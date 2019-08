Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"788ffad1-d485-4298-a58a-dc9386168005","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A juniorként wimbledoni páros bajnok Stollár ötödször jutott WTA-tornán páros döntőbe, s ezekből kétszer nyert. Most nem jött össze.","shortLead":"A juniorként wimbledoni páros bajnok Stollár ötödször jutott WTA-tornán páros döntőbe, s ezekből kétszer nyert. Most...","id":"20190804_Stollar_Fannyek_a_dontoben_buktak_el_Washingtonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=788ffad1-d485-4298-a58a-dc9386168005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ce4e79-45f2-4265-a282-8af67bcd5a1a","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Stollar_Fannyek_a_dontoben_buktak_el_Washingtonban","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:14","title":"Stollár Fannyék a döntőben buktak el Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d602ae-4188-4b13-bc26-889a427c4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig már augusztus van.","shortLead":"Pedig már augusztus van.","id":"20190805_Karacsonykor_keszult_toltott_kaposztat_szolgaltak_fel_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3d602ae-4188-4b13-bc26-889a427c4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a5c2c1-83bf-4e5d-8b3e-9577059942a0","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Karacsonykor_keszult_toltott_kaposztat_szolgaltak_fel_Romaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:19","title":"Karácsonykor készült töltött káposztát szolgáltak fel Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad3ef5a-0b41-4152-b9fe-48790bf915eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte.","shortLead":"Szinte.","id":"20190805_Szinte_zavartalan_nyari_idovel_indul_ez_a_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad3ef5a-0b41-4152-b9fe-48790bf915eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdda89d-0a04-47bf-9c27-b117b258930d","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Szinte_zavartalan_nyari_idovel_indul_ez_a_het","timestamp":"2019. augusztus. 05. 04:58","title":"Szinte zavartalan nyári idővel indul ez a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","shortLead":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","id":"20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f3ab79-6abf-413d-ac38-847a15654a85","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:52","title":"Nem kell megijedni, megint csak szirénapróba lesz hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27cf9e-7f33-43a7-b298-581556923f43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Beatrix külön kitért a LIDL egyik reklámújságjára is, de írt az EZO TV-ről is. A szakdolgozat a GVH ügyeit tekinti át.","shortLead":"Mészáros Beatrix külön kitért a LIDL egyik reklámújságjára is, de írt az EZO TV-ről is. A szakdolgozat a GVH ügyeit...","id":"20190805_Meszaros_Lorinc_lanya_a_piac_tisztessegtelen_befolyasolasarol_irta_szakdolgozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f27cf9e-7f33-43a7-b298-581556923f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7971e51-68cc-4cb9-bdab-c32834a3a00a","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Meszaros_Lorinc_lanya_a_piac_tisztessegtelen_befolyasolasarol_irta_szakdolgozatat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:20","title":"Mészáros Lőrinc lánya a piac tisztességtelen befolyásolásáról írta szakdolgozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ca5273-94e9-4937-b25a-a4aa08cfb7f5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság hívta fel a figyelmet arra, hogy a drónos támdásokra is fel kell készülni. ","shortLead":"Az Európai Bizottság hívta fel a figyelmet arra, hogy a drónos támdásokra is fel kell készülni. ","id":"20190804_Uj_modon_probalkozhatnak_a_terroristak_erre_is_fel_kene_keszulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ca5273-94e9-4937-b25a-a4aa08cfb7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b2adab-60ca-45ca-b005-cea363d673d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Uj_modon_probalkozhatnak_a_terroristak_erre_is_fel_kene_keszulni","timestamp":"2019. augusztus. 04. 15:25","title":"Új módon próbálkozhatnak a terroristák, erre is fel kéne készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5902d1f9-9666-4962-a38d-51f6ecb2cc9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, hogy történt az eset. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy történt az eset. ","id":"20190804_Baleset_Pontoon_Duna_parti_sziklak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5902d1f9-9666-4962-a38d-51f6ecb2cc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589ac9aa-7543-43f5-a55f-a91854fae81b","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Baleset_Pontoon_Duna_parti_sziklak","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:17","title":"Baleset történt a Pontoonnál, a Duna-parti sziklákra esett egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem szerint takarékossági intézkedésről van szó, de furcsa az egybeesés. ","shortLead":"Az egyetem szerint takarékossági intézkedésről van szó, de furcsa az egybeesés. ","id":"20190804_Kirugtak_egy_torteneszt_az_EMIH_egyetemerol_miutan_nem_vett_reszt_a_Sorsok_Haza_projektben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2e2a3e-a1e3-4cc9-ac26-a708f30c149c","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Kirugtak_egy_torteneszt_az_EMIH_egyetemerol_miutan_nem_vett_reszt_a_Sorsok_Haza_projektben","timestamp":"2019. augusztus. 04. 21:57","title":"Kirúgtak egy történészt az EMIH egyeteméről, miután nem vett részt a Sorsok Háza projektben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]