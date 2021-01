Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljes havi összeggel majd 2024-ben számolhatnak az érintettek.","shortLead":"Teljes havi összeggel majd 2024-ben számolhatnak az érintettek.","id":"20210127_tallai_andras_13_havi_nyugdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062524c4-ccc9-4216-ae0d-145346c1ef18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_tallai_andras_13_havi_nyugdij","timestamp":"2021. január. 27. 06:47","title":"Február közepén utalják a 13. havi nyugdíj negyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","shortLead":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","id":"20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35b95b5-5577-4588-a1d9-454f5221c70c","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","timestamp":"2021. január. 26. 16:46","title":"Soron kívül oltották be a gyöngyösi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deafc7f-410a-4bb3-9645-b8fdc34d62d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat kellett várni arra, hogy az amerikai és a dél-koreai piacon kívül máshol is engedélyezzék a Samsung okosóráinak két fontos egészségügyi funkcióját, most azonban erre is sor került. Míg az európai felhasználók az engedélyre vártak, a dél-koreai cég egy újabb funkciót kis elkezdett kidolgozni.","shortLead":"Sokat kellett várni arra, hogy az amerikai és a dél-koreai piacon kívül máshol is engedélyezzék a Samsung okosóráinak...","id":"20210126_samsung_galaxy_watch_3_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas_vercukorszint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6deafc7f-410a-4bb3-9645-b8fdc34d62d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02e410e-a773-4512-8e71-4d5a73acd3b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_samsung_galaxy_watch_3_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas_vercukorszint","timestamp":"2021. január. 26. 15:03","title":"Magyarországon is elérhetővé válik az EKG-funkció a Samsung okosóráiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Biden kényes témákról beszélt Putyinnal, besegít a Sanofi a Pfizernek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Biden kényes témákról beszélt Putyinnal, besegít a Sanofi a Pfizernek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210127_Radar360_Merfoldko_az_europai_zoldenergiatermelesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17530be6-8428-4afb-b5c9-59fcbfba69b6","keywords":null,"link":"/360/20210127_Radar360_Merfoldko_az_europai_zoldenergiatermelesben","timestamp":"2021. január. 27. 07:52","title":"Radar360: Mérföldkő az európai zöldenergia-termelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerda esti megbeszélések „konstruktívak” voltak, de még mindig nem világos, mennyi és mikor jön a vakcinából az uniós tagállamokba. ","shortLead":"A szerda esti megbeszélések „konstruktívak” voltak, de még mindig nem világos, mennyi és mikor jön a vakcinából...","id":"20210128_AstraZeneca_Europai_Bizottsag_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1059ebd5-bc4f-49a9-9c6e-47c51764152c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_AstraZeneca_Europai_Bizottsag_vakcina","timestamp":"2021. január. 28. 09:40","title":"Se megállapodás, se elég vakcina: nem jutott előrébb az AstraZeneca és az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyosította a hálapénzt kérő budapesti nőgyógyász büntetését a Fővárosi Ítélőtábla, de ez csak azt jelenti, hogy hosszabb ideig tart a felfüggesztett büntetés, és nagyobb a pénzbírság.","shortLead":"Súlyosította a hálapénzt kérő budapesti nőgyógyász büntetését a Fővárosi Ítélőtábla, de ez csak azt jelenti...","id":"20210127_halapenz_zsarolas_nogyogyasz_szulesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f652fc8-d24e-4360-aeec-27d16372c7bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_halapenz_zsarolas_nogyogyasz_szulesz","timestamp":"2021. január. 27. 18:40","title":"Az idős kora miatt nem kell börtönbe mennie a hálapénzért zsaroló nőgyógyásznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cd56fb-3f86-403b-8212-cab9e5eaf173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abban a körzetben indul Szabó Szabolcs, ahol Németh Szilárdot már kétszer megverte az országgyűlési választásokon.","shortLead":"Abban a körzetben indul Szabó Szabolcs, ahol Németh Szilárdot már kétszer megverte az országgyűlési választásokon.","id":"20210126_Szabo_Szabolcs_Momentum_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85cd56fb-3f86-403b-8212-cab9e5eaf173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec0dfb2-03ef-4d5d-91b7-11aae796b6c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_Szabo_Szabolcs_Momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. január. 26. 13:10","title":"Szabó Szabolcs a Momentum színeiben indul az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint szabályozottan elképzelhető lenne a nyitás. Annyi biztos, hogy nagyon sok FFP2-es maszkra lenne szükség, ha a kormány megfogadná Kunetz tanácsait.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint szabályozottan elképzelhető lenne a nyitás. Annyi biztos, hogy nagyon sok FFP2-es...","id":"20210126_kunetz_zsombor_jarvanyugyi_korlatozasok_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec6e12f-8443-4be5-8762-49273eedcb63","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_kunetz_zsombor_jarvanyugyi_korlatozasok_nyitas","timestamp":"2021. január. 26. 10:59","title":"Kunetz Zsombor a járványügyi korlátozásokról: Ki kell nyitnunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]