Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46aa55b2-9e10-41e6-8c4a-ac28aff3a898","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos pickup már nemcsak V6-os, hanem V8-os motorral is rendelhető lesz.","shortLead":"A sportos pickup már nemcsak V6-os, hanem V8-os motorral is rendelhető lesz.","id":"20210204_amerikai_nagyagyu_itt_az_uj_ford_f150_raptor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46aa55b2-9e10-41e6-8c4a-ac28aff3a898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711c5370-4f80-4ae9-be6f-ec907cc37715","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_amerikai_nagyagyu_itt_az_uj_ford_f150_raptor","timestamp":"2021. február. 04. 07:59","title":"Amerikai nagyágyú: itt az új Ford F-150 Raptor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fba992-40b4-4a24-9b3d-3e8ca61bb932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha a kerület összes örökbérletű lakását értékesítik, kicserélődhet a lakosság, és különböző befektetői körök is lecsaphatnak az ingatlanokra.","shortLead":"Ha a kerület összes örökbérletű lakását értékesítik, kicserélődhet a lakosság, és különböző befektetői körök is...","id":"20210204_Varnegyed_muemleki_lakas_eladasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80fba992-40b4-4a24-9b3d-3e8ca61bb932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf9fb59-7583-447f-8d98-cbb5caea8258","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210204_Varnegyed_muemleki_lakas_eladasi_tilalom","timestamp":"2021. február. 04. 14:50","title":"Feloldaná a Várnegyedben található műemléki lakások eladási tilalmát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fiatal egyetemistákkal dolgozik a szülővárosában. Megvolt az első bemutató. ","shortLead":"Fiatal egyetemistákkal dolgozik a szülővárosában. Megvolt az első bemutató. ","id":"20210205_Csehovval_tert_vissza_Eszenyi_Eniko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6197be2-6b5f-4f97-a995-2eb29b12f321","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Csehovval_tert_vissza_Eszenyi_Eniko","timestamp":"2021. február. 05. 09:55","title":"Eszenyi Enikő Csehov-rendezéssel tért vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8aa106-9873-453f-935a-239963322c8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó sportos divatterepjárójának hamarosan felvarrják a ráncait.","shortLead":"A német gyártó sportos divatterepjárójának hamarosan felvarrják a ráncait.","id":"20210204_fotokon_az_erkezoben_levo_megujult_porsche_cayenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f8aa106-9873-453f-935a-239963322c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1d991d-eae4-4c7a-a197-5ae0ca6d12d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_fotokon_az_erkezoben_levo_megujult_porsche_cayenne","timestamp":"2021. február. 04. 11:21","title":"Fotókon az érkezőben lévő megújult Porsche Cayenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee1ff84-eadf-4647-99fb-41cf729efac1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hagyományos módszernél is sokkal gyorsabban készül el az az iskola, amelyet Madagaszkáron nyitnak meg. Az ötletgazdák szerint így a világ bármely részén elérhetővé tehető az oktatás.","shortLead":"A hagyományos módszernél is sokkal gyorsabban készül el az az iskola, amelyet Madagaszkáron nyitnak meg. Az ötletgazdák...","id":"20210204_iskola_madagaszkar_3d_nyomtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee1ff84-eadf-4647-99fb-41cf729efac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbcb67e-ed7a-4ebb-bb16-a268e3ff700c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_iskola_madagaszkar_3d_nyomtatas","timestamp":"2021. február. 04. 09:45","title":"Készül a világ első nyomtatott iskolája, hamarosan megnyitják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934008a7-999f-49a2-94aa-918857b2c50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyiptomban folyamatosan találnak újabb múmiákat, de olyanokat csak ritkán, mint most: a nyelvük helyén egy-egy aranyból készült tárgy volt.","shortLead":"Egyiptomban folyamatosan találnak újabb múmiákat, de olyanokat csak ritkán, mint most: a nyelvük helyén egy-egy...","id":"20210204_mumia_feltaras_nyelv_osi_egyiptom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934008a7-999f-49a2-94aa-918857b2c50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344fa070-e638-4917-9033-3c19eaee04aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mumia_feltaras_nyelv_osi_egyiptom","timestamp":"2021. február. 04. 08:03","title":"2000 éves múmiákat találtak, de az sokkal érdekesebb, hogy mi volt a szájukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parler nevű alkalmazást korábban az Apple és a Google is eltávolította áruházából, mert a felhasználók olyan tartalmakat osztottak meg a felületen, amely egyik cégnek sem fért bele.","shortLead":"A Parler nevű alkalmazást korábban az Apple és a Google is eltávolította áruházából, mert a felhasználók olyan...","id":"20210204_parler_alkalmazas_kozossegi_oldal_vezerigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f068a85-9e8b-49b1-ab18-b4eed2d47a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_parler_alkalmazas_kozossegi_oldal_vezerigazgato","timestamp":"2021. február. 04. 13:03","title":"Kirúgták a Trump-párti közösségi oldal egyik alapítóját és vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz vakcina gyártásának előkészítése négy-öt hónapig tartana Németországban.\r

","shortLead":"Az orosz vakcina gyártásának előkészítése négy-öt hónapig tartana Németországban.\r

","id":"20210203_Szputnyik_V_Nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccc8040-08af-42a0-8215-9708149f19c2","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Szputnyik_V_Nemetorszag","timestamp":"2021. február. 03. 19:41","title":"Bátorítóak a Szputnyik V-ről közölt adatok a német egészségügyi miniszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]