Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be629554-020d-4d38-b7fa-b2f207c2652b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Wisdom nevű albatroszt még 1956-ban gyűrűzték meg.","shortLead":"A Wisdom nevű albatroszt még 1956-ban gyűrűzték meg.","id":"20210305_legidosebb_madar_70_eves_koltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be629554-020d-4d38-b7fa-b2f207c2652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0117cf78-9fa7-4c7d-a698-910019e9a443","keywords":null,"link":"/elet/20210305_legidosebb_madar_70_eves_koltes","timestamp":"2021. március. 05. 19:05","title":"70 éves is elmúlt a világ legidősebb madara, nemrég mégis költött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság bízik abban, hogy sikerül együttműködni az Egyesült Államokkal.","shortLead":"Az Európai Bizottság bízik abban, hogy sikerül együttműködni az Egyesült Államokkal.","id":"20210306_Financial_Times_Amerika_AstraZenecavakcinat_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb083513-86c1-4fef-b570-ff1028c3c8ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210306_Financial_Times_Amerika_AstraZenecavakcinat_EU","timestamp":"2021. március. 06. 21:47","title":"Financial Times: Amerikából szerezne be AstraZeneca-vakcinát az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139dfeb9-efb2-4450-87f3-3898d3d184a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kérte a menetrend szerinti személyszállításhoz szükséges engedélyt a hódmezővásárhelyi Jovány Busz Kft., így buszainak biztonságossága nem volt garantált - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal.","shortLead":"Nem kérte a menetrend szerinti személyszállításhoz szükséges engedélyt a hódmezővásárhelyi Jovány Busz Kft...","id":"20210307_Megmagyarazta_a_kormanyhivatal_mi_a_baj_a_hodmezovasarhelyi_ingyenes_buszjaratokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=139dfeb9-efb2-4450-87f3-3898d3d184a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b621899d-4d42-4427-9cb3-c964912e79b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Megmagyarazta_a_kormanyhivatal_mi_a_baj_a_hodmezovasarhelyi_ingyenes_buszjaratokkal","timestamp":"2021. március. 07. 17:06","title":"Megmagyarázta a kormányhivatal, mi a baj a hódmezővásárhelyi ingyenes buszjáratokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa22443-8421-42d0-8e98-b9e48ae81754","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista is előadta a lezárásügyi bejelentést, bár nehéz feladat volt abból paródiát csinálni.","shortLead":"A humorista is előadta a lezárásügyi bejelentést, bár nehéz feladat volt abból paródiát csinálni.","id":"20210307_KAP_a_kinai_vakcina_kompatibilis_lesz_az_Androideszkozokkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aa22443-8421-42d0-8e98-b9e48ae81754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db8e775-287e-4ba7-a257-158451e22a10","keywords":null,"link":"/elet/20210307_KAP_a_kinai_vakcina_kompatibilis_lesz_az_Androideszkozokkel","timestamp":"2021. március. 07. 12:31","title":"KAP: a kínai vakcina kompatibilis lesz az Android-eszközökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff25e67d-65ac-4ee6-b16a-e025029918c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen teljesítették a pillecukortesztet a tintahalak, vagyis képesek voltak 50 másodpercet, de akár két percet is várni a vonzóbb jutalomfalatra, ellenállva a pillanat nyújtotta kísértésnek és lenyelni, amit éppen kínáltak nekik. ","shortLead":"Sikeresen teljesítették a pillecukortesztet a tintahalak, vagyis képesek voltak 50 másodpercet, de akár két percet is...","id":"20210307_pillecukorteszt_tintahal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff25e67d-65ac-4ee6-b16a-e025029918c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1efb64-fc38-41a5-9117-f01658f47a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_pillecukorteszt_tintahal","timestamp":"2021. március. 07. 16:03","title":"Váratlan fejlemény: tintahalak sikeresen teljesítették a pillecukortesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megvannak a kilencedik heti számok.","shortLead":"Megvannak a kilencedik heti számok.","id":"20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526096e-93e7-4b88-8aba-6ad27868ea27","keywords":null,"link":"/elet/20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. március. 07. 16:39","title":"25-en nyertek több mint félmilliót a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc7dc42-cfac-4008-a7c6-075a52ac3067","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai csörtékről, fővárosi beruházásokról és az önbecsülés visszaszerzéséről is beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai...","id":"202109__walter_katalin_bkkvezer__fovarosi_feladatokrol_jarvanyhatasokrol__menet_rendel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccc7dc42-cfac-4008-a7c6-075a52ac3067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25477d45-a283-4521-87cc-13b7de5eada0","keywords":null,"link":"/360/202109__walter_katalin_bkkvezer__fovarosi_feladatokrol_jarvanyhatasokrol__menet_rendel","timestamp":"2021. március. 06. 08:15","title":"BKK-vezér: Nehéz úgy tervezni, hogy a kormányzati döntésekről nincs információnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, amikor Orbán Viktor tűpontosan a jövőbe látott, máskor egy nap alatt 180 fokos fordulatot vett az álláspontja a koronavírusról vagy a járványra adandó válaszlépésről. Mivel a vírus és főleg a mutációi még a tudomány számára is sok szempontból ismeretlenek, ezért politikailag kockázatos ilyenkor azokkal a kommunikációs panelekkel előállni, amelyek egy képzeletbeli ellenfélnél gond nélkül működnek.","shortLead":"Volt, amikor Orbán Viktor tűpontosan a jövőbe látott, máskor egy nap alatt 180 fokos fordulatot vett az álláspontja...","id":"20210306_Orban_talalkozasai_a_koronavirussal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d5b68f-86bf-4258-85fd-1cd93d162ae5","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Orban_talalkozasai_a_koronavirussal","timestamp":"2021. március. 06. 07:00","title":"Orbán Viktor találkozásai a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]