Megvan, ki veheti meg az LG mobilgyártó részlegét

[{"available":true,"c_guid":"5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília hamarosan „információcsomagot” és oktatófilmet is küld a magyar háziorvosoknak a 89 éven felüliek beoltásáról.","shortLead":"Müller Cecília hamarosan „információcsomagot” és oktatófilmet is küld a magyar háziorvosoknak a 89 éven felüliek...","id":"20210121_Koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40679727-e55d-4c50-9ce1-650c1e1e3bec","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 21. 14:37","title":"Müller Cecília: Fontos lépést tettek a magyar vakcina fejlesztése felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a18b861-db58-4bcd-aaa9-d941c77b69f3","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A tél kellős közepén járunk, így nincs mit csodálkozni azon, ha egyre több olyan emberrel találkozunk, akiken a hideg évszak okozta depressziós tüneteket tapasztaljuk, vagy ha mi magunk szenvedünk ezektől. Sajnos az idei téli depresszió erősebb lehet a járvány és az elrendelt korlátozások miatt. \r

","shortLead":"A tél kellős közepén járunk, így nincs mit csodálkozni azon, ha egyre több olyan emberrel találkozunk, akiken a hideg...","id":"remotivextra_20210122_teli_depresszio_tunetei_jarvany_stressz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a18b861-db58-4bcd-aaa9-d941c77b69f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d6bf4e-cb3a-4f19-b125-c9d4bb799df5","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20210122_teli_depresszio_tunetei_jarvany_stressz","timestamp":"2021. január. 22. 07:30","title":"\"Legszívesebben fel sem kelnék, csak tavasszal\" - Most a téli depresszió is nehezebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","shortLead":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","id":"20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3e2247-1f65-4416-8480-8c815faf8838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","timestamp":"2021. január. 21. 17:05","title":"5,7 milliárdért gyártanak új kompokat és katamaránokat a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6a8dec-5320-4be4-9948-321df1c060b2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatok helyzetéről tartott konferenciát a Republikon Intézet. Kiderült, hogy a megyei jogú városok vezetőinek találkozói után a polgármesterek attól tartanak, a kormány több hatáskört elvon tőlük, abban pedig teljes az egyetértés, hogy a legnehezebb év most következik.","shortLead":"Az önkormányzatok helyzetéről tartott konferenciát a Republikon Intézet. Kiderült, hogy a megyei jogú városok...","id":"20210121_ellenzeki_polgarmesterek_republikon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d6a8dec-5320-4be4-9948-321df1c060b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea53428-83c4-4a9f-bbe4-f4708726e4fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_ellenzeki_polgarmesterek_republikon","timestamp":"2021. január. 21. 16:10","title":"2021-et kell kihúzni valahogy - Ellenzéki polgármesterek mutatták be a terveiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f660e7a7-fcdc-491a-b30d-88092b246427","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csütörtök délutáni dugóban ácsorogva vették fel a jelenetet.","shortLead":"A csütörtök délutáni dugóban ácsorogva vették fel a jelenetet.","id":"20210122_Video_A_jardan_volt_a_leggyorsabb_ez_az_autos_a_Robert_Karoly_koruton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f660e7a7-fcdc-491a-b30d-88092b246427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c656960-9706-46fb-b41f-0bf21a92361c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_Video_A_jardan_volt_a_leggyorsabb_ez_az_autos_a_Robert_Karoly_koruton","timestamp":"2021. január. 22. 09:01","title":"Videó: A járdán hajtva mindenkinél gyorsabb volt ez az autós a Róbert Károly körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már kiadta a Chrome böngésző 88-as verzióját, ami több apró, de fontos frissítést tartalmaz.","shortLead":"A Google már kiadta a Chrome böngésző 88-as verzióját, ami több apró, de fontos frissítést tartalmaz.","id":"20210120_google_chrome_88_bongeszo_jelszavak_kezelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c49a8cc-18ef-4276-8b13-8084b6392086","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_google_chrome_88_bongeszo_jelszavak_kezelese","timestamp":"2021. január. 20. 19:03","title":"Most érdemes frissíteni a Google Chrome-ot, könnyebb lett a jelszavak kezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c514dcb-244b-45a1-9d2d-a16b22e7af35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Putyin elnök elégedetten dőlhet hátra: máris elindultak az első Facebook-hirdetések a Magyarországon engedélyezett Szputnyik V-ről.","shortLead":"Putyin elnök elégedetten dőlhet hátra: máris elindultak az első Facebook-hirdetések a Magyarországon engedélyezett...","id":"20210121_facebook_hirdetes_szponzoralt_tartalom_orosz_vakcina_szputnyik_v","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c514dcb-244b-45a1-9d2d-a16b22e7af35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d3ba82-ca24-41a4-9b52-80cbd612065f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_facebook_hirdetes_szponzoralt_tartalom_orosz_vakcina_szputnyik_v","timestamp":"2021. január. 21. 18:57","title":"Az oroszok Facebook-hirdetésben promózzák, hogy itthon engedélyezték a Szputnyik-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kínai Sinopharm vakcina mellett jöhet az orosz Szputnyik V is.","shortLead":"A kínai Sinopharm vakcina mellett jöhet az orosz Szputnyik V is.","id":"20210121_orosz_vakcina_vasarlas_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8757b5-a139-4ffd-a289-cd0a883b51ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_orosz_vakcina_vasarlas_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 21. 16:41","title":"Index: Egymillió orosz vakcinát vehet Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]