A Facebook nemcsak arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy kiszűrje a közösségi oldalról a káros tartalmakat, hanem arra is, hogy elmondja a látássérült felhasználóknak, mi látható egy adott fényképen. A cég ígérete szerint 2021-ben továbbfejlesztik ezt a funkciót, amiről most némi részletet is közölt a Facebook.

Az automatikus alternatív szöveg (automatic alternative text, AAT) nére keresztelt technológia lényege, hogy az a rendszer a cég elmondása szerint több milliárd Instagramra felkerült fotóra, valamint a hozzájuk tartoz hashtagekre támaszkodik. Ennek köszönhetően a Facebook az eddigi 100, előre megadott képleírást mintegy 1200-ra tudta bővíteni, így már nemcsak azt ismeri fel a rendszer, hogy étel van a fényképen, hanem jó eséllyel azt is, hogy milyen étel. A cég szerint mindez kulturális sokszínűséget is jelent – például az algoritmus nemcsak azt tudja megmondani, hogy egy fényképen esküvői ruhát látni, hanem azt is, hogy milyen színűt.

A Facebook szerint az újfajta metódus megmondja, hol vannak az emberek a fotón, ahogy azt is, hányan láthatóak a képen. És bár alapvetően egy egyszerű leírást ad a technológia a fénykéről, válaszhatnak hozzá egy részletes leírást is, ami a rajta látható tárgyak helyzetét és méretét is elárulja.

A Facebook ugyanakkor hangsúlyozza, egyelőre ez sem egy tökéletes megoldás, és lehetnek hibák a rendszerben. Ugyanakkor az eddiginél jóval könnyebb lehet a látássérült felhasználók számára a közösségi oldal használata.

