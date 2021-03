Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bcf8c44-5c7a-43d5-9491-41a2f1f4086b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újbudán ejtett értékes zsákmányt, de a videó alapján keresik.","shortLead":"Újbudán ejtett értékes zsákmányt, de a videó alapján keresik.","id":"20210318_Egymillio_forintos_biciklit_lopott_egy_ferfi__felvette_a_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bcf8c44-5c7a-43d5-9491-41a2f1f4086b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f45a6d8-7329-401c-bc78-d7c51039821c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_Egymillio_forintos_biciklit_lopott_egy_ferfi__felvette_a_kamera","timestamp":"2021. március. 18. 12:05","title":"Videón, ahogy elkötnek egy egymillió forintos biciklit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03174afb-d40c-4752-a0a3-9500b6a11249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az AstraZeneca vakcinából kevesebb mint harmadannyit küldtek, mint amire előzőleg számítottak, a háziorvosoknak mindössze 1 ampullát tudnak küldeni belőle a héten.","shortLead":"Az AstraZeneca vakcinából kevesebb mint harmadannyit küldtek, mint amire előzőleg számítottak, a háziorvosoknak...","id":"20210318_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03174afb-d40c-4752-a0a3-9500b6a11249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1009fd0a-a006-4f5c-8e7c-717039e0b361","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 14:35","title":"Müller: Még egy-két nehéz hétre kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2622acd-4f5a-44c4-b932-5a39ee65d854","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mennyire ismerik az emberek azt a tetőt, amely alatt élnek? Ezzel kapcsolatban tettünk fel kérdéseket egy hete, és nagyjából háromezer olvasónk válaszolt. Most jött el az ideje, hogy összesítsük a válaszaikat.","shortLead":"Mennyire ismerik az emberek azt a tetőt, amely alatt élnek? Ezzel kapcsolatban tettünk fel kérdéseket egy hete, és...","id":"20210317_tetofedes_lakasfelujitas_valaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2622acd-4f5a-44c4-b932-5a39ee65d854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e741cc71-dce5-4e49-938a-cfc7ce00c5f1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210317_tetofedes_lakasfelujitas_valaszok","timestamp":"2021. március. 17. 11:34","title":"Megkérdeztük olvasóinkat: sokan terveznek tetőfelújítást, az ár/érték arány a fontos számukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két változatban készülő iX erősebb kivitele 500 lóerős teljesítménnyel rendelkezik.","shortLead":"A két változatban készülő iX erősebb kivitele 500 lóerős teljesítménnyel rendelkezik.","id":"20210317_600_kilometeres_hatotavu_a_bmw_uj_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bb2dd6-4150-4ed8-baf6-b49aa106d7e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_600_kilometeres_hatotavu_a_bmw_uj_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2021. március. 17. 07:59","title":"600 kilométeres hatótávú a BMW új elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kézfertőtlenítők is jól fogytak.","shortLead":"A kézfertőtlenítők is jól fogytak.","id":"20210317_arcmaszk_emag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d782498-35cb-44b4-940f-c66669a89a9c","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_arcmaszk_emag","timestamp":"2021. március. 17. 10:03","title":"Egy év alatt közel 8 millió arcmaszkot vettek az eMAG-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3851cb-fce7-4c78-8ff9-7bb6f0270790","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A koronavírus-járvány hullámai folyamatosan emelik stressz-szintünket. Az élettani megfogalmazás szerint a stressz a szervezet általános reakciója egy ingerre, amely kibillenti eredeti egyensúlyi állapotából és alkalmazkodásra készteti. E folyamat persze ennél jóval bonyolultabb. ","shortLead":"A koronavírus-járvány hullámai folyamatosan emelik stressz-szintünket. Az élettani megfogalmazás szerint a stressz...","id":"20210318_Testunk_valasza_amit_kozel_100_eve_probalunk_megerteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f3851cb-fce7-4c78-8ff9-7bb6f0270790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba60c89e-97b2-4652-afb9-9bc02c9ccdf1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210318_Testunk_valasza_amit_kozel_100_eve_probalunk_megerteni","timestamp":"2021. március. 18. 13:30","title":"Testünk válasza: közel 100 éve próbáljuk megérteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós miniszter tanácsadója, Kollár Lajos szerint az újabb hullámban sok az utóhatás.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter tanácsadója, Kollár Lajos szerint az újabb hullámban sok az utóhatás.","id":"20210318_poszt_covid_19_koronavirus_ambulancia_korhaz_kollar_lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d5d729-276b-40d9-980a-afdf2fe92422","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_poszt_covid_19_koronavirus_ambulancia_korhaz_kollar_lajos","timestamp":"2021. március. 18. 06:10","title":"Poszt-Covid ambulanciákat állíthatnak fel a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ede81cb-b390-4201-a739-8dfcadb1a327","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egyelőre 45 milliárd forintot kaphatnak a 2 ezer lakosnál kisebb települések boltosai, de információink szerint a kormány hajlandó akár több pénzt is költeni a falusi kisboltokra. Kérdés: megtérül-e valaha is, és működni fog-e a kormányzati elképzelés, hogy a postai szolgáltatások tartják majd életben az üzleteket.","shortLead":"Egyelőre 45 milliárd forintot kaphatnak a 2 ezer lakosnál kisebb települések boltosai, de információink szerint...","id":"20210318_kisboltok_allami_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ede81cb-b390-4201-a739-8dfcadb1a327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7de04ff-931f-4e86-836f-49d15d261756","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_kisboltok_allami_tamogatas","timestamp":"2021. március. 18. 14:05","title":"Elég az állam pénze arra, hogy lenyomják a falusi kisboltok a városi szupermarketeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]