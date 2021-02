Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f9c7db1-1ecb-4063-ba12-042a4922a833","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán reméli, Balog elmúlt évtizedekben szerzett tapasztalatai segítségére lesznek ebben a harcban.","shortLead":"Orbán reméli, Balog elmúlt évtizedekben szerzett tapasztalatai segítségére lesznek ebben a harcban.","id":"20210218_A_nemes_harchoz_gratulalt_Orban_Viktor_Balog_Zoltannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f9c7db1-1ecb-4063-ba12-042a4922a833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b9c09f-ef3a-4a83-88e2-401089338cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_A_nemes_harchoz_gratulalt_Orban_Viktor_Balog_Zoltannak","timestamp":"2021. február. 18. 21:11","title":"A nemes harchoz gratulált Orbán Viktor Balog Zoltánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9db151a-cb8c-4576-8d3d-5929f5381b14","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ez volt Kardashian harmadik és West első házassága. Anégy gyerekük közös felügyeletét kérték. ","shortLead":"Ez volt Kardashian harmadik és West első házassága. Anégy gyerekük közös felügyeletét kérték. ","id":"20210220_Most_mar_biztos_a_valas_Kim_Kardashian_benyujtotta_a_keresetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9db151a-cb8c-4576-8d3d-5929f5381b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd8bbf3-cdfd-47c2-b909-6b2240975e44","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Most_mar_biztos_a_valas_Kim_Kardashian_benyujtotta_a_keresetet","timestamp":"2021. február. 20. 08:06","title":"Most már biztos a válás: Kim Kardashian benyújtotta a keresetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3444a7c0-4d3f-4554-bfa7-17541f46e6c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A pécsi önkormányzat lakossági ötletpályázatot írt ki a Misina-tető fejlesztésére, a győztes pályamű alapján már el is indult a tervezési és beszerzési eljárás.\r

\r

","shortLead":"A pécsi önkormányzat lakossági ötletpályázatot írt ki a Misina-tető fejlesztésére, a győztes pályamű alapján már el is...","id":"20210220_A_pecsiek_megszavaztak_Turakozpont_epulhet_a_Misinatetore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3444a7c0-4d3f-4554-bfa7-17541f46e6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc27d56-1649-4e11-90d3-543678e0d6d9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210220_A_pecsiek_megszavaztak_Turakozpont_epulhet_a_Misinatetore","timestamp":"2021. február. 20. 10:52","title":"A pécsiek megszavazták: Túraközpont épülhet a Misina-tetőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997c43ea-7c63-404e-9ca2-c4e8f715ebf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az id Software legendás videojátéka, a Doom sokféle eszközön indítható. Egy lelkes youtuber most kartonpapírokkal keltette életre a máig népszerű szoftvert.","shortLead":"Az id Software legendás videojátéka, a Doom sokféle eszközön indítható. Egy lelkes youtuber most kartonpapírokkal...","id":"20210219_doom_2_kartondoboz_papir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=997c43ea-7c63-404e-9ca2-c4e8f715ebf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6bd6af-cdf9-4d2b-aa38-58c41f94b97d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_doom_2_kartondoboz_papir","timestamp":"2021. február. 19. 19:03","title":"Megcsinálták: a Doom II kartondobozokkal is játszható – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Renault francia autógyártó csoport a koronavírus-járvány által dominált 2020-as évben rekordszintű, több mint 8 milliárd eurós veszteséget könyvelt el az elmúlt évre kiadott pénzügyi jelentése szerint. Erre az évre nem is közöltek pénzügyi előrejelzést, csak annyit, hogy a költségcsökkentési tervüket a kitűzött dátum előtt teljesítik. ","shortLead":"Renault francia autógyártó csoport a koronavírus-járvány által dominált 2020-as évben rekordszintű, több mint 8...","id":"20210219_Rekordmerteku_8_milliard_euros_veszteseget_jelentett_a_Renault","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4eec67-6bea-4b02-bf77-b3d8c8503d70","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_Rekordmerteku_8_milliard_euros_veszteseget_jelentett_a_Renault","timestamp":"2021. február. 19. 14:57","title":"Rekordmértékű, 8 milliárd eurós veszteséget jelentett a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dcdbb14-b6a4-4e72-b650-61b33c6ba890","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra megpróbálnak moziban is értékelhető történetet faragni Scorpionék köré, hamarosan megnézhetjük, sikerült-e.","shortLead":"Újra megpróbálnak moziban is értékelhető történetet faragni Scorpionék köré, hamarosan megnézhetjük, sikerült-e.","id":"20210218_mortal_kombat_film_trailer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dcdbb14-b6a4-4e72-b650-61b33c6ba890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49bc147-ab94-4944-96f8-4dc4ef292b62","keywords":null,"link":"/kultura/20210218_mortal_kombat_film_trailer","timestamp":"2021. február. 18. 19:23","title":"Megjelent az áprilisi Mortal Kombat-filmhez egy előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helybenhagyta a moszkvai városi bíróság szombaton azt az alsóbb szintű határozatot, amely letöltendőre változtatta az Alekszej Navalnij ellenzéki politikusra korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztést az úgynevezett Yves Rocher-ügyben. ","shortLead":"Helybenhagyta a moszkvai városi bíróság szombaton azt az alsóbb szintű határozatot, amely letöltendőre változtatta...","id":"20210220_Bortonbe_kell_vonulnia_Alekszej_Navalnijnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ded9ec-9e99-4d7a-926b-de13f752b00c","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Bortonbe_kell_vonulnia_Alekszej_Navalnijnak","timestamp":"2021. február. 20. 11:43","title":"Börtönbe kell vonulnia Alekszej Navalnijnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77726490-4671-4570-8e87-267041d1faad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az általánossá vált maszkhordás közel egy éve után úgy tűnik, az emberek alkalmazkodnak az ilyen kiegészítőkben történő beszélgetésekhez, az érthetőséget azonban a beszédstílus is befolyásolja – foglalták össze észrevételeiket amerikai szakemberek a Cognition című online folyóiratban. ","shortLead":"Az általánossá vált maszkhordás közel egy éve után úgy tűnik, az emberek alkalmazkodnak az ilyen kiegészítőkben történő...","id":"202107_maszkos_beszelgetesek_tisztan_erthetoen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77726490-4671-4570-8e87-267041d1faad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae535061-0c5c-409b-950d-997bfe93e2e5","keywords":null,"link":"/360/202107_maszkos_beszelgetesek_tisztan_erthetoen","timestamp":"2021. február. 19. 16:00","title":"Nehezebben érthető, ha maszkban beszélnek hozzánk, de van jó hír is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]