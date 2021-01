Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40817614-7b1e-4efc-92a5-eb317c116a7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi csúcsmodell, Rolls-Royce Phantom alapjaira épülő \"Csendes Árnyék\" hatalmas akkumulátorral és négy elektromos motorral érkezik.","shortLead":"A jelenlegi csúcsmodell, Rolls-Royce Phantom alapjaira épülő \"Csendes Árnyék\" hatalmas akkumulátorral és négy...","id":"20210120_Nema_arnyek_lesz_az_elso_elektromos_RollsRoyce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40817614-7b1e-4efc-92a5-eb317c116a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc804462-65d7-48c6-8077-57b5dd93d085","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_Nema_arnyek_lesz_az_elso_elektromos_RollsRoyce","timestamp":"2021. január. 20. 12:13","title":"Silent Shadow néven jöhet az első elektromos Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oltóanyagot elsőként 73 személy kapja majd meg a vajdasági városban.","shortLead":"Az oltóanyagot elsőként 73 személy kapja majd meg a vajdasági városban.","id":"20210120_kinai_vakcina_obecsen_tapasztalatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fba92d9-0aee-4683-8d79-82973a148485","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_kinai_vakcina_obecsen_tapasztalatok","timestamp":"2021. január. 20. 11:32","title":"A kínai vakcinával kezdenek oltani 72 évesnél idősebbeket a vajdasági Óbecsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Meseország mindenkiért című könyv kapcsán született kormányhivatali döntés miatt szólított fel a könyv kiadója mesék \"feljelentésére\".","shortLead":"A Meseország mindenkiért című könyv kapcsán született kormányhivatali döntés miatt szólított fel a könyv kiadója mesék...","id":"20210120_labrisz_meseorszag_mindenkie_felhivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0584ffbe-c8bd-4003-9cd0-eccffa4a1d8d","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_labrisz_meseorszag_mindenkie_felhivas","timestamp":"2021. január. 20. 20:26","title":"Labrisz: Jelentsék az összes megtévesztő mesét a fogyasztóvédelemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","shortLead":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","id":"20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff0661e-4201-4b30-bdc6-52daad824e81","keywords":null,"link":"/elet/20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","timestamp":"2021. január. 20. 15:12","title":"Először kapott Michelin-csillagot egy vegán étterem Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bdd098-f3bf-4cc1-9845-ad17b2963796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a legtöbben a Samsungra vagy a Xiaomira tippeltek, hogy olyan okostelefonnal rukkol ki, amelyben a kijelző alá kerül a kamera, végül a ZTE-nek sikerült először ez a bravúr. A megoldás még nem tökéletes, de a küszöbön álló második generáció már sok javítással érkezhet. ","shortLead":"Bár a legtöbben a Samsungra vagy a Xiaomira tippeltek, hogy olyan okostelefonnal rukkol ki, amelyben a kijelző alá...","id":"20210119_zte_kijelzo_alatti_kamera_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75bdd098-f3bf-4cc1-9845-ad17b2963796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17d348e-fd93-473e-b3ec-044258a134ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_zte_kijelzo_alatti_kamera_2021","timestamp":"2021. január. 19. 09:33","title":"A ZTE új telefonjának előlapján nem látszik a kamera, pedig van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2592b916-70e6-4ffb-8ff7-9f987e76f927","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"1919-ben egy hónapokon át tartó kísérlet tartotta izgalomban a világ tudósközösségét. A tét Albert Einstein általános relativitáselméletének igazolása volt. Részlet Walter Isaacson Einstein - Az ember a relativitáselmélet mögött című könyvéből.","shortLead":"1919-ben egy hónapokon át tartó kísérlet tartotta izgalomban a világ tudósközösségét. A tét Albert Einstein általános...","id":"20210119_A_napfogyatkozas_ami_eldontotte_Einstein_sorsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2592b916-70e6-4ffb-8ff7-9f987e76f927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a29498-b2eb-45e2-8a35-82cf5d0c8bf1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210119_A_napfogyatkozas_ami_eldontotte_Einstein_sorsat","timestamp":"2021. január. 19. 19:14","title":"A napfogyatkozás, ami eldöntötte Einstein sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ccb876-0180-4e72-a181-f1ccc6a9b49c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó közel 9 évtized után támaszthatja fel a patinás luxusmárkát. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó közel 9 évtized után támaszthatja fel a patinás luxusmárkát. ","id":"20210120_kemfotokon_az_audi_maybachra_adott_valasza_a_horch_luxusauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5ccb876-0180-4e72-a181-f1ccc6a9b49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35470ad-9dda-4232-a358-367db96da102","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_kemfotokon_az_audi_maybachra_adott_valasza_a_horch_luxusauto","timestamp":"2021. január. 20. 06:41","title":"Kémfotókon az Audi Maybachra adott válasza, a Horch luxusautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5b5313-3e10-43a9-9bf9-4a1bf232028a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok funkcióval rendelkező elektromos fogkefék közt is igen különleges darabnak számít a Philips újdonsága.","shortLead":"A sok funkcióval rendelkező elektromos fogkefék közt is igen különleges darabnak számít a Philips újdonsága.","id":"20210119_philips_sonicare_9900_prestige_elektromos_fogkefe_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be5b5313-3e10-43a9-9bf9-4a1bf232028a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741ad843-9127-4c13-8aa6-c2a528b3472d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_philips_sonicare_9900_prestige_elektromos_fogkefe_ces_2021","timestamp":"2021. január. 19. 09:03","title":"Ez a fogkefe rásegít, ha úgy érzékeli, nem mossa rendesen a fogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]