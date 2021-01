Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b5aa892-2199-419f-96c8-1c7c8d2e3bae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nikólasz Jatromanolákisz reméli, hogy az LMBTQ közösség tagjainak könnyebb lesz megküzdeniük a diszkriminációval most, hogy valaki a legmagasabb szinten is képviseli őket.","shortLead":"Nikólasz Jatromanolákisz reméli, hogy az LMBTQ közösség tagjainak könnyebb lesz megküzdeniük a diszkriminációval most...","id":"20210112_A_gorogok_elso_felvallaltan_meleg_kormanyzati_politikusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b5aa892-2199-419f-96c8-1c7c8d2e3bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15efb002-b954-4786-8599-4a1f7139e342","keywords":null,"link":"/elet/20210112_A_gorogok_elso_felvallaltan_meleg_kormanyzati_politikusa","timestamp":"2021. január. 12. 10:56","title":"A görögök első felvállaltan meleg kormányzati politikusa a homofóbia ellen fog küzdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46752b47-d73e-4cfb-bc59-eebc6ca69554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekkori lelki sebek miatt kezdte gyűjteni a plüssmackókat Schmidt Valéria, akit mindenért kárpótol a Guinness-rekorder kiállításán járó gyerekek boldogsága. A gyűjteménynek most egy raktárban kell kivárnia a járványhelyzet végét.","shortLead":"Gyerekkori lelki sebek miatt kezdte gyűjteni a plüssmackókat Schmidt Valéria, akit mindenért kárpótol...","id":"20210113_mackogyujtemeny_koronavirus_schmidt_valeria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46752b47-d73e-4cfb-bc59-eebc6ca69554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1013efd3-3685-4f3c-bd47-7d28e89dce06","keywords":null,"link":"/elet/20210113_mackogyujtemeny_koronavirus_schmidt_valeria","timestamp":"2021. január. 13. 11:56","title":"20 ezer plüssmackó alussza téli álmát egy harsányi raktárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eef59f-b160-4375-baaf-42fea2c35820","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bács Zoltán szerint sok fog múlni a stratégiát és felügyeletet ellátó kuratórium összetételén. Úgy látja, hogy csak a jogviszonyban van lényeges különbség a jelenlegi működéshez képest.","shortLead":"Bács Zoltán szerint sok fog múlni a stratégiát és felügyeletet ellátó kuratórium összetételén. Úgy látja, hogy csak...","id":"20210112_Debreceni_Egyetem_kancellar_modellvaltas_autonomia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59eef59f-b160-4375-baaf-42fea2c35820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9488f2e-4991-43bc-b9ca-fa0c47b2257d","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Debreceni_Egyetem_kancellar_modellvaltas_autonomia","timestamp":"2021. január. 12. 16:17","title":"A Debreceni Egyetem kancellárja a modellváltásról: Az intézményi autonómia nőni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan projekt indításáról is határozott az Apple, melyekkel a hátrányos megkülönböztetés ellen küzd majd az iPhone-gyártó.","shortLead":"Több olyan projekt indításáról is határozott az Apple, melyekkel a hátrányos megkülönböztetés ellen küzd majd...","id":"20210113_rasszizmus_egyenloseg_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12f0b3f-c28f-4c2c-8529-b6c7e4a80013","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_rasszizmus_egyenloseg_apple","timestamp":"2021. január. 13. 19:03","title":"Közel 30 milliárd forintnyi dollárt költ el az Apple, hogy egyenlőbb legyen a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277027c4-25db-4577-a84e-5d3170e94635","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A petíció múlt héten indult, és közel 30 ezren írták alá.\r

\r

","shortLead":"A petíció múlt héten indult, és közel 30 ezren írták alá.\r

\r

","id":"20210113_Toroltek_az_erettsegi_elhalasztasat_szorgalmazo_peticiot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=277027c4-25db-4577-a84e-5d3170e94635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c88899-8966-47c0-8c1b-7de354642cf9","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Toroltek_az_erettsegi_elhalasztasat_szorgalmazo_peticiot","timestamp":"2021. január. 13. 12:37","title":"Törölték az érettségi elhalasztását szorgalmazó petíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3784881f-0568-49df-8d41-cd4ff256dfa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyság jövő nyáron küldené fel az Asagumo nevű póklábú robotot, hogy feltérképezze, hol élhetne legjobb helyen az ember.","shortLead":"Az Egyesült Királyság jövő nyáron küldené fel az Asagumo nevű póklábú robotot, hogy feltérképezze, hol élhetne legjobb...","id":"20210113_asagumo_robotpok_hold_felterkepezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3784881f-0568-49df-8d41-cd4ff256dfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c3c3f0-8bb2-4f47-9ef3-d55b77b88ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_asagumo_robotpok_hold_felterkepezese","timestamp":"2021. január. 13. 08:03","title":"Fürge robotpókot küldenének a Holdra a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Összekötni a kellemetlent a hasznossal: mit tanulhatunk Donald Trumptól?","shortLead":"Összekötni a kellemetlent a hasznossal: mit tanulhatunk Donald Trumptól?","id":"20210112_Roth_Elza_A_vilag_elso_szamu_tuzfeszke_elnokvaltaskor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9a8d20-ff8e-41f5-9693-cc14da152a06","keywords":null,"link":"/360/20210112_Roth_Elza_A_vilag_elso_szamu_tuzfeszke_elnokvaltaskor","timestamp":"2021. január. 12. 18:15","title":"Róth Elza: A világ első számú tűzfészke elnökváltáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1a6eae-5db8-44f4-8acd-794cf220dd3b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210114_Marabu_Feknyuz_Alhir_hir_hir_hir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb1a6eae-5db8-44f4-8acd-794cf220dd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c380713-92d2-47e9-ae10-3a28d660fc4a","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Marabu_Feknyuz_Alhir_hir_hir_hir","timestamp":"2021. január. 14. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Álhír, hír, hír, hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]