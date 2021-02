Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt, csak a számláját adta volna „kölcsön”. Az ügyészség sem Kósa Lajost, sem a vele és az asszonnyal Zürichben tárgyaló svájci bankárokat nem szeretné bíróság elé citálni. ","shortLead":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt...","id":"20210225_A_vad_gyanuja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4134d6-e194-4654-8d4a-c47b34678d4b","keywords":null,"link":"/360/20210225_A_vad_gyanuja","timestamp":"2021. február. 25. 06:30","title":"\"Kósa Lajos azt mondta, nyugodtan írjam alá, nem lesz bajom belőle\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A harmadik hullám elérte az országot, a következő két hét kifejezetten nehéz lesz – közölte a miniszter csütörtökön. A járványügyi korlátozásokat március közepén vizsgálják felül, eddig közel 2,5 millió ember regisztrált a koronavírus elleni oltásra, májusban már 3,5 millió vakcina fog érkezni Kínából – derült ki a kormányinfón.","shortLead":"A harmadik hullám elérte az országot, a következő két hét kifejezetten nehéz lesz – közölte a miniszter csütörtökön...","id":"20210225_Kormanyinfo_orbankormany_gulyas_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3089165-c70d-4a2e-8465-933552a9c757","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Kormanyinfo_orbankormany_gulyas_gergely","timestamp":"2021. február. 25. 10:55","title":"Gulyás Gergely: Március 15-ig maradnak a korlátozások, a következő két hét kifejezetten nehéz lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megállapodás ugyan nem született a közel háromórás tárgyalás után, de a munkáltató péntek délutánra újra összehívta az egyeztető feleket.","shortLead":"Megállapodás ugyan nem született a közel háromórás tárgyalás után, de a munkáltató péntek délutánra újra összehívta...","id":"20210226_sztrajk_continental_mako","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82394e4e-c233-4bb3-81b7-cacd77a37374","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_sztrajk_continental_mako","timestamp":"2021. február. 26. 05:54","title":"Három sztrájk és egy háromórás tárgyalás után sincs megállapodás a ContiTechnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b507c0-0b63-4169-9ce7-9e5d1cb9c2b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több száz hektáros területen becslések szerint nagyjából 50 ezer autó lehet.","shortLead":"A több száz hektáros területen becslések szerint nagyjából 50 ezer autó lehet.","id":"20210224_Tizezrevel_allnak_az_eladatlan_fiatal_hasznalt_autok_egy_brit_versenypalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64b507c0-0b63-4169-9ce7-9e5d1cb9c2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9411b1f0-8e8c-4560-b049-ddcd17220796","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_Tizezrevel_allnak_az_eladatlan_fiatal_hasznalt_autok_egy_brit_versenypalyan","timestamp":"2021. február. 24. 15:39","title":"Tízezrével állnak az eladatlan használt autók egy brit versenypályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg nem egy szereplő adhatta ki a kezéből az utolsó heti részek történetét.","shortLead":"Valószínűleg nem egy szereplő adhatta ki a kezéből az utolsó heti részek történetét.","id":"20210225_baratok_kozt_szivarogtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddc838e-134a-4d0e-a395-f2d9f7adcc74","keywords":null,"link":"/elet/20210225_baratok_kozt_szivarogtatas","timestamp":"2021. február. 25. 17:29","title":"Bosszúból szivárogtathatták ki a Barátok közt befejezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy hónap alatt 13 ezerrel csökkent az alkalmazásban állók száma.","shortLead":"Egy hónap alatt 13 ezerrel csökkent az alkalmazásban állók száma.","id":"20210225_Fordult_a_trend_ismet_elkezdodtek_az_elbocsatasok_az_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d9cd17-4dd0-43bd-a46d-f5515cea27f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Fordult_a_trend_ismet_elkezdodtek_az_elbocsatasok_az_orszagban","timestamp":"2021. február. 25. 13:36","title":"Fordult a trend: ismét elkezdődtek az elbocsátások itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly mennyiségű brit vakcina bukkant fel a feketepiacon, négyszeres áron kínálják azokat a kormányoknak.","shortLead":"Komoly mennyiségű brit vakcina bukkant fel a feketepiacon, négyszeres áron kínálják azokat a kormányoknak.","id":"20210225_astrazeneca_vakcina_feketepiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b654dc7-d51e-4b5b-8b1a-78038a990731","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_astrazeneca_vakcina_feketepiac","timestamp":"2021. február. 25. 12:59","title":"Milliós tételben árulják az Astrazeneca vakcináját kormányoknak a feketepiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833ee9f5-d5f7-4dc3-b49e-d9cb0eb23598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A harmadik hullám emelkedő szakaszában vagyunk, a járványügyi intézkedéseket pedig március 15-ig fenntartják.","shortLead":"A harmadik hullám emelkedő szakaszában vagyunk, a járványügyi intézkedéseket pedig március 15-ig fenntartják.","id":"20210225_muller_cecilia_koronavirus_oltas_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=833ee9f5-d5f7-4dc3-b49e-d9cb0eb23598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff54295-ec1f-4709-856d-4543b7f7074e","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_muller_cecilia_koronavirus_oltas_operativ_torzs","timestamp":"2021. február. 25. 14:19","title":"Müller: Húsvétig minden regisztráltat be akarunk oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]