A Media1 szerint a Telekom hálózatán majdnem 40, a Diginél pedig mintegy 130 televíziós csatornához férhet hozzá bizonyos településeken az is, akinek csak internetre van előfizetése.

Több magyarországi településen is előfizetés nélkül lehet elérni azokat a tévécsatornákat, amelyekért egyébként fizetniük kellene a háztartásnak – írja a Media1. A lap szerint a problémát az okozza, hogy a szóban forgó szolgálatók nem megfelelő védelemmel láthatták el a hálózatukon lévő jelfolyamot, így, ha valakinek van internetes előfizetése, egy kereskedelmi forgalomban is kapható eszközzel a csatornákhoz is hozzáférhet.

Az oldal szerint a két érintett szolgáltató a Digi és a Telekom. Érintettségét egyik vállalat sem ismerte el. Nyilatkozott viszont a Media1-nek Ballai Ferenc, a Nemzeti Műsorterjesztő Klaszter klasztermenedzsere, aki szerint

a Digi, sőt egyes területeken a Magyar Telekom hálózatán is vannak kódolatlanul hagyott tévécsatornák. Utóbbinál majdnem 40.

© Pixabay / methodshop

A Media1 szerint az ügyről már legalább február óta tudni, ugyanis Ryszka Sambor, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete elnöke ekkor küldött levelet Kövesi Gabriellának, a hazai hírközlési piac szereplőit tömörítő Hírközlési Érdekegyeztető Tanácsnak. Ryszka a levélben nem nevezte meg az érintett cégeket, ám szerinte a nem, vagy nem megfelelően védett jelfolyam miatt a háztartásokban hozzá lehet férni a csatornákhoz. A Media1 úgy tudja, ez a Digi esetében 130, a Telekom esetében majdnem 40 csatornát jelent.

Mindez azért is problémás, mert így "sérülnek a televíziós csatornákhoz és az azon sugárzott műsorokhoz fűződő szerzői és szomszédos jogok", valamint torzíthatja a piacot is, ugyanis így a többi kábelszolgáltató hátrányba kerül hozzájuk képest. Emellett a műsorszolgáltatók sem járnak jól, hiszen ha egy háztartás nem fizet elő a szolgáltatásra, és úgy tud televíziózni, azután nem kapják meg a kábeldíjat. Sőt, az ilyen bekötés a tartalomtulajdonosok zsebéből is kihúzza a pénzt.

© MTI / EPA / Friedemann Vogel

A Media1 megkereste a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot is. A szervezet kommunikációs igazgatósága szerint a hatóság véleménye az, hogy

nem feladata a szerzői jogok és a szomszédos jogok tiszteletben tartásának ellenőrzése, így nem indíthat eljárást ezek megsértése esetén.

Bejelentés az ügyben még nem érkezett az NMHH-hoz.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.