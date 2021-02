Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75974c78-ec8c-4599-b1f4-a3d2522150a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vitát nem dönti el, de egyfajta adalékkal szolgál egy új, a Kínai Tudományos és Technológiai Minisztérium (CMST) által támogatott kutatás az idősebbek délutáni szunyókálásával kapcsolatban. ","shortLead":"A vitát nem dönti el, de egyfajta adalékkal szolgál egy új, a Kínai Tudományos és Technológiai Minisztérium (CMST...","id":"202105_memoriajavito_szunyokalas_delutani_potlek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75974c78-ec8c-4599-b1f4-a3d2522150a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfb7c73-49a5-4100-8695-5e1a6c381fa1","keywords":null,"link":"/360/202105_memoriajavito_szunyokalas_delutani_potlek","timestamp":"2021. február. 09. 16:00","title":"Új kutatás: 60 év felett tessék szunyókálni ebéd után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kancellár maga miatt nem aggódik, ha a kitüntetése visszavonásáról döntenének, annak nem örülne, de tudomásul venné.","shortLead":"A kancellár maga miatt nem aggódik, ha a kitüntetése visszavonásáról döntenének, annak nem örülne, de tudomásul venné.","id":"20210209_Szarka_Gabor_kituntetes_SZFE_Jozsefvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46c7ddf-b494-4f43-9322-5b60ff6f431c","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Szarka_Gabor_kituntetes_SZFE_Jozsefvaros","timestamp":"2021. február. 09. 12:56","title":"Szarka Gábor a kitüntetésének lehetséges visszavonásáról: Ha ezt követjük, akkor Magyarországon nem maradnak kitüntetettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","shortLead":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","id":"20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0107c3-347b-44d0-bf09-1c8624b81d81","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","timestamp":"2021. február. 10. 09:57","title":"Világmárkát csinálnak a Daciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hat állam vezetői hanyagolták a virtuális 17+1-es csúcsot, amelyen Hszi Csin-ping elnök vázolta fel a kínaiak európai elképzeléseit: Peking megduplázza élelmiszer-behozatalát, és vakcinát ajánl a térség országainak a koronavírus ellen. ","shortLead":"Hat állam vezetői hanyagolták a virtuális 17+1-es csúcsot, amelyen Hszi Csin-ping elnök vázolta fel a kínaiak európai...","id":"20210210_Kinai_hidegzuhany_Kelet_Europaban_Magyarorszag_a_kivetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155aadb0-0ea7-4d37-b4b7-16aa6517d303","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_Kinai_hidegzuhany_Kelet_Europaban_Magyarorszag_a_kivetel","timestamp":"2021. február. 10. 16:30","title":"Kínai hidegzuhany Kelet-Európában, Magyarország a kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6,4 literes benzines motorral szerelt terepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","shortLead":"A 6,4 literes benzines motorral szerelt terepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","id":"20210210_bearaztak_a_nagy_v8as_motorral_szerelt_uj_jeep_wranglert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4c2086-f9ba-415f-8de3-cf9ba9af2f5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_bearaztak_a_nagy_v8as_motorral_szerelt_uj_jeep_wranglert","timestamp":"2021. február. 10. 12:21","title":"Beárazták a nagy V8-as motorral szerelt új Jeep Wranglert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió között. ","shortLead":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió...","id":"20210209_Borrell_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a86adb9-9ae5-41fc-8c58-a0633252f73a","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Borrell_Oroszorszag","timestamp":"2021. február. 09. 16:57","title":"Borrell szerint nincs konstruktív párbeszéd Oroszországgal az emberi és szabadságjogok terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2b707b-e627-4c37-b10f-bcc03e54a1dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron mutatkozhat be a Nothing első terméke, amit az előzetes információk szerint az év második felében továbbiak követhetnek majd.","shortLead":"A nyáron mutatkozhat be a Nothing első terméke, amit az előzetes információk szerint az év második felében továbbiak...","id":"20210209_nothing_carl_pei_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da2b707b-e627-4c37-b10f-bcc03e54a1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f73870-1011-4a68-8ec6-2b7c2a0c36c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_nothing_carl_pei_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2021. február. 09. 16:09","title":"Vezeték nélküli fülhallgatót készített a OnePlus társalapítója, jön a Nothing első eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abf24e0-26f9-40fc-aab6-d45b6e34266d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Művészeti performansznak is erős volt a youtuber akciója. ","shortLead":"Művészeti performansznak is erős volt a youtuber akciója. ","id":"20210209_Athajtott_egy_Porsche_kereskedes_ablakan_egy_Youtuber_a_kattintasokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3abf24e0-26f9-40fc-aab6-d45b6e34266d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4af990-a1f9-43b9-b308-25bf0909f367","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_Athajtott_egy_Porsche_kereskedes_ablakan_egy_Youtuber_a_kattintasokert","timestamp":"2021. február. 09. 17:10","title":"Áthajtott egy Porsche-kereskedés ablakán a lájkokért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]