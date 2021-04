Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"Kis Anna","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ősz jelentősen, a tavasz mérsékelten rövidült Magyarországon az elmúlt évtizedekben, az évszakok elcsúszásának nyertese egyértelműen a nyár – állapítható meg az elmúlt öt évtized hőmérsékleti adatainak elemzéséből. A változás egybevág az északi félteke egészén tapasztalható évszak-eltolódásokkal. Ez azonban nem intézhető el annyival, hogy kevesebbet síelünk, de többet nyaralunk: az ökológia rendszer szerkezete sérül, amit például a gyakoribb fagykárokon, a vándormadarak számának csökkenésén, vagy éppen új, invazív fajok – köztük például új kórokozókat is terjesztő szúnyogfajok – megjelenésén keresztül is láthatunk. ","shortLead":"Az ősz jelentősen, a tavasz mérsékelten rövidült Magyarországon az elmúlt évtizedekben, az évszakok elcsúszásának...","id":"20210412_50_nappal_hosszabb_a_nyar_mint_a_hetvenes_evekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8136ac34-2c02-4808-86a7-640706fbf44c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_50_nappal_hosszabb_a_nyar_mint_a_hetvenes_evekben","timestamp":"2021. április. 13. 10:02","title":"Ötven nappal hosszabb a nyár, mint a hetvenes években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja. Müller Cecília szerint bár egyes járványügyi számokban csökkenést lehet látni, azokból egyelőre nem szabad levonni nagy következtetéseket.","shortLead":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja...","id":"20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8be92f8-a54e-4c2f-918e-6fd25966ef80","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","timestamp":"2021. április. 13. 13:11","title":"Operatív törzs: Megjött az első Janssen-szállítmány, most tetőzik a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak az iPhone-okon lehetett használni a beszélgetős Clubhouse appot, az alkalmazás egyik fejlesztője azonban bejelentette, hat hét múlva jön az androidos változat.","shortLead":"Eddig csak az iPhone-okon lehetett használni a beszélgetős Clubhouse appot, az alkalmazás egyik fejlesztője azonban...","id":"20210414_clubhouse_beszelgetes_alkalmazas_android_app","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71f71ee-9ccb-42d1-8177-4848362cdda0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_clubhouse_beszelgetes_alkalmazas_android_app","timestamp":"2021. április. 14. 15:03","title":"Májusban jön az új sikeralkalmazás, a Clubhouse androidos verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma csökkent.","id":"20210414_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9aaafe1-8275-4d6c-99d8-58a06642ae8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 14. 09:17","title":"Koronavírus: 285 beteg meghalt, 3597 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a846e09a-7766-4e49-aa2c-e1745e144e5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten a Domino's pizzériahálózat elindította a robotautó-szállítási szolgáltatását. Akik ezt a kiszállítást kérik, azoknak a megrendelt ételt egy teljesen önálló jármű viszi házhoz, amit a Nuro cég fejlesztett.","shortLead":"A héten a Domino's pizzériahálózat elindította a robotautó-szállítási szolgáltatását. Akik ezt a kiszállítást kérik...","id":"20210413_robot_pizzafutar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a846e09a-7766-4e49-aa2c-e1745e144e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f828e9-7ca4-4d1e-9528-ce99ac082f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_robot_pizzafutar","timestamp":"2021. április. 13. 08:10","title":"Elindultak élesben is a robotpizzafutárok Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szövetségi intézményekben szüneteltetik az oltást az egydózisú vakcinával, mert hat nőnél is vérrögképződés lépett fel.","shortLead":"A szövetségi intézményekben szüneteltetik az oltást az egydózisú vakcinával, mert hat nőnél is vérrögképződés lépett...","id":"20210413_felfuggesztes_oltas_johnson_and_johnson_vakcina_amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c8b483-ddee-47dc-8e62-a946c1b064c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_felfuggesztes_oltas_johnson_and_johnson_vakcina_amerika","timestamp":"2021. április. 13. 14:23","title":"Felfüggesztik a Johnson & Johnson vakcinával oltást az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heteket csúszhat az oltási program befejezése az országban a döntés miatt. ","shortLead":"Heteket csúszhat az oltási program befejezése az országban a döntés miatt. ","id":"20210414_dania_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220f5323-eddf-4cd3-bf03-8b308a08db1d","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_dania_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 14. 14:21","title":"Kiveszik az AstraZeneca-vakcinát az oltási programból Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég azt ígéri, hogy áprilisban további egymillió adagot szállítanak.","shortLead":"A cég azt ígéri, hogy áprilisban további egymillió adagot szállítanak.","id":"20210413_koronavirus_pfizerbiontech_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc13d7a-8bb5-4a33-854c-06579c7e32af","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_koronavirus_pfizerbiontech_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 13. 20:08","title":"Közel kétmillió adag Pfizer-BioNTech vakcina érkezett már Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]