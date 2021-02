Ha hihetünk a spekulációnak, az Asus ROG Phone 5 néven mutathatja majd be a játékosoknak szánt új készülékét, valamikor március vége és április eleje között. A telefon várható specifikációját most újabb helyről erősítették meg.

Január óta több információ is kiszivárgott arról, milyen lehet az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilja, a ROG Phone 5. A készülékről már egy videó is felkerült az internetre, és a specifikációjáról is igen részletesen lehetett hallani. A neve pedig azért lehet ROG Phone 5,

mert a 4-es számot nagyon hasonlóan ejtik Kínában, mint a halál szót, így babonából 4-es sorszámmal nemigen szoktak eszközöket készíteni.

A még be sem mutatott telefon most egy újabb helyen bukkant fel: a kínai hírközlési hatóság (TENAA) oldalán. Itt nemcsak a fontosabb specifikációkat lehet megnézni a készülékről, hanem két képet is.

Ezek szerint az I005DA kódnévvel ellátott mobilba egy Snapdragon 888-as processzor kerül, amely egy 6000 mAh akkumulátor-csomagból kapja majd az áramot. Ez technikailag két darab 3000 mAh egységet jelent. A pakkot egy 65W-os gyorstöltővel lehet telepumpálni.

© TENAA

A készülék hátoldalán egy tripla kamerarendszert láthat majd a közönség, amelynek legerősebb tagja mögött egy 64 megapixeles szenzor fog dolgozni. A hátoldalon lesz egy másodlagos kijelző is, ezt már láthattuk működés közben.

Az előlapi kijelző minden valószínűség szerint egy 6,78 colos AMOLED panel lesz, amely alatt egy ujjlenyomat-olvasót is elrejtett a gyártó. Azt egyelőre nem tudni, hogy a felbontása FHD+ vagy QHD+ lesz-e, de az adatok alapján 144 Hz-es frissítési rátával jeleníti meg a tartalmakat.

A készülék valamikor március végén, vagy április elején debütálhat, az áráról ugyanakkor semmit sem tudni.

