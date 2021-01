Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb405984-6261-44b8-ac5a-049c31784839","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt elnök unokahúga szerint Donald Trump felmérhetetlen károkat okozott az Egyesült Államoknak az elmúlt négy évben.","shortLead":"A volt elnök unokahúga szerint Donald Trump felmérhetetlen károkat okozott az Egyesült Államoknak az elmúlt négy évben.","id":"20210125_Mary_Trump_kesz_nevet_valtoztatni_hogy_eltavolodjon_Donald_Trumptol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb405984-6261-44b8-ac5a-049c31784839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c570272-2d2d-4421-abc6-81d1217ad908","keywords":null,"link":"/elet/20210125_Mary_Trump_kesz_nevet_valtoztatni_hogy_eltavolodjon_Donald_Trumptol","timestamp":"2021. január. 25. 10:23","title":"Mary Trump kész nevet változtatni, hogy eltávolodjon Donald Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc548cb-8043-41d1-8655-f14f06d1ad62","c_author":"Mácsai Pál","category":"360","description":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas utcai épületét, ezzel pedig megszüntetnék az intézmény játszóhelyét, az Ódry Színpadot is. Az épületegyüttesnek ezt a részét a református egyháznak adnák. A döntés ellen tiltakozott Ódry Árpád dédunokája is. Minisorozatunkban négy emblematikus színész és színházi ember búcsúzik a legendás műhelytől és játszóhelytől. Harmadikként Mácsai Pál színész, rendező, az Örkény Színház alapító igazgatója.","shortLead":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas...","id":"20210124_Macsai_Pal__Bucsu_az_Odrytol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc548cb-8043-41d1-8655-f14f06d1ad62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60ea9bf-eda3-4ac1-b226-489739f1eeb6","keywords":null,"link":"/360/20210124_Macsai_Pal__Bucsu_az_Odrytol","timestamp":"2021. január. 24. 11:30","title":"Mácsai Pál: „A helyet be lehet zárni. A szellemet nem” – Búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők autókkal vonultak fel, azt követelve, hogy vonják felelősségre a brazil elnököt a rossz járványkezelés miatt.","shortLead":"A tüntetők autókkal vonultak fel, azt követelve, hogy vonják felelősségre a brazil elnököt a rossz járványkezelés miatt.","id":"20210125_jair_bolsonaro_brazilia_autos_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdab918-a1c3-4b6d-9b6e-c1d9af7f15b6","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_jair_bolsonaro_brazilia_autos_tuntetes","timestamp":"2021. január. 25. 08:30","title":"Ezrek követelték Bolsonaro leváltását Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6833b79a-c240-442c-8260-1256ba600608","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ezt az egyik magyarországi szárazjéggyártó cég, a Messer Hungarogáz Kft. ügyvezetője számolta ki. Náluk a szürke hétköznapok része a technológia, amelyet elsősorban nem is a gyógyszeripar, hanem az élelmiszerláncok alkalmaznak.

","shortLead":"Ezt az egyik magyarországi szárazjéggyártó cég, a Messer Hungarogáz Kft. ügyvezetője számolta ki. Náluk a szürke...","id":"20210125_Ahhoz_hogy_minden_magyart_beoltsanak_koronavirus_elleni_vakcinaval_38_tonnanyi_szarazjeg_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6833b79a-c240-442c-8260-1256ba600608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d6a6b7-69d1-4988-aa0a-0473f47cc623","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_Ahhoz_hogy_minden_magyart_beoltsanak_koronavirus_elleni_vakcinaval_38_tonnanyi_szarazjeg_kell","timestamp":"2021. január. 25. 14:15","title":"Ahhoz, hogy minden magyart beoltsanak Pfizer-vakcinával, 38 tonna szárazjég kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a44e18-06c8-44ff-84ba-5a050f8bdd42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rigó méretű bagoly Észak-Európába való, nálunk ritka vendég. ","shortLead":"A rigó méretű bagoly Észak-Európába való, nálunk ritka vendég. ","id":"20210124_Torpekuvikot_lattak_a_Matraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87a44e18-06c8-44ff-84ba-5a050f8bdd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03dcc4db-35d3-4bf1-a254-6ef7c55bfa20","keywords":null,"link":"/elet/20210124_Torpekuvikot_lattak_a_Matraban","timestamp":"2021. január. 24. 10:40","title":"Törpekuvikot láttak a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea51eabf-b3b0-4492-8e54-30ba514bb165","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A futurisztikusnak tűnő melegedőkben akár két ember is elfér, egyébként víz- és szélállóak. Az ötletgazdák szerint a kabinokkal nem a hajléktalanszállókat akarják leváltani.","shortLead":"A futurisztikusnak tűnő melegedőkben akár két ember is elfér, egyébként víz- és szélállóak. Az ötletgazdák szerint...","id":"20210125_alvokabin_melegedo_hajlektalanok_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea51eabf-b3b0-4492-8e54-30ba514bb165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4faf4b-5261-40d8-83e2-b41f2dddc606","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_alvokabin_melegedo_hajlektalanok_nemetorszag","timestamp":"2021. január. 25. 09:33","title":"Nyilvános alvókabinokat helyeznének ki Németországban, hogy a hajléktalanok ne fagyjanak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg egyes országokban az állam állja a beutazók PCR-tesztjét, több régióban csakis magánúton végzett vizsgálattal lehet igazolni, hogy az egyén nem koronavírus-fertőzött. Ennek a költségét azonban az érintettnek kell megfizetnie. Egyesek máris elkezdték kijátszani a rendszert.","shortLead":"Míg egyes országokban az állam állja a beutazók PCR-tesztjét, több régióban csakis magánúton végzett vizsgálattal lehet...","id":"20210125_hamisitas_csalas_covid_teszt_koronavirus_photoshop_paint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccad049-84b2-41ab-a732-2b6320a96d4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_hamisitas_csalas_covid_teszt_koronavirus_photoshop_paint","timestamp":"2021. január. 25. 08:03","title":"Hamisítani kezdték a Covid-tesztek eredményét, hogy pénzt spóroljanak és utazhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százszor olcsóbb azoknak a légcsavaros repülőgépeknek az óránkénti üzemeltetése, amiket a nigériai légierő vásárolt egy magyar cégtől, mint egy harci helikopteré.","shortLead":"Százszor olcsóbb azoknak a légcsavaros repülőgépeknek az óránkénti üzemeltetése, amiket a nigériai légierő vásárolt...","id":"20210125_Magyar_repulogepeket_vasarolt_Nigeria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9be69e-4c09-4112-bd45-008e41f67256","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Magyar_repulogepeket_vasarolt_Nigeria","timestamp":"2021. január. 25. 17:31","title":"Egy magyar cégtől vásárol repülőket Nigéria hadserege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]