[{"available":true,"c_guid":"45923402-9c34-4655-9dc3-4b701c9cfd3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felújítják Budapesten az Operaházzal szemközti, egykoron a balettintézetnek is otthont adó Drechsler-palotát - írja a Népszava.","shortLead":"Felújítják Budapesten az Operaházzal szemközti, egykoron a balettintézetnek is otthont adó Drechsler-palotát - írja...","id":"20210206_Felujitjak_az_Andrassy_ut_egyik_legszebb_palotajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45923402-9c34-4655-9dc3-4b701c9cfd3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06a9320-4e5e-439a-815a-89442f138ecd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210206_Felujitjak_az_Andrassy_ut_egyik_legszebb_palotajat","timestamp":"2021. február. 06. 09:32","title":"Felújítják az Andrássy út egyik legszebb palotáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e3fc19-e380-448d-9753-7b6fa075f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német autógyártó 2020-ban 15 milliárd eurót költ az átállásra.","shortLead":"A német autógyártó 2020-ban 15 milliárd eurót költ az átállásra.","id":"20210207_A_Porsche_azt_szeretne_2030ra_mar_az_eladasaik_80_szazaleka_elektromos_auto_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94e3fc19-e380-448d-9753-7b6fa075f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9522873-0fcb-40b3-9d29-8b0a7f4f5b18","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_A_Porsche_azt_szeretne_2030ra_mar_az_eladasaik_80_szazaleka_elektromos_auto_legyen","timestamp":"2021. február. 07. 15:16","title":"A Porsche azt szeretné, 2030-ra már az eladásaik 80 százaléka elektromos autó legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniában mozik, templomok, klubok, versenypályák és stadionok is oltópontok lesznek. ","shortLead":"Nagy-Britanniában mozik, templomok, klubok, versenypályák és stadionok is oltópontok lesznek. ","id":"20210206_Melegbarban_is_lehet_koronavirustesztet_csinalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f577f48-594a-4d22-9740-f28f0bd6b81f","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Melegbarban_is_lehet_koronavirustesztet_csinalni","timestamp":"2021. február. 06. 17:26","title":"Melegbárban is lehet koronavírustesztet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706ececd-038a-41a8-98d5-1fe5f9de24ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házaspár szerencséje az volt, hogy még ébren voltak, amikor észlelték a bajt.","shortLead":"A házaspár szerencséje az volt, hogy még ébren voltak, amikor észlelték a bajt.","id":"20210207_Szenmonoxid_mergezest_kapott_egy_otgyerekes_sukosdi_hazaspar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=706ececd-038a-41a8-98d5-1fe5f9de24ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463427bf-9a54-4006-b46b-bbd5c4e1ccef","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Szenmonoxid_mergezest_kapott_egy_otgyerekes_sukosdi_hazaspar","timestamp":"2021. február. 07. 20:59","title":"Szén-monoxid mérgezést kapott egy ötgyerekes sükösdi házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1779a111-9223-4a2e-9e38-18330a86cb0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal ügyvédje a hivatalos többségi tulajdonos.","shortLead":"Ezúttal ügyvédje a hivatalos többségi tulajdonos.","id":"20210206_Hivatalosan_is_Meszaros_Lorinc_kozelebe_kerult_a_salgotarjani_fociklub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1779a111-9223-4a2e-9e38-18330a86cb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd859c2-278d-4e8d-94b9-c30bc4ae01f6","keywords":null,"link":"/kkv/20210206_Hivatalosan_is_Meszaros_Lorinc_kozelebe_kerult_a_salgotarjani_fociklub","timestamp":"2021. február. 06. 14:45","title":"Hivatalosan is Mészáros Lőrinc közelébe került a salgótarjáni fociklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e475c5-537c-421b-a205-9a4b274bb53a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megismerhetjük, milyen klasszikus filmekben használták a szemüvegeket, amelyek Emmi néni budapesti üzletében készültek. Közben összegyűlnek a környék kézművesei, hogy megünnepeljék az idős hölgy születésnapját. Emmi néni csodálatos élete harmadik, befejező rész.","shortLead":"Megismerhetjük, milyen klasszikus filmekben használták a szemüvegeket, amelyek Emmi néni budapesti üzletében készültek...","id":"20210206_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58e475c5-537c-421b-a205-9a4b274bb53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a9dd92-bef4-46f5-90ec-dcc8d1b239e2","keywords":null,"link":"/360/20210206_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_harmadik_resz","timestamp":"2021. február. 06. 19:00","title":"Doku360: 101 év észrevétlenül pörgött le, mint egy álom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német csatorna weboldalán azt írja, szimptomatikus, hogy a magyar foci első számú sztárja, Szoboszlai Dominik nem a hatalom beavatkozása folytán, hanem éppen annak ellenére vitte sokra.","shortLead":"A német csatorna weboldalán azt írja, szimptomatikus, hogy a magyar foci első számú sztárja, Szoboszlai Dominik nem...","id":"20210206_Deutsche_Welle_A_magyar_futballban_csak_az_szamit_ki_kit_ismer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9603d176-457e-4bef-90eb-5046629512ae","keywords":null,"link":"/360/20210206_Deutsche_Welle_A_magyar_futballban_csak_az_szamit_ki_kit_ismer","timestamp":"2021. február. 06. 09:00","title":"Deutsche Welle: A magyar futballban csak az számít, ki kit ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6fc640-8afc-4615-a740-dca7811a691c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A címben feltett kérdés annyira nem valóságtól elrugaszkodott, hogy maga a Xiaomi kíváncsi a felhasználók véleményére.","shortLead":"A címben feltett kérdés annyira nem valóságtól elrugaszkodott, hogy maga a Xiaomi kíváncsi a felhasználók véleményére.","id":"20210208_xiaomi_felmeres_draga_telefonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e6fc640-8afc-4615-a740-dca7811a691c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b786fc9-4129-4129-8de1-0ba7aeba79ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_xiaomi_felmeres_draga_telefonok","timestamp":"2021. február. 08. 07:03","title":"Fizetne 500-600 ezret egy Xiaomi telefonért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]