortLead":"Sokkal kevesebben haltak meg kihűlés miatt Budapesten, mint a korábbi években.","id":"20210106_Fagyhalal_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae2a7b4-c15d-419b-a329-ddfcb75d29e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Fagyhalal_Magyarorszag","timestamp":"2021. január. 06. 10:15","title":"Tavaly október és december között 54-en fagytak meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85941c87-8e6b-457a-b639-3e1357ce42d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elijah Shaffer több százezer feliratkozó számára terjesztette az összeesküvés-elméleteket a YouTube-on, a cég mégsem fosztotta meg őt a bevételszerzéstől.","shortLead":"Elijah Shaffer több százezer feliratkozó számára terjesztette az összeesküvés-elméleteket a YouTube-on, a cég mégsem...","id":"20210107_youtube_hirdetes_bevetel_reklam_elijah_schaffer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85941c87-8e6b-457a-b639-3e1357ce42d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034412b2-e597-4bf1-be3f-3025139c6247","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_youtube_hirdetes_bevetel_reklam_elijah_schaffer","timestamp":"2021. január. 07. 16:03","title":"Még akkor is pénzt keresett a YouTube-on a Trump-fanatikus, mikor a Capitoliumból posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c705b6-60b0-479f-b18f-e3774b8722ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angus King szenátor szerint Magyarországon és Törökországban is visszaszorulóban van a demokrácia.","shortLead":"Angus King szenátor szerint Magyarországon és Törökországban is visszaszorulóban van a demokrácia.","id":"20210107_Magyarorszag_Capitolium_ostrom_szenatus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c705b6-60b0-479f-b18f-e3774b8722ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ff53a1-44f2-4dc5-8151-e6f533b2efa7","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Magyarorszag_Capitolium_ostrom_szenatus","timestamp":"2021. január. 07. 15:44","title":"Magyarország is szóba került a Capitolium ostroma utáni szenátusi ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d89a877-e27a-41d8-a56e-3fb59d9c3115","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor 2024-2025-ben állíthatja Föld körüli pályára a NASA a SPHEREx nevű űrtávcsövet, ami 10 milliárd fényévre tud majd elnézni.","shortLead":"Valamikor 2024-2025-ben állíthatja Föld körüli pályára a NASA a SPHEREx nevű űrtávcsövet, ami 10 milliárd fényévre tud...","id":"20210106_nasa_spherex_urtavcso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d89a877-e27a-41d8-a56e-3fb59d9c3115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1d671b-f499-4e50-b960-5e99618ac3d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_nasa_spherex_urtavcso","timestamp":"2021. január. 06. 13:16","title":"Megmutatta a NASA az űrtávcsövet, amivel az univerzum keletkezését fogja kutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab024d0-b241-4169-9cea-4f3fb5dc41cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány nappal a mandátuma lejárta előtt a Trump-kormány még megnyitotta Alaszka sarkvidéki nemzeti parkjának egy részét az olajkitermelők előtt. A lépést egy évtizede vita tartó vita és pereskedés előzte meg - írja a BBC.","shortLead":"Néhány nappal a mandátuma lejárta előtt a Trump-kormány még megnyitotta Alaszka sarkvidéki nemzeti parkjának egy részét...","id":"20210107_Trump_megnyitotta_az_utolso_alaszkai_vadont_az_olajcegek_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab024d0-b241-4169-9cea-4f3fb5dc41cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901b992e-c1e8-4346-b84b-436dceeb2c45","keywords":null,"link":"/zhvg/20210107_Trump_megnyitotta_az_utolso_alaszkai_vadont_az_olajcegek_elott","timestamp":"2021. január. 07. 14:44","title":"Trump megnyitotta az alaszkai vadont az olajcégek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg is zajlik a mentés.","shortLead":"Jelenleg is zajlik a mentés.","id":"20210107_Baleset_XV_kerulet_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21724382-3ebe-4067-9a4a-e8bf31c21e79","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_Baleset_XV_kerulet_Budapest","timestamp":"2021. január. 07. 06:59","title":"Épületbe csapódott egy autó hajnalban a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]