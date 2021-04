Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag voltak olyanok, akik annak ellenére érkeztek a Csengery utcába, hogy rajta sem voltak a listán.

","shortLead":"Állítólag voltak olyanok, akik annak ellenére érkeztek a Csengery utcába, hogy rajta sem voltak a listán.

","id":"20210404_Oltas_Terezvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd577a0-af52-477c-b22e-25c42348bb07","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Oltas_Terezvaros","timestamp":"2021. április. 04. 21:59","title":"Zárt ajtók fogadták az oltásra érkezőket Terézvárosban délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b453b63d-5c18-4190-a9ad-94c16cd56092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"9 százalékon áll mindhárom ellenzéki párt, a Fidesz támogatottsága valamelyest csökkent a Republikon Intézet adatai szerint. ","shortLead":"9 százalékon áll mindhárom ellenzéki párt, a Fidesz támogatottsága valamelyest csökkent a Republikon Intézet adatai...","id":"20210404_Beerte_a_Jobbik_a_DKt_es_a_Momentumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b453b63d-5c18-4190-a9ad-94c16cd56092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a09bbc5-9922-41b1-abec-ba632afb3792","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Beerte_a_Jobbik_a_DKt_es_a_Momentumot","timestamp":"2021. április. 04. 10:46","title":"Beérte a Jobbik a DK-t és a Momentumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c81d690-9dd3-4650-9a9b-0ac77300c40e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre többen szenvednek az ételintoleranciától és nemcsak a testi tünetek miatt. Speciális ételeket kell beszerezniük, amelyek drágábbak az átlagosnál. És bár az érintetteknek adókedvezmény jár, ezt sokan nem veszik igénybe, mert senki nem tájékoztatja őket a lehetőségéről. ","shortLead":"Egyre többen szenvednek az ételintoleranciától és nemcsak a testi tünetek miatt. Speciális ételeket kell beszerezniük...","id":"202113_nepszeru_mentesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c81d690-9dd3-4650-9a9b-0ac77300c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c989939f-3e95-4171-873c-36480a1f0132","keywords":null,"link":"/360/202113_nepszeru_mentesek","timestamp":"2021. április. 05. 13:30","title":"Kevesebb adót kell fizetniük a glutén- és laktózérzékenyeknek, de sokan nem tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b606af5-6062-4c24-8d37-da27348fc9bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 89 éves férfi szombat este óta nem adott magáról életjelet.","shortLead":"A 89 éves férfi szombat este óta nem adott magáról életjelet.","id":"20210404_Eltunt_Pesti_Jozsef_Imre_a_rendorseg_keresi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b606af5-6062-4c24-8d37-da27348fc9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f49331-2798-4f5b-9dc1-17b90b71b97b","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Eltunt_Pesti_Jozsef_Imre_a_rendorseg_keresi","timestamp":"2021. április. 04. 15:20","title":"Kijött a kórházból, majd eltűnt Pesti József Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük mosdóba menni.","shortLead":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük...","id":"20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5196c-2ee8-4ffa-afec-473e14d271e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","timestamp":"2021. április. 04. 10:20","title":"Annyira leterheltek, hogy palackba vizelnek az Amazon futárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rettegnek a szakszervezettől, és érdekes módon feltűnt egy csomó Twitter-felhasználó, aki meg sajnálja rájuk a pénzt.","shortLead":"Rettegnek a szakszervezettől, és érdekes módon feltűnt egy csomó Twitter-felhasználó, aki meg sajnálja rájuk a pénzt.","id":"20210405_Boldog_dolgozokat_hamisit_maganak_az_Amazon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed17951-5aeb-4090-a49a-f97d2c07e6a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210405_Boldog_dolgozokat_hamisit_maganak_az_Amazon","timestamp":"2021. április. 05. 15:47","title":"Boldog dolgozókat hamisít magának az Amazon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a56c673-2a97-462e-a358-33facbd1a64c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendőrök ellen készült robbantás.","shortLead":"Rendőrök ellen készült robbantás.","id":"20210405_Iszlamista_merenyletet_hiusitottak_meg_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a56c673-2a97-462e-a358-33facbd1a64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f76f8f-a515-4aeb-a10f-442764a78eee","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Iszlamista_merenyletet_hiusitottak_meg_Oroszorszagban","timestamp":"2021. április. 05. 13:39","title":"Iszlamista merényletet hiúsítottak meg Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4922aa77-1cab-491b-8c4e-8c3e4469fbe5","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Parti Nagy Lajosnak most a következő szavakból kellett ihletet merítenie: romantika, kamuzás, rejtőzködők, triumvirátus, csomagtrükk.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210404_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4922aa77-1cab-491b-8c4e-8c3e4469fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0368605-7d17-406b-92a7-74001d7197af","keywords":null,"link":"/360/20210404_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. április. 04. 20:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos egyetért Áder Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]