[{"available":true,"c_guid":"66f089b2-701d-4bb6-a732-5b7a4f44f88d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Phenjan szerint Dél-Korea azóta sért meg folyamatosan egy 2018-as megegyezést, hogy aláírta.","shortLead":"Phenjan szerint Dél-Korea azóta sért meg folyamatosan egy 2018-as megegyezést, hogy aláírta.","id":"20200617_korea_osszekoto_iroda_indoklas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f089b2-701d-4bb6-a732-5b7a4f44f88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d64a979-bf58-4142-82c7-3cd66b0f2661","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_korea_osszekoto_iroda_indoklas","timestamp":"2020. június. 17. 11:05","title":"Elmondta Észak-Korea, miért robbantotta fel a Korea-közi összekötő irodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ae038d-1bee-4b72-9958-c9078c069f98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványhelyzetre való tekintettel legalizálta a kormány a kisebb \"zenés, táncos rendezvényeket\".","shortLead":"A járványhelyzetre való tekintettel legalizálta a kormány a kisebb \"zenés, táncos rendezvényeket\".","id":"20200618_rendezvenyek_500_foig_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94ae038d-1bee-4b72-9958-c9078c069f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979359a9-0acf-4908-9851-82d3b982b638","keywords":null,"link":"/elet/20200618_rendezvenyek_500_foig_koronavirus","timestamp":"2020. június. 18. 09:55","title":"Újra lehet 500 fősnél kisebb bulikat tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8806ea1e-288d-473e-a78b-a2e11c39d861","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Két hét múlva már nem csak Lengyelországon belül indít járatokat a LOT. Budapestre is a hét minden napján repülnek újra.","shortLead":"Két hét múlva már nem csak Lengyelországon belül indít járatokat a LOT. Budapestre is a hét minden napján repülnek újra.","id":"20200617_lot_lengyel_repulo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8806ea1e-288d-473e-a78b-a2e11c39d861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae15a3-4392-4525-ae64-5e04b66398f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_lot_lengyel_repulo_koronavirus","timestamp":"2020. június. 17. 20:40","title":"A LOT júliustól újraindítja európai járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3fe07f2-6f59-4b6c-8a3a-7a41b3441b26","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba. De mik azok a szokások, amiket tovább viszünk ebből az időszakból? Mi az, ami marad a járvány után is? Előző cikkünkben megkérdeztük olvasóinkat a bankolási szokásaik változásáról, az eredményeket az OTP Bank szakértői segítségével elemezzük. \r

","shortLead":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális...","id":"otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3fe07f2-6f59-4b6c-8a3a-7a41b3441b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae299c96-f23f-4f8f-8e54-463ab584a1eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","timestamp":"2020. június. 17. 18:30","title":"Így változtatta meg a bankolási szokásainkat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedéssel több olyan fertőzéses megbetegedés várható, melyet a vibrió elnevezésű, pálca alakú baktériumok okoznak – állapította meg egy német kutatócsoport.","shortLead":"A globális felmelegedéssel több olyan fertőzéses megbetegedés várható, melyet a vibrió elnevezésű, pálca alakú...","id":"20200618_globalis_felmelegedes_bakterium_fertozes_megbetegedes_vibrio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3392d3e-f1f2-423a-be4a-8c399ed5b551","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_globalis_felmelegedes_bakterium_fertozes_megbetegedes_vibrio","timestamp":"2020. június. 18. 10:33","title":"Még ez is: veszélyes baktériumok szabadulhatnak el a felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Pénzmosással és korrupcióval vádolják Lamine Diackot, a vád szerint 3,45 millió euróért segített orosz doppingeseteket eltussolni.","shortLead":"Pénzmosással és korrupcióval vádolják Lamine Diackot, a vád szerint 3,45 millió euróért segített orosz doppingeseteket...","id":"20200617_Nemzetkozi_Atletikai_Szovetseg_korrupcio_penzmosas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee729736-704f-4141-8984-b784850c9bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_Nemzetkozi_Atletikai_Szovetseg_korrupcio_penzmosas","timestamp":"2020. június. 17. 21:04","title":"Négy évre küldenék börtönbe a Nemzetközi Atlétikai Szövetség volt elnökét korrupció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség gyilkosságra gyanakszik, ismeretlen tettes ellen nyomoznak.","shortLead":"A rendőrség gyilkosságra gyanakszik, ismeretlen tettes ellen nyomoznak.","id":"20200618_Holtan_talaltak_egy_26_eves_ferfit_Fuzesabonyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f832356-ed99-40b8-a67b-95befdb95b70","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_Holtan_talaltak_egy_26_eves_ferfit_Fuzesabonyban","timestamp":"2020. június. 18. 16:40","title":"Holtan találtak egy 26 éves férfit Füzesabonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ee6df5-31bf-4776-955c-bffdeb6a432d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaságnál négy igazolt koronavírusos megbetegedés volt.","shortLead":"A társaságnál négy igazolt koronavírusos megbetegedés volt.","id":"20200618_homolya_robert_mav_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ee6df5-31bf-4776-955c-bffdeb6a432d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4139b39d-9500-44cb-acce-1b61c9e781f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200618_homolya_robert_mav_koronavirus","timestamp":"2020. június. 18. 07:00","title":"Homolya: Havi 400-500 millióba került a MÁV-nak a vírus elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]