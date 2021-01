Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","shortLead":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","id":"20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ce9aef-e4dc-43a5-9ea3-12a899e3a3f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","timestamp":"2021. január. 25. 10:05","title":"5-ös alá: itt a nyújtott BMW 3 Gran Limousine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cca264-49df-49e9-9d0a-6567d4cc2891","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ivóvizet megmérgezni, erőművet leállítani, autót balesetbe sodorni, oltás hűtőláncát megszakítani – ilyen és hasonló súlyos kibertámadások lehetségesek, érdemes felkészülni a védekezésre.","shortLead":"Ivóvizet megmérgezni, erőművet leállítani, autót balesetbe sodorni, oltás hűtőláncát megszakítani – ilyen és hasonló...","id":"202103__jon_ahalalos_kibertamadas__oltasellenes_keszulodes__szivzur__inkabb_esszel_mint_erovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1cca264-49df-49e9-9d0a-6567d4cc2891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba21db00-147f-4a1a-954e-8faec43c0f7c","keywords":null,"link":"/360/202103__jon_ahalalos_kibertamadas__oltasellenes_keszulodes__szivzur__inkabb_esszel_mint_erovel","timestamp":"2021. január. 24. 08:15","title":"Szakértők szerint hamarosan bekövetkezik az első halálos kibertámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiadták a figyelmeztetést: csak az induljon útnak, akinek feltétlenül szükséges.","shortLead":"Kiadták a figyelmeztetést: csak az induljon útnak, akinek feltétlenül szükséges.","id":"20210124_Akar_15_centis_hora_is_ebredhetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9fcd60-c447-441c-beb3-8a27dd81e97c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Akar_15_centis_hora_is_ebredhetunk","timestamp":"2021. január. 24. 16:20","title":"Akár 15 centis hóra is ébredhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap estére visszatér a hideg és télies idő.","shortLead":"Vasárnap estére visszatér a hideg és télies idő.","id":"20210124_Eso_ho_hideg_es_tel_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a91dfe-aef1-486b-bedb-3452785598ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Eso_ho_hideg_es_tel_jon","timestamp":"2021. január. 24. 08:43","title":"Eső, hó, hideg és tél jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f1ea90-5dff-441a-a88b-1172361d178b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrzej Dudát a Navalnij elleni fellépés bőszítette most fel. ","shortLead":"Andrzej Dudát a Navalnij elleni fellépés bőszítette most fel. ","id":"20210124_Kemenyebben_kellene_fellepni_Moszkva_ellen_a_lengyel_elnok_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9f1ea90-5dff-441a-a88b-1172361d178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c3334e-935a-4f30-9bc4-af32bf67ea43","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Kemenyebben_kellene_fellepni_Moszkva_ellen_a_lengyel_elnok_szerint","timestamp":"2021. január. 24. 19:53","title":"Keményebben kellene fellépni Moszkva ellen a lengyel elnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb80d35-e210-4e55-bfdb-21f196fa21f8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország több száz városában és kisebb településén vonultak utcára ellenzéki tüntetők, hogy a múlt vasárnapi hazatérése után azonnal őrizetbe vett és 30 napos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon bocsátását követeljék. A legtöbben, mintegy 40 ezren, Moszkvában gyűltek össze és több városban komoly összetűzések alakultak ki a gyülekezési tilalmat megsértő tüntetők és a durván fellépő rendőrök között.","shortLead":"Oroszország több száz városában és kisebb településén vonultak utcára ellenzéki tüntetők, hogy a múlt vasárnapi...","id":"20210123_Most_volt_a_legnagyobb_Navalnijfele_tuntetes_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdb80d35-e210-4e55-bfdb-21f196fa21f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3747406-334e-45e4-802d-7d54fba84296","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Most_volt_a_legnagyobb_Navalnijfele_tuntetes_Oroszorszagban","timestamp":"2021. január. 23. 19:57","title":"Durva fellépéssel oszlatták fel az eddigi legnagyobb Navalnij-féle tüntetést Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"David Hasselhoff ereklyéi kerültek kalapács alá. ","shortLead":"David Hasselhoff ereklyéi kerültek kalapács alá. ","id":"20210124_Majdnem_90_millio_forintert_kelt_el_a_Knight_Rider_autojanak_masolata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc8c137-fcbc-43a4-a786-6a16008e3e98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Majdnem_90_millio_forintert_kelt_el_a_Knight_Rider_autojanak_masolata","timestamp":"2021. január. 24. 19:35","title":"Majdnem 90 millió forintért kelt el a Knight Rider autójának másolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"220 millió forintot ér a telitalálat a jövő héten.","shortLead":"220 millió forintot ér a telitalálat a jövő héten.","id":"20210124_Ismet_nem_volt_6_talalatos_szelveny_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed46119-ced5-44df-a441-43c0f17dec40","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Ismet_nem_volt_6_talalatos_szelveny_a_lotton","timestamp":"2021. január. 24. 17:06","title":"Ismét nem volt 6 találatos szelvény a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]