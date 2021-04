Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f87579b8-a246-4992-9d8e-0e5addd29f34","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202114_a_magyar_mutans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f87579b8-a246-4992-9d8e-0e5addd29f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7994a6-21e9-479f-9172-a211b1f60217","keywords":null,"link":"/itthon/202114_a_magyar_mutans","timestamp":"2021. április. 08. 09:10","title":"Kocsis Györgyi: A magyar mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d422fed2-0753-48c7-a043-aad843e5dbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, szigorúbb szabályokat vezet be a jövő hónap elején a Google annak érdekében, hogy mely alkalmazások láthatják az androidos eszközre telepített társaikat. Ezzel megállj-t parancsolhatnak a kéretlen reklámozóknak, sőt a hackereknek is.","shortLead":"Újabb, szigorúbb szabályokat vezet be a jövő hónap elején a Google annak érdekében, hogy mely alkalmazások láthatják...","id":"20210407_google_alkalmazas_engedelyek_hozzaferes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d422fed2-0753-48c7-a043-aad843e5dbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328cd7ef-c134-4dba-91ac-a9d7ae96b30d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_google_alkalmazas_engedelyek_hozzaferes","timestamp":"2021. április. 07. 09:03","title":"Bekeményít a Google az androidos telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Donoros légcsőátültetést végeztek az Egyesült Államokban. Az orvosok szerint a szervátültetés reményt adhat azoknak a koronavírusos betegeknek, akiknek a lélegeztetőgép súlyosan károsította a légcsövét.","shortLead":"Donoros légcsőátültetést végeztek az Egyesült Államokban. Az orvosok szerint a szervátültetés reményt adhat azoknak...","id":"20210408_donoros_legcsoatultetes_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea948ce0-6ab1-43c0-8690-aedbcaa1d50c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_donoros_legcsoatultetes_usa","timestamp":"2021. április. 08. 08:03","title":"18 órás műtét volt, de megérte: átültettek egy légcsövet az egyik emberből a másikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387b1778-06ce-461a-bbfe-6ffe83bd48e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meződi József szerint sok rajongó először nem is érti, mit keres a házuk előtt. ","shortLead":"Meződi József szerint sok rajongó először nem is érti, mit keres a házuk előtt. ","id":"20210407_Etelfutar_Apostol_egyuttes_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=387b1778-06ce-461a-bbfe-6ffe83bd48e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91151e1d-8946-49b5-9599-bf1653da6b5b","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Etelfutar_Apostol_egyuttes_tagja","timestamp":"2021. április. 07. 11:28","title":"Ételfutárnak állt az Apostol együttes frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria májusig vár a nyitással, újabb nyilatkozat a Hertha kapusedzőjének ügyében, hózáporok is lehetnek ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ausztria májusig vár a nyitással, újabb nyilatkozat a Hertha kapusedzőjének ügyében, hózáporok is lehetnek ma...","id":"20210407_Radar360_Nyithatnak_a_boltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857edf64-83cf-4948-8979-0136367eadd8","keywords":null,"link":"/360/20210407_Radar360_Nyithatnak_a_boltok","timestamp":"2021. április. 07. 08:00","title":"Radar360: Indul a nyitás, de még nem minden bolt él vele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc2b9a4-79ac-4f40-984c-fa484594f07c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány arra számít, hogy júniusra magunk mögött hagyhatjuk a járványt, mert akkor már hétmillió lehet a beoltottak száma. A kormányzat láthatóan csak a vakcinákra épít, noha az oltásokban sikersztorit író Izrael sem bízott kizárólag azokban.","shortLead":"A kormány arra számít, hogy júniusra magunk mögött hagyhatjuk a járványt, mert akkor már hétmillió lehet a beoltottak...","id":"20210408_Lehete_normalis_eletunk_juniusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc2b9a4-79ac-4f40-984c-fa484594f07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee45714-2802-441a-a6dd-be75ca8ba20f","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_Lehete_normalis_eletunk_juniusra","timestamp":"2021. április. 08. 16:25","title":"Lehet-e normális életünk júniusra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Visszatért az ipari termelés a járvány előtti utolsó hónap szintje fölé.","shortLead":"Visszatért az ipari termelés a járvány előtti utolsó hónap szintje fölé.","id":"20210408_ipar_termeles_ksh_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f541cac-7a6c-45bd-9979-82cbbd4fc689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_ipar_termeles_ksh_statisztika","timestamp":"2021. április. 08. 09:00","title":"Úgy is nagyot nőtt a magyar ipar teljesítménye, hogy a járműiparé visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László házelnök 10 másodperc csendet kért Gyurcsány Ferenc napirend előtti felszólalása után. Jakab Péter a szokásos, pikírt beszédét mondta, a kormányoldal pedig oltásellenességgel vádolta az ellenzéket. ","shortLead":"Kövér László házelnök 10 másodperc csendet kért Gyurcsány Ferenc napirend előtti felszólalása után. Jakab Péter...","id":"20210407_Gyurcsany_a_Parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c916a6f5-c1e4-4d1c-9026-58058057bfeb","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Gyurcsany_a_Parlamentben","timestamp":"2021. április. 07. 14:07","title":"Gyurcsány azzal vádolta a Fideszt, ők ölték meg a koronavírus miatt elhunytakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]