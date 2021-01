Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyelőre 13 ingatlan pályáztatása zajlik.","shortLead":"Egyelőre 13 ingatlan pályáztatása zajlik.","id":"20210121_72_ingatlant_ad_el_Budapest_milliardos_bevetelt_var","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2ebef1-2e76-4439-807d-dd2b2e0b9f0d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210121_72_ingatlant_ad_el_Budapest_milliardos_bevetelt_var","timestamp":"2021. január. 21. 13:36","title":"72 ingatlant ad el Budapest, milliárdos bevételt vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","shortLead":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","id":"20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e799bd-4007-4df7-af69-73e4adb4a212","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 05:35","title":"Biden azonnal munkához látott, már a klímaegyezmény, a bevándorlás és a koronavírus miatt is intézkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e1f08f-9d2b-44af-bde9-3ade2fd8aacb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy János költségvetési okokra hivatkozott.","shortLead":"Nagy János költségvetési okokra hivatkozott.","id":"20210121_Alpolgarmester_Szigetszentmiklos_valtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04e1f08f-9d2b-44af-bde9-3ade2fd8aacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2117d7db-f905-4f95-8d12-e9e604f588b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Alpolgarmester_Szigetszentmiklos_valtas","timestamp":"2021. január. 21. 11:35","title":"Leváltotta DK-s alpolgármesterét Szigetszentmiklós ellenzéki vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"Zsámbéki Gábor","category":"360","description":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas utcai épületét, ezzel pedig megszüntetnék az intézmény játszóhelyét, az Ódry Színpadot is. Az épületegyüttesnek ezt a részét a református egyháznak adnák. A döntés ellen tiltakozott Ódry Árpád dédunokája is. Minisorozatunkban négy emblematikus színész és színházi ember búcsúzik a legendás műhelytől és játszóhelytől. Elsőként Zsámbéki Gábor rendező.","shortLead":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas...","id":"20210122_Zsambeki_Barbarsag_es_igy_is_fog_megmaradni_az_emlekezetben__bucsu_az_Odrytol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7504cc6b-f2d4-4eee-a1e3-d958c8eff794","keywords":null,"link":"/360/20210122_Zsambeki_Barbarsag_es_igy_is_fog_megmaradni_az_emlekezetben__bucsu_az_Odrytol","timestamp":"2021. január. 22. 12:00","title":"Zsámbéki Gábor: Lerombolása barbárság, és így marad meg az emlékezetben – Búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee58ef8-a809-495f-9d80-7391bf657ebb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Serényen dolgoznak az oltópontok, épp időben jött az újabb adag vakcina, az egészségügyi dolgozók után pedig az otthon élő, 89 évesnél idősebb emberek kapják meg a védőoltást – hangzott el az operatív törsz szerdai sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Serényen dolgoznak az oltópontok, épp időben jött az újabb adag vakcina, az egészségügyi dolgozók után pedig az otthon...","id":"20210120_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ee58ef8-a809-495f-9d80-7391bf657ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8f139a-983e-4c7f-89cb-d4ffc595b2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 20. 13:35","title":"Müller: Nem fordulhat elő olyan, hogy a nap végén kiöntsenek megmaradt vakcinaadagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b7a2f-de96-44ed-a38a-fc910e3dd57b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóbejárást tartottak az SZFE új, naphegyi campusán.","shortLead":"Sajtóbejárást tartottak az SZFE új, naphegyi campusán.","id":"20210121_szarka_gabor_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e34b7a2f-de96-44ed-a38a-fc910e3dd57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840b6721-9a12-4cff-998f-1594042630ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_szarka_gabor_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2021. január. 21. 20:25","title":"Szarka Gábor szerint a színművészetisek “évtizedes pusztulatot” védtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412b099b-0f25-4671-b011-fafd41f19e77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Honvédkórháznál mérték a legrosszabb adatokat.","shortLead":"A Honvédkórháznál mérték a legrosszabb adatokat.","id":"20210121_covid_korhaz_legszennyezettseg_honvedkorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=412b099b-0f25-4671-b011-fafd41f19e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05a8093-8ba7-4d2c-b295-b301534452f1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210121_covid_korhaz_legszennyezettseg_honvedkorhaz","timestamp":"2021. január. 21. 18:38","title":"A fővárosi Covid-kórházaknál az átlagnál szennyezettebb a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011237e6-856d-4205-beff-d2af01119787","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetőinek ígéretei a jegyek pótlására „annyit érnek, amennyit betartanak belőlük”.","shortLead":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetőinek...","id":"20210121_szfe_hallgatok_jegyek_torlese_hook_elnok_murai_laszlo_hallgatoi_onkormanyzatok_orszagos_konferenciaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=011237e6-856d-4205-beff-d2af01119787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14d9b6a-a881-49ff-a26b-c820f5e3e427","keywords":null,"link":"/kultura/20210121_szfe_hallgatok_jegyek_torlese_hook_elnok_murai_laszlo_hallgatoi_onkormanyzatok_orszagos_konferenciaja","timestamp":"2021. január. 21. 16:09","title":"HÖOK-elnök: Az SZFE-hallgatók jegyeinek törlése az egész magyar felsőoktatásnak árt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]