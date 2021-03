Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48436673-27b6-4198-9bdc-ed0f44fd5113","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európai kardiológusok kutatása megdönt egy tévhitet: nincsen „minden méretben” egészség. Az aktív életmóddal nem ellensúlyozhatók az elhízással járó egészségügyi kockázatok.","shortLead":"Európai kardiológusok kutatása megdönt egy tévhitet: nincsen „minden méretben” egészség. Az aktív életmóddal nem...","id":"20210316_aktiv_eletet_elo_elhizottak_egeszsegugyi_kockazatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48436673-27b6-4198-9bdc-ed0f44fd5113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114b24de-b949-421f-b61c-9cf07e661bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_aktiv_eletet_elo_elhizottak_egeszsegugyi_kockazatai","timestamp":"2021. március. 16. 12:03","title":"Figyelmeztetnek a kardiológusok: vagy kövér, vagy egészséges valaki – a kettő nem lehet egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség szerint az AstraZeneca-oltás előnyei meghaladják a kockázatokat. Nem sérti az uniós jogot a reklámadó. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség szerint az AstraZeneca-oltás előnyei meghaladják a kockázatokat. Nem sérti az uniós jogot...","id":"20210317_Radar360_Nehez_hetek_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bc4391-d491-49bd-a7a3-73ccb984af92","keywords":null,"link":"/360/20210317_Radar360_Nehez_hetek_jonnek","timestamp":"2021. március. 17. 07:56","title":"Radar360: Nehéz hetek jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c545aac-b172-4081-82ef-d91cfc72a341","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A Fidesz és az ellenzék közé pozicionálják magukat azok a független politikusok, akik pártjaikból kiválva különutas politikát terveznek. Bár az ambiciózus kísérletek szakértői szemmel nézve megközelíteni sem fogják a parlamenti küszöböt, a billegő körzetekben pont a rájuk leadott párszáz szavazat döntheti el a 2022-es választások végeredményét.","shortLead":"A Fidesz és az ellenzék közé pozicionálják magukat azok a független politikusok, akik pártjaikból kiválva különutas...","id":"20210315_Nagy_jelentosege_lehet_a_most_alakulo_partoknak_2022ben_de_nem_ugy_ahogy_ok_tervezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c545aac-b172-4081-82ef-d91cfc72a341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62237310-5b23-41a9-bf55-1a2e6365d37b","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Nagy_jelentosege_lehet_a_most_alakulo_partoknak_2022ben_de_nem_ugy_ahogy_ok_tervezik","timestamp":"2021. március. 15. 14:00","title":"Nagy jelentőségük lehet a most alakuló pártoknak 2022-ben, de nem úgy, ahogy ők tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Szerzőnk áttekintette a 2020-as évet és megnyugodott: jól tette, amikor lebeszélte a fiát arról, hogy matematika-fizika szakos tanárnak álljon, ahogyan ő tette.\r

\r

","shortLead":"Szerzőnk áttekintette a 2020-as évet és megnyugodott: jól tette, amikor lebeszélte a fiát arról, hogy matematika-fizika...","id":"20210316_Megalazo_besorolas_uj_Nat_COVID_karantenoktatas__Egy_gimnaziumi_fizikatanar_evertekeloje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62c9cc3-64e6-4fc2-94c5-70a481f26267","keywords":null,"link":"/360/20210316_Megalazo_besorolas_uj_Nat_COVID_karantenoktatas__Egy_gimnaziumi_fizikatanar_evertekeloje","timestamp":"2021. március. 16. 13:30","title":"Megalázó besorolás, új NAT, karanténoktatás – Egy gimnáziumi fizikatanár évértékelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint nem a fővárosban a legrosszabb a helyzet az országban.","shortLead":"A főpolgármester szerint nem a fővárosban a legrosszabb a helyzet az országban.","id":"20210316_Karacsony_budapest_korlatozasok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfe54e8-0dc9-4d12-8811-ae9412f59806","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_Karacsony_budapest_korlatozasok_koronavirus","timestamp":"2021. március. 16. 08:40","title":"Karácsony: Egyelőre nem kaptunk tájékoztatást budapesti korlátozásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE irányába alacsonyak szállnak a kitüntetések, de kapott állami díjat az Alföldi Róbert előadását cenzúrázó Vincze Balázs is. Lackfi János Babérkoszorút kapott.","shortLead":"Az SZFE irányába alacsonyak szállnak a kitüntetések, de kapott állami díjat az Alföldi Róbert előadását cenzúrázó...","id":"20210315_Kivalo_Muvesz_lett_Nemcsak_Karoly_es_Miko_Istvan_kituntettek_az_SZFE_tobb_uj_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a324236-1585-41ba-9887-99ba131cdd33","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Kivalo_Muvesz_lett_Nemcsak_Karoly_es_Miko_Istvan_kituntettek_az_SZFE_tobb_uj_vezetojet","timestamp":"2021. március. 15. 12:06","title":"Kiváló Művész lett Nemcsák Károly és Mikó István, kitüntették az SZFE több új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82200a6-c1cb-4dba-9762-a1a1a2068cc2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A jéghegy csúcsa lett volna csak a Budapest Banknál az újdonsült Rogán família meghiúsult milliárdos földvásárlási hitele. A korábban tiszta portfóliójú bankot mostanra kitömték ilyenekkel.","shortLead":"A jéghegy csúcsa lett volna csak a Budapest Banknál az újdonsült Rogán família meghiúsult milliárdos földvásárlási...","id":"202110__budapest_bank__barati_hitelek__teruletfoglalas__kipukkadasig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b82200a6-c1cb-4dba-9762-a1a1a2068cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217fa73c-459c-4bbd-a47e-fa6956a97ce8","keywords":null,"link":"/360/202110__budapest_bank__barati_hitelek__teruletfoglalas__kipukkadasig","timestamp":"2021. március. 15. 13:30","title":"Hazardírozhatnak a NER bankjai, amíg Orbán van hatalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d7f81-d756-4523-adf6-848ed833a0f5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Nemcsak azért működik, mert elképesztően vicces, vagy mert a főhőse akár egy Woody Allen-film karaktere is lehetne, hanem azért is, mert a nosztalgiára épít. A Pretend It’s a City című dokumentumfilm-sorozat akkor is vágyakozást ébreszt bennünk a régi, nyüzsgő Manhattan iránt, ha sosem jártunk ott, és minden percében eszünkbe juttatja, hogy milyen jó is volt, amikor még volt társaséletünk.","shortLead":"Nemcsak azért működik, mert elképesztően vicces, vagy mert a főhőse akár egy Woody Allen-film karaktere is lehetne...","id":"20210315_scorsese_netflix_pretend_its_a_city_fran_lebowitz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=779d7f81-d756-4523-adf6-848ed833a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99cd991-7a40-4530-a84a-437438d745ee","keywords":null,"link":"/elet/20210315_scorsese_netflix_pretend_its_a_city_fran_lebowitz","timestamp":"2021. március. 15. 20:00","title":"Scorsese új sorozata úgy szórakoztat, ahogy kevesen tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]