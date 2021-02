Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felügyelet szerint a mellékhatásokkal járó esetek elsöprő többségében is mindössze a szúrás helyén érzett izomfájdalom, néha influenzaszerű tünetek, vagy fejfájás jelentkezett.","shortLead":"A felügyelet szerint a mellékhatásokkal járó esetek elsöprő többségében is mindössze a szúrás helyén érzett...","id":"20210205_astrazeneca_pfizer_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a58ab5-2987-42f7-83b3-6972123b982d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_astrazeneca_pfizer_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 05. 20:11","title":"A brit gyógyszerfelügyelet szerint a Pfizer és az AstraZeneca vakcinája rendkívül biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További turistalátványosság veszélyezteti a Városliget zöldjét és nyugalmát. Az érintetlen Mimóza-dombra hőlégballon-felszállót telepítenek.","shortLead":"További turistalátványosság veszélyezteti a Városliget zöldjét és nyugalmát. Az érintetlen Mimóza-dombra...","id":"20210206_Holegballonfelszallo_is_epul_a_Varosligetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c9b9d1-7ec8-420a-b9ac-f03266ab8c96","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Holegballonfelszallo_is_epul_a_Varosligetben","timestamp":"2021. február. 06. 17:59","title":"Hőlégballon-felszálló is épül a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7df7bc5-b93e-4e69-9b2a-7eb623c0ec80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan fest a GAZ-3102 mai kornak maximálisan megfelelő koncepciója. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan fest a GAZ-3102 mai kornak maximálisan megfelelő koncepciója. ","id":"20210207_ezzel_a_2021es_modern_volgaval_sokan_ki_tudnank_egyezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7df7bc5-b93e-4e69-9b2a-7eb623c0ec80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cacc1cc-fda0-4deb-ba80-518994f56f07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_ezzel_a_2021es_modern_volgaval_sokan_ki_tudnank_egyezni","timestamp":"2021. február. 07. 06:41","title":"Ezzel a 2021-es modern Volgával sokan ki tudnánk egyezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af855032-0c7d-4328-841c-be8f0a2e28ff","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":" Ahol a keleti fizetés leghamarabb elérte a nyugatit. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":" Ahol a keleti fizetés leghamarabb elérte a nyugatit. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210206_kepviselok_miniszterek_fizetesek_1991_februar_12","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af855032-0c7d-4328-841c-be8f0a2e28ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75853d38-f908-4c4c-acce-6a2e86060ebe","keywords":null,"link":"/360/20210206_kepviselok_miniszterek_fizetesek_1991_februar_12","timestamp":"2021. február. 06. 16:30","title":"Szenátorkoskodás – 1991. február 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","shortLead":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","id":"20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2e0d3a-14e9-41b8-aa3a-97b0632ffcb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","timestamp":"2021. február. 07. 10:03","title":"Változás: nem kell hűteni az inzulint – közölték orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f69f6-6b9e-48ff-8030-1a44552b0aec","c_author":"Dezső András","category":"kultura","description":"Mindent átkutattak az otthonában, még a gyerekei számítógépét is lefoglalták a rendőrök. A hvg.hu információja szerint az ügy hátterében a rendező és egy producer jogi vitája állhat. Szász ügyvédje szerint túlzó és indokolatlan a rendőrségi intézkedés.","shortLead":"Mindent átkutattak az otthonában, még a gyerekei számítógépét is lefoglalták a rendőrök. A hvg.hu információja szerint...","id":"20210205_Reggel_ota_hazkutatast_tartanak_Szasz_Janos_rendezo_otthonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f69f6-6b9e-48ff-8030-1a44552b0aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4873c6-ab99-4f65-bf08-3f7373cc5b2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Reggel_ota_hazkutatast_tartanak_Szasz_Janos_rendezo_otthonaban","timestamp":"2021. február. 05. 12:52","title":"Reggel óta házkutatást tartanak Szász János rendező otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A tavaly még annyira önfeláldozónak tűnő kormányok hirtelen fürkésszé és portyázóvá váltak, amint piacra kerültek a koronavírus-vakcinák. A vakcinanacionalizmus mögött jól felfogott gazdasági érdekek húzódnak meg, ám kérdés az, elég-e, ha egy országban magas az oltottak aránya.","shortLead":"A tavaly még annyira önfeláldozónak tűnő kormányok hirtelen fürkésszé és portyázóvá váltak, amint piacra kerültek...","id":"20210205_vakcinanacionalizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767bd761-6995-48a8-a4ee-b3d7b32b8d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_vakcinanacionalizmus","timestamp":"2021. február. 05. 17:10","title":"A vakcinanacionalizmus áll nyerésre az oltásháborúban, Magyarország csak szépíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy adott helyre nem feltétlen fognak 200 kilométerről szállítani egy másik féle vakcinát - mondja az egészségügyi jogász a választás lehetőségéről. ","shortLead":"Egy adott helyre nem feltétlen fognak 200 kilométerről szállítani egy másik féle vakcinát - mondja az egészségügyi...","id":"20210206_Kovacsy_Zsombor_Az_az_eletszeru_ha_egy_oltoponton_egyfele_vakcina_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc3cd46-545a-417f-b021-71fb52f4e710","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kovacsy_Zsombor_Az_az_eletszeru_ha_egy_oltoponton_egyfele_vakcina_lesz","timestamp":"2021. február. 06. 11:00","title":"Kovácsy Zsombor: Az az életszerű, ha egy oltóponton egyféle vakcina lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]