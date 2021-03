Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"770a711d-0bb4-40ce-b0f7-f0f8d4052faf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Laurent Pech szerint egyedülálló, hogy a lengyeleknek és a magyaroknak a jogállam lebontásához az EU ad pénzt, a berlini kormány pedig nem nagyon dicsekszik ezzel a német adófizetőknek.\r

","shortLead":"Laurent Pech szerint egyedülálló, hogy a lengyeleknek és a magyaroknak a jogállam lebontásához az EU ad pénzt...","id":"20210323_magyarorszag_lengyelorszag_die_welt_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=770a711d-0bb4-40ce-b0f7-f0f8d4052faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8093bb2a-b320-4920-8602-1c9da491e071","keywords":null,"link":"/360/20210323_magyarorszag_lengyelorszag_die_welt_lapszemle","timestamp":"2021. március. 23. 07:45","title":"Az EU-jog professzora a Die Weltben: \"A Polexit első lépéseit látjuk\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, hogy megnézze, mitől adta meg magát ilyen könnyen a konstrukció.","shortLead":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját...","id":"20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378807c5-3f15-45b8-84a5-05d03b1057db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","timestamp":"2021. március. 22. 15:03","title":"Kiderült: ezért törött olyan könnyen ketté az Asus ROG Phone 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c836d5-5917-4b06-bc71-ced6dd3b1b02","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Gyors áremelkedés várható, de az inflációt kézben lehet tartani az eurozónában – vélik a Deutsche Wellenek nyilatkozó szakértők. ","shortLead":"Gyors áremelkedés várható, de az inflációt kézben lehet tartani az eurozónában – vélik a Deutsche Wellenek nyilatkozó...","id":"20210323_Kelle_felni_az_inflaciotol_a_virusvalsag_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60c836d5-5917-4b06-bc71-ced6dd3b1b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73122a70-ddba-48aa-81d8-b0611067acb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Kelle_felni_az_inflaciotol_a_virusvalsag_utan","timestamp":"2021. március. 23. 18:34","title":"Kell-e félni az inflációtól a vírusválság után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40c7753-9b5f-46a6-a042-00a93c8f951b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter szerint Moszkvának már nincsenek kapcsolatai az Európai Unióval, csak egyes országokkal.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter szerint Moszkvának már nincsenek kapcsolatai az Európai Unióval, csak egyes országokkal.","id":"20210323_Lavrov_Brusszel_Europai_Unio_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40c7753-9b5f-46a6-a042-00a93c8f951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0bef98-c912-486e-85b4-46698eec80b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_Lavrov_Brusszel_Europai_Unio_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 23. 10:35","title":"Lavrov most Kínában hibáztatja az Európai Uniót a kapcsolatok megromlásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Check Point nevű kiberbiztonsági cég szakemberei szerint januárban tűntek fel az első, vakcinával kapcsolatos hirdetések a sötét weben, azóta pedig már 1200 ilyet találni.","shortLead":"A Check Point nevű kiberbiztonsági cég szakemberei szerint januárban tűntek fel az első, vakcinával kapcsolatos...","id":"20210323_koronavirus_elleni_vedooltas_dark_web_darknet_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9810a7-7557-41f5-8483-3920f5a1cf6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_koronavirus_elleni_vedooltas_dark_web_darknet_vakcina","timestamp":"2021. március. 23. 15:03","title":"Százezrekért árulják a sötét weben a koronavírus elleni védőoltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csak figyelemelterelés a magyar külügyminiszter szerint, hogy az emberi jogok brutális megsértése miatt az EU szankciókat vezet be kínai személyekkel szemben.","shortLead":"Csak figyelemelterelés a magyar külügyminiszter szerint, hogy az emberi jogok brutális megsértése miatt az EU...","id":"20210322_Szijjarto_szankcio_kna_emberijogok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e64b9df-f46e-412b-b683-59f8a0b2b1e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210322_Szijjarto_szankcio_kna_emberijogok","timestamp":"2021. március. 22. 12:52","title":"Szijjártó szerint semmi értelme nincs, ha az EU szankciókat vezet be az emberi jogok brutális megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is a koronavírus-járvány határozza meg a középiskolai tanulmányok lezárásának módját a szomszéd országban. Nálunk egyelőre normál vizsgákra kell készülni. \r

\r

","shortLead":"Idén is a koronavírus-járvány határozza meg a középiskolai tanulmányok lezárásának módját a szomszéd országban. Nálunk...","id":"20210322_Se_szobeli_se_irasbeli_erettsegi_nem_lesz_iden_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016433a1-b5b5-49f7-bcf6-e2fe688354aa","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Se_szobeli_se_irasbeli_erettsegi_nem_lesz_iden_Szlovakiaban","timestamp":"2021. március. 22. 13:13","title":"Se szóbeli, se írásbeli érettségi nem lesz idén Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jelentősen súlyosbította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, akit korábban felfüggesztett börtönre ítéltek, mert ruhán keresztül megsimogatta egy kislány nemi szervét. A bíróság osztotta a súlyosbításért fellebbező ügyészség véleményét, hogy a cselekményt erőszakkal követte el az illető. A férfi börtönbüntetését letöltendőre változtatták, és meg is hosszabbították.","shortLead":"Jelentősen súlyosbította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, akit korábban felfüggesztett börtönre...","id":"20210322_itelet_nemi_eroszak_letoltendo_borton_bunugyek_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1763e8-473a-4577-aacc-931a4bffbdc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_itelet_nemi_eroszak_letoltendo_borton_bunugyek_kislany","timestamp":"2021. március. 22. 15:55","title":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélték a vendégségbe érkező kislányt erőszakkal simogató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]