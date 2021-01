Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hamis volt az állítólag Amerikából Ausztráliába repült versenygalamb szalagja. Ez azt is jelenti, hogy nem szükséges megölni.","shortLead":"Hamis volt az állítólag Amerikából Ausztráliába repült versenygalamb szalagja. Ez azt is jelenti, hogy nem szükséges...","id":"20210115_Megis_eletben_maradhat_a_fertozesveszely_miatt_halalra_itelt_galamb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec783471-bde5-48e7-8fcd-0e689b15a090","keywords":null,"link":"/elet/20210115_Megis_eletben_maradhat_a_fertozesveszely_miatt_halalra_itelt_galamb","timestamp":"2021. január. 15. 10:58","title":"Mégis életben maradhat a fertőzésveszély miatt halálra ítélt galamb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felelősségrevonási eljárás megindítását a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Donald Trump az első elnök az USA történelmében, akit kétszer is impeachment alá vontak.","shortLead":"A felelősségrevonási eljárás megindítását a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Donald Trump az első elnök az USA...","id":"20210113_Impeachment_Trump_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0dce4c-6e39-4151-b66f-36436d0a02d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Impeachment_Trump_szavazas","timestamp":"2021. január. 13. 22:31","title":"Impeachment: megszavazták a Trump elleni vádpontokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06143722-92e6-40e5-8123-f74d57d1841b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CD Projekt RED újdonsága a régebbi konzolokon kimondottan gyengén teljesít. A lengyel stúdió azt ígérte: javítja a hibákat és újabb, ingyenes tartalmakkal bővíti a programot.","shortLead":"A CD Projekt RED újdonsága a régebbi konzolokon kimondottan gyengén teljesít. A lengyel stúdió azt ígérte: javítja...","id":"20210114_cyberpunk_2077_cd_projekt_red_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06143722-92e6-40e5-8123-f74d57d1841b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac1370b-e78d-42bf-b4f9-b8f81026f587","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_cyberpunk_2077_cd_projekt_red_videojatek","timestamp":"2021. január. 14. 14:03","title":"Mindent kijavít és elnézést kér a Cyberpunk 2077 fejlesztője a játék állapota miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“2021 a rettentő megtorlás és válaszcsapás éve lesz” – üzente a fitneszguru.","shortLead":"“2021 a rettentő megtorlás és válaszcsapás éve lesz” – üzente a fitneszguru.","id":"20210114_schobert_norbert_magannyomozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78b5440-abb5-47c8-9fc6-d7eef382d401","keywords":null,"link":"/elet/20210114_schobert_norbert_magannyomozo","timestamp":"2021. január. 14. 07:36","title":"Schobert Norbert magánnyomozókat fogadott, hogy leszámoljon a családját ócsárló követőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39aa48e-c89a-4fb6-a399-cb14f663232a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz év után lett újra recesszió Németországban, az államháztartás pedig nyolc évnyi többlet után került először mínuszba. A recesszió nagysága így is egy kicsivel jobb, mint amire az elemzők számítottak.","shortLead":"Tíz év után lett újra recesszió Németországban, az államháztartás pedig nyolc évnyi többlet után került először...","id":"20210114_nemet_GDP_recesszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f39aa48e-c89a-4fb6-a399-cb14f663232a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b0af54-db7a-4676-b2f6-98007be3d4f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_nemet_GDP_recesszio","timestamp":"2021. január. 14. 17:59","title":"5 százalékkal esett vissza 2020-ban a német GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"307 ezerrel kevesebb motort és 9,6 ezerrel kevesebb autót gyártott 2020-ban az Audi Hungaria, mint egy évvel korábban.","shortLead":"307 ezerrel kevesebb motort és 9,6 ezerrel kevesebb autót gyártott 2020-ban az Audi Hungaria, mint egy évvel korábban.","id":"20210114_Megereztek_a_gyori_Audigyarban_hogy_a_jarvany_miatt_egy_honap_kiesett_a_munkabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02299290-01b5-4e40-ad48-3fa09bad8204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Megereztek_a_gyori_Audigyarban_hogy_a_jarvany_miatt_egy_honap_kiesett_a_munkabol","timestamp":"2021. január. 14. 16:34","title":"Megérezték a győri Audi-gyárban, hogy a járvány miatt egy hónap kiesett a munkából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oltóanyagból azért érkezik kevesebb az EU-ba, mert az azt gyártó amerikai cég újraszervezi a termelést, hogy több vakcinát tudjon legyártani.","shortLead":"Az oltóanyagból azért érkezik kevesebb az EU-ba, mert az azt gyártó amerikai cég újraszervezi a termelést, hogy több...","id":"20210115_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecef4cb9-4723-479d-807d-760c441ff9d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","timestamp":"2021. január. 15. 19:42","title":"Hat uniós ország is tiltakozik a csökkenő Pfizer-szállítmányok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Mindnyájan úgy érezzük, hogy megérdemelnénk a fizetésemelést. De mit tehetünk, hogy meg is kapjuk? A releváns közgazdasági elvek ismeretében magabiztosabban követelhetjük a jussunkat.","shortLead":"Mindnyájan úgy érezzük, hogy megérdemelnénk a fizetésemelést. De mit tehetünk, hogy meg is kapjuk? A releváns...","id":"20210114_Hogyan_kaphatnek_fizetesemelest_Segitenek_a_kozgazdaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cbb822-c8bd-431d-afd2-df412b70a997","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210114_Hogyan_kaphatnek_fizetesemelest_Segitenek_a_kozgazdaszok","timestamp":"2021. január. 14. 19:22","title":"Hogyan kaphatnék fizetésemelést? Segítenek a közgazdászok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]