[{"available":true,"c_guid":"89e99c6a-9c25-431a-a416-35ae61b1ed09","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, mindenki csalódik valakiben: a magyar kormány vakcinákat várna Brüsszelből vakcinaútlevelek helyett, mi pedig például átlátható oltási programot a Magyarságkutató Intézetnek frissen adott 1,2 milliárd forint helyett.","shortLead":"Úgy tűnik, mindenki csalódik valakiben: a magyar kormány vakcinákat várna Brüsszelből vakcinaútlevelek helyett, mi...","id":"20210318_kormany_brusszel_varakozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e99c6a-9c25-431a-a416-35ae61b1ed09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb3cad-60a7-412b-ba9d-35c4b65fb3a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_kormany_brusszel_varakozasok","timestamp":"2021. március. 18. 17:25","title":"A kormány nem azt kapja, amit vár, de mi sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cc7d74-259e-485c-b0a3-5c12f9fe3d3d","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Egy kirakat többre hivatott, mint hogy megmutassa, mi kapható az üzletben. Ha nemcsak a termék, hanem az általa nyújtott élmény is fontos, statikus eszközökkel nem mindig adható át az üzenet.","shortLead":"Egy kirakat többre hivatott, mint hogy megmutassa, mi kapható az üzletben. Ha nemcsak a termék, hanem az általa...","id":"samsungbch_20210317_Ha_igy_invitalnak_kavera_azt_lehetetlen_visszautasitani__a_marketing_uj_generacioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7cc7d74-259e-485c-b0a3-5c12f9fe3d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca95b6e-a137-4b00-abb4-135611ffafe3","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210317_Ha_igy_invitalnak_kavera_azt_lehetetlen_visszautasitani__a_marketing_uj_generacioja","timestamp":"2021. március. 19. 07:30","title":"Ha így invitálnak kávéra, azt lehetetlen visszautasítani – a marketing új generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gondja támadt egy 2016-ban publikált bejegyzéssel az Adobe-nak, ezért utólag, öt évvel a poszt írása után hivatalos eljárást kezdeményezett annak közzétevője ellen.","shortLead":"Gondja támadt egy 2016-ban publikált bejegyzéssel az Adobe-nak, ezért utólag, öt évvel a poszt írása után hivatalos...","id":"20210319_adobe_acrobat_reader_ms_dos_pdf_olvaso_dcma_ertesites_kalozkodas_masolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e608f61f-d746-44db-8c2c-ffe42c66c076","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_adobe_acrobat_reader_ms_dos_pdf_olvaso_dcma_ertesites_kalozkodas_masolat","timestamp":"2021. március. 19. 09:03","title":"Egy 27 évvel ezelőtti PDF-ügy miatt vett üldözőbe egy internetezőt az Adobe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63933507-2698-4475-a6e1-bb0484971ccc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fájdalmas és sajnálatos, egyben várható és szükségszerű volt, hogy elválnak a magyar kormánypárt és az európai pártcsalád útjai, ebben szinte minden szereplő és lap egyetért. ","shortLead":"Fájdalmas és sajnálatos, egyben várható és szükségszerű volt, hogy elválnak a magyar kormánypárt és az európai...","id":"20210319_Igy_reagal_az_nemzetkozi_politikai_es_a_sajto_a_Fidesz_es_a_Neppart_szakitasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63933507-2698-4475-a6e1-bb0484971ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4391b5-0105-4640-9cb8-d66418a769ff","keywords":null,"link":"/360/20210319_Igy_reagal_az_nemzetkozi_politikai_es_a_sajto_a_Fidesz_es_a_Neppart_szakitasara","timestamp":"2021. március. 19. 07:30","title":"Így reagál a nemzetközi politika és a sajtó a Fidesz és a Néppárt szakítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Próbálják az intézmények között megosztani a dolgozókat és hallgatókat, hogy minden ágy mellé jusson ember. A betegágyak közel fele szabad még Szegeden.","shortLead":"Próbálják az intézmények között megosztani a dolgozókat és hallgatókat, hogy minden ágy mellé jusson ember...","id":"20210318_szte_korhaz_egeszsegugy_covid_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc992609-bc5b-46df-ab7f-edd82f11c00a","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_szte_korhaz_egeszsegugy_covid_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 19:32","title":"Kórházi ágy bőven van, személyzetet biztosítani mellé óriási erőfeszítést igényel – mondta a Szegedi Tudományegyetem kancellárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy tolvajpáros nyáron tucatnyi autóban tett kárt, végül egy lopott bicikli buktatta le őket.","shortLead":"Egy tolvajpáros nyáron tucatnyi autóban tett kárt, végül egy lopott bicikli buktatta le őket.","id":"20210319_katalizatort_loptak_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e17947b-3f37-4d44-a67a-8d20b63ede6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_katalizatort_loptak_vademeles","timestamp":"2021. március. 19. 10:01","title":"Kerékbilincset is aprítottak a katalizátortolvajok – börtönt szán nekik az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Újabb mélypontra süllyedt az USA és Oroszország kapcsolata az után, hogy Joe Biden amerikai elnök igennel válaszolt arra az újságírói kérdésre, gyilkosnak tartja-e Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Oroszország konzultációra hazarendelte washingtoni nagykövetét, az USA pedig valószínűleg már a jövő héten újabb szankciókat vezet be Oroszország ellen a 2020-as amerikai elnökválasztásba való állítólagos beavatkozás miatt.","shortLead":"Újabb mélypontra süllyedt az USA és Oroszország kapcsolata az után, hogy Joe Biden amerikai elnök igennel válaszolt...","id":"20210318_Aki_mondja_masra_az_mondja_magara__uzente_Putyin_Bidennek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0326114-bd5c-4928-b011-4053ca7a58f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210318_Aki_mondja_masra_az_mondja_magara__uzente_Putyin_Bidennek","timestamp":"2021. március. 18. 16:45","title":"Párját ritkítja, ami most történik az USA és Oroszország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bd7035-dd5b-4a89-9101-c2eccf9d2f68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Heinczinger Balázs szerint ma ugyanúgy a szabadságért folyik a harc, csak a módszerek változtak.","shortLead":"Heinczinger Balázs szerint ma ugyanúgy a szabadságért folyik a harc, csak a módszerek változtak.","id":"20210319_marcius_15_beszed_nagymaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bd7035-dd5b-4a89-9101-c2eccf9d2f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bd0666-f451-4e77-bc7f-78d1ce904baf","keywords":null,"link":"/elet/20210319_marcius_15_beszed_nagymaros","timestamp":"2021. március. 19. 08:54","title":"Ünnepi beszédében óva intett a melegeket ábrázoló filmektől Nagymaros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]