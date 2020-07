Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a4417a1-6a01-4717-929e-7660a5bbfa56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időt nyertek a felhasználók, csak augusztusban szűnik meg működni az Apple által felvásárolt Dark Sky alkalmazás.","shortLead":"Időt nyertek a felhasználók, csak augusztusban szűnik meg működni az Apple által felvásárolt Dark Sky alkalmazás.","id":"20200703_android_dark_sky_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a4417a1-6a01-4717-929e-7660a5bbfa56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b3e2c4-671b-40cf-9b63-af62eb0369ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_android_dark_sky_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. július. 03. 11:48","title":"Androidon 27 napig használható még az egyik legjobb időjárásos app, utána vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapestiek többsége szerint stresszesebb volt parkolóhelyet találni a járványidőszak alatt.","shortLead":"A budapestiek többsége szerint stresszesebb volt parkolóhelyet találni a járványidőszak alatt.","id":"20200703_Autosok_ingyenes_parkolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7416e21-f32d-4494-9b4d-a14a031cdc8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Autosok_ingyenes_parkolas","timestamp":"2020. július. 03. 16:20","title":"Nem változtattak a szokásaikon az autósok az ingyenes parkolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Noha kilenc éven át a kormány által támogatott főpolgármester állt Budapest élén, lassan, de szinte folyamatosan már akkor is romlott a főváros gazdasági pozíciója az országon belül.","shortLead":"Noha kilenc éven át a kormány által támogatott főpolgármester állt Budapest élén, lassan, de szinte folyamatosan már...","id":"202027_lelassitott_budapest_tobb_megye_gyorsabban_fejlodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb1d9b6-7aac-4c96-b412-4ac815fe72a1","keywords":null,"link":"/360/202027_lelassitott_budapest_tobb_megye_gyorsabban_fejlodik","timestamp":"2020. július. 02. 17:00","title":"Lelassított Budapest: több megye is gyorsabban fejlődik a fővárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf9ad4a-cf9c-4f2c-b835-be511b3f627e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A turistabuszok kiváltására szolgáló gellérthegyi siklóprojekt régóta húzódik, de most már Kreinbacher József is támogatja. ","shortLead":"A turistabuszok kiváltására szolgáló gellérthegyi siklóprojekt régóta húzódik, de most már Kreinbacher József is...","id":"20200702_siklo_gellerthegy_turistabusz_kreinbacher_jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdf9ad4a-cf9c-4f2c-b835-be511b3f627e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c39c361-d33e-446e-8287-bdcd2594aedd","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_siklo_gellerthegy_turistabusz_kreinbacher_jozsef","timestamp":"2020. július. 02. 18:45","title":"A magyar pezsgőkirály is beszáll a gellérthegyi sikló megépítésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11bbf2c-ade8-4a80-9d87-2c5875fe7d8e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legnagyobb divatmárkáktól a startupokig mindenki igénybe veszi a szolgáltatásait, Judi Henderson-Townsend ráadásul Amerika legnagyobb próbababa-újrahasznosítója.\r

","shortLead":"A legnagyobb divatmárkáktól a startupokig mindenki igénybe veszi a szolgáltatásait, Judi Henderson-Townsend ráadásul...","id":"202027_keson_kezdett_babazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c11bbf2c-ade8-4a80-9d87-2c5875fe7d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bebee7-4074-4538-9d64-ff28e0820cd9","keywords":null,"link":"/360/202027_keson_kezdett_babazni","timestamp":"2020. július. 03. 12:00","title":"Komplett őrültnek nézték, de világraszóló sikert aratott próbababáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A csődvédelmet kérő kuponos cég, a Bónusz Brigád a tartozások 19 százalékát egyenlítené ki a partnereinek, ezt is hosszú évek alatt. Pénteken válik biztossá, hogy az érintettek ebbe belemennek-e, de információink szerint erre kevés az esély.","shortLead":"A csődvédelmet kérő kuponos cég, a Bónusz Brigád a tartozások 19 százalékát egyenlítené ki a partnereinek, ezt is...","id":"20200702_Bonusz_Brigad_csodegyezseg_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4909bfd-65bc-4270-ab8c-0db19d27cda3","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Bonusz_Brigad_csodegyezseg_targyalas","timestamp":"2020. július. 02. 15:25","title":"A Bónusz Brigádtól több mint 400 millió forintot várnak a partnerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c164f5-eea8-457c-9e84-5e0c1c4d9c45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hajszálon múlt, hogy még vannak Parma-kenguruk, és nem vitte el mindet a róka.","shortLead":"Egy hajszálon múlt, hogy még vannak Parma-kenguruk, és nem vitte el mindet a róka.","id":"20200703_Majdnem_kihalt_a_Budapesti_allatkert_uj_kenguruja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7c164f5-eea8-457c-9e84-5e0c1c4d9c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cb243a-623e-436f-8157-24d77096dad4","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Majdnem_kihalt_a_Budapesti_allatkert_uj_kenguruja","timestamp":"2020. július. 03. 13:05","title":"Majdnem kihalt a Budapesti állatkert új kenguruja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6248fd-d211-4365-8de9-4f82184c2b0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Brit sajtóértesülések szerint a teljes listán 70-75 ország szerepel.","shortLead":"Brit sajtóértesülések szerint a teljes listán 70-75 ország szerepel.","id":"20200703_karantenkotelezettseg_anglia_brit_kormany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6248fd-d211-4365-8de9-4f82184c2b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a878598c-c3ec-4d96-b63c-80ac7f277fc1","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_karantenkotelezettseg_anglia_brit_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 07:22","title":"A jövő héttől több országból is karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni Angliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]