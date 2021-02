Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64c890bb-4962-4e39-91dd-c488bced09f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken szabálytalanul előző kamionosokat vettek fel, a közeljövőben több hasonló akcióra is lehet számítani.","shortLead":"Pénteken szabálytalanul előző kamionosokat vettek fel, a közeljövőben több hasonló akcióra is lehet számítani.","id":"20210207_dron_kamionosok_elozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64c890bb-4962-4e39-91dd-c488bced09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c436eb09-5d9f-43b2-bba8-f652514c49ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_dron_kamionosok_elozes","timestamp":"2021. február. 07. 20:36","title":"Már drónokat használnak a kamionosok büntetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210207_melyik_vakcina_jobb_koronavirus_elon_musk_majom_agya_spacex_starship_robbanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfa2036-5990-4dee-b8d9-a9dc370408d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_melyik_vakcina_jobb_koronavirus_elon_musk_majom_agya_spacex_starship_robbanas","timestamp":"2021. február. 07. 12:00","title":"Ez történt: Magyar vírustudósok elmondták, melyik vakcina szerintük a legjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262b7ee6-55cf-4b68-a243-f0d8699266fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koreai MayTree csapata már többször felhívta magára a figyelmet különleges előadásmódjával. Ezúttal a windowsos produkciójukat sikerült túlszárnyalniuk.","shortLead":"A koreai MayTree csapata már többször felhívta magára a figyelmet különleges előadásmódjával. Ezúttal a windowsos...","id":"20210208_maytree_egyuttes_a_cappella_mufaj_iphone_csengohangok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=262b7ee6-55cf-4b68-a243-f0d8699266fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f7c5dd-b000-4091-8470-e224028bb15a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_maytree_egyuttes_a_cappella_mufaj_iphone_csengohangok","timestamp":"2021. február. 08. 00:03","title":"Ezt meg kell meghallgatnia: iPhone-hangokat utánoznak hangszer nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3073af-f76a-4c5b-8050-1a9eb810ccf7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20210207_Arokba_hajtott_egy_auto_Szolnoknal_ketten_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af3073af-f76a-4c5b-8050-1a9eb810ccf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1272ff1d-4ac8-4178-9519-4c969be90548","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_Arokba_hajtott_egy_auto_Szolnoknal_ketten_meghaltak","timestamp":"2021. február. 07. 16:34","title":"Árokba hajtott egy autó Szolnoknál, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az albertirsai palackozóüzemben elsősorban ásványvizekre vannak berendezkedve, de olyan gépek is akadnak, amelyeket kimondottan üdítőitalok miatt szerzett be a korábbi tulajdonos.","shortLead":"Az albertirsai palackozóüzemben elsősorban ásványvizekre vannak berendezkedve, de olyan gépek is akadnak, amelyeket...","id":"20210208_pepsi_meszaros_lorinc_asvanyviz_palackouzem_aqua_lorenzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd7e1be-895f-4e71-a6b9-e533c11a96e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_pepsi_meszaros_lorinc_asvanyviz_palackouzem_aqua_lorenzo","timestamp":"2021. február. 08. 11:35","title":"G7: Még az is lehet, hogy Mészárosék a Pepsit fogják dobozolni a legújabb üzemükben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Párizs mellett Lyonban és Bordeaux-ban is tesztelik a módszert, amely segít érvényt szerezni a rövidtávú lakáskiadás önkormányzati kontrolljának.","shortLead":"Párizs mellett Lyonban és Bordeaux-ban is tesztelik a módszert, amely segít érvényt szerezni a rövidtávú lakáskiadás...","id":"20210208_francia_airbnb_szabalyozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1015049-e6b2-4ce4-adea-f233941fc6bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_francia_airbnb_szabalyozas","timestamp":"2021. február. 08. 12:32","title":"Új modellt próbál ki az Airbnb: Párizsban törlik a rendszerükből azt, aki nem működik együtt a hatóságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint jók voltak a látási viszonyok, és a sorompó is rendben működött. A kecskeméti nő ennek ellenére megpróbált áthaladni az érkező vonat előtt.","shortLead":"Az ügyészség szerint jók voltak a látási viszonyok, és a sorompó is rendben működött. A kecskeméti nő ennek ellenére...","id":"20210209_vademeles_nagymama_vasuti_atjaro_vonat_lanyunoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd0df75-357d-40e5-94f3-d45777821739","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_vademeles_nagymama_vasuti_atjaro_vonat_lanyunoka","timestamp":"2021. február. 09. 11:05","title":"Vádat emeltek a nagymama ellen, aki az érkező vonat ellenére a sínekre hajtott, emiatt két unokája is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az már biztos, hogy nem lett volna szabad felmelegítve visszaönteni a Chicago folyóba napi 19 millió gallon vizet, a büntetés akár 12 millió dollár is lehet.","shortLead":"Az már biztos, hogy nem lett volna szabad felmelegítve visszaönteni a Chicago folyóba napi 19 millió gallon vizet...","id":"20210207_trump_hotel_folyo_legkondiciano_futes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4595632e-b715-415a-a9a1-f9fc5d133469","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_trump_hotel_folyo_legkondiciano_futes","timestamp":"2021. február. 07. 15:39","title":"Éveken át lopták a vizet hűtéshez Trump chicagói szállodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]