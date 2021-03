Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Március 28-án, vasárnap hajnali 2 órakor egy órával előre, 3 órára kell állítani az órákat, ezzel megkezdődik a nyári időszámítás. ","shortLead":"Március 28-án, vasárnap hajnali 2 órakor egy órával előre, 3 órára kell állítani az órákat, ezzel megkezdődik a nyári...","id":"20210327_A_vasarnapi_oraatallitas_miatt_valtozik_nehany_vonat_es_BKKjarat_menetrendje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb2fba1-bffd-4dfb-9b4f-b959b913b393","keywords":null,"link":"/elet/20210327_A_vasarnapi_oraatallitas_miatt_valtozik_nehany_vonat_es_BKKjarat_menetrendje","timestamp":"2021. március. 27. 08:48","title":"A vasárnapi óraátállítás miatt változik néhány vonat és BKK-járat menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig a köznevelésben dolgozók 55 százaléka regisztrált, a 180 ezer ember közül 20 ezren kaptak már oltást – derült ki a köznevelési államtitkár nyilatkozatából.","shortLead":"Eddig a köznevelésben dolgozók 55 százaléka regisztrált, a 180 ezer ember közül 20 ezren kaptak már oltást – derült ki...","id":"20210326_jarvanyhelyzet_koronavirus_maruzsa_pedagogusok_oltas_kozneveles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccec51b-6cb0-41f5-9b88-d9aa9e99e9c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_jarvanyhelyzet_koronavirus_maruzsa_pedagogusok_oltas_kozneveles","timestamp":"2021. március. 26. 11:29","title":"Maruzsa a tanároknak: Hétfő éjfélig regisztráljanak, ha oltást akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET kibervédelmi cég és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szakemberei is közzétették, mit tehetünk a csaló SMS-ek által terjesztett vírus kiszűrésére, illetve azt is, mit tehet, aki már letöltötte az adatlopó alkalmazást.","shortLead":"Az ESET kibervédelmi cég és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szakemberei is közzétették, mit tehetünk a csaló SMS-ek...","id":"20210327_csomagkuldo_sms_csalas_virus_eltavolitasa_torles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4c0d7d-9115-4408-b5ca-12d62d22ed9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_csomagkuldo_sms_csalas_virus_eltavolitasa_torles","timestamp":"2021. március. 27. 08:03","title":"\"Megerkezett a csomagja, kovesse nyomon itt\" – mit tehet, aki rákattintott az SMS-es vírusra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Robert Koch Intézet szerint minden eddiginél súlyosabb lehet a következő időszak.","shortLead":"A Robert Koch Intézet szerint minden eddiginél súlyosabb lehet a következő időszak.","id":"20210327_Napi_szazezer_uj_fertozott_jarvany_harmadik_hullam_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca57280-364a-4bdd-aaa1-38cb470e0b4d","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Napi_szazezer_uj_fertozott_jarvany_harmadik_hullam_Nemetorszagban","timestamp":"2021. március. 27. 08:07","title":"Napi százezer új fertőzöttet is hozhat a járvány harmadik hulláma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e2574-a0c8-4b9f-b1ab-a5ccf048c92e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy alaplapra és húsz darab építőkockára volt szüksége egy orvosnak ahhoz, hogy kreatívan szemléltesse, mi értelme van a védőoltásoknak akkor is, ha nem 100 százalékos hatékonysággal védenek.","shortLead":"Egy alaplapra és húsz darab építőkockára volt szüksége egy orvosnak ahhoz, hogy kreatívan szemléltesse, mi értelme van...","id":"20210326_koronavirus_vedooltas_vakcina_lego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=725e2574-a0c8-4b9f-b1ab-a5ccf048c92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65c3654-27d8-401e-88a8-ce7ea439ce27","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_koronavirus_vedooltas_vakcina_lego","timestamp":"2021. március. 26. 21:10","title":"Zseniális: egy magyar orvos legóból kirakta, mi értelme van az oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24031e98-7de2-4001-b774-ed2c8a7bdb6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dalszöveggel kétszer is megsértették a verseny szabályait.","shortLead":"A dalszöveggel kétszer is megsértették a verseny szabályait.","id":"20210327_Feheroroszorszagot_diszkvalifikaltak_az_Euroviziorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24031e98-7de2-4001-b774-ed2c8a7bdb6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d4af4-5850-4134-9c1c-86ad80a63a2f","keywords":null,"link":"/kultura/20210327_Feheroroszorszagot_diszkvalifikaltak_az_Euroviziorol","timestamp":"2021. március. 27. 12:38","title":"Fehéroroszországot diszkvalifikálták az Eurovízióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kancelláriaminiszter szerint azonban „a jövőre vonatkozó minden prognózis bizonytalan” a járvány miatt.","shortLead":"A kancelláriaminiszter szerint azonban „a jövőre vonatkozó minden prognózis bizonytalan” a járvány miatt.","id":"20210327_Gulyas_Gergely_Aprilisban_mindenkeppen_ebedelhetunk_mar_egy_etterem_teraszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefb41b4-ebfd-418c-af00-2eb1309969f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Gulyas_Gergely_Aprilisban_mindenkeppen_ebedelhetunk_mar_egy_etterem_teraszan","timestamp":"2021. március. 27. 12:57","title":"Gulyás Gergely: Áprilisban mindenképpen ebédelhetünk már egy étterem teraszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aba6930-3353-489a-aaed-e1a7b2f391fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Föld órája akcióhoz csatlakozva lekapcsolják a főváros díszkivilágítását.","shortLead":"A Föld órája akcióhoz csatlakozva lekapcsolják a főváros díszkivilágítását.","id":"20210327_Egy_orara_elsotetul_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aba6930-3353-489a-aaed-e1a7b2f391fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2d827a-87c1-4b6d-835e-aa283810ac3d","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Egy_orara_elsotetul_Budapest","timestamp":"2021. március. 27. 11:19","title":"Egy órára elsötétül Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]