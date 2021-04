Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kilencvenéves volt a zeneszerző-zenepedagógus. ","shortLead":"Kilencvenéves volt a zeneszerző-zenepedagógus. ","id":"20210424_Elhunyt_Soproni_Jozsef_a_Zeneakademia_volt_rektora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f7c2ca-e597-4205-aeef-60452d18558f","keywords":null,"link":"/kultura/20210424_Elhunyt_Soproni_Jozsef_a_Zeneakademia_volt_rektora","timestamp":"2021. április. 24. 21:50","title":"Elhunyt Soproni József, a Zeneakadémia volt rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba31c3-ac04-4925-b5c9-8a8b685c7b7a","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"A hívő ember meggyőződése, ahogyan Lutheré is az volt, hogy élete nem mulandó földi hatalmaktól, politikai ciklusoktól és hatalmi pozícióktól függ. Vélemény.","shortLead":"A hívő ember meggyőződése, ahogyan Lutheré is az volt, hogy élete nem mulandó földi hatalmaktól, politikai ciklusoktól...","id":"202116_itt_allok_maskent_nem_tehetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbba31c3-ac04-4925-b5c9-8a8b685c7b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59df3152-60fe-45c9-84ba-be62b1c6d3e6","keywords":null,"link":"/360/202116_itt_allok_maskent_nem_tehetek","timestamp":"2021. április. 25. 11:00","title":"Laborczi Dóra teológus: A szabad lelkiismeret és a hit veszélyes minden elnyomó hatalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint a vakcinák hatékonyságával foglalkozó táblázat, amit a kormány nyilvánosságra hozott, félrevezető és alkalmas arra, hogy elbizonytalanítsák az embereket és aláássák a nyugati vakcinákkal szembeni bizalmat.","shortLead":"A képviselő szerint a vakcinák hatékonyságával foglalkozó táblázat, amit a kormány nyilvánosságra hozott, félrevezető...","id":"20210426_feljelentes_kormany_remhirterjesztes_szel_bernadett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971f7d53-6e01-4570-98f0-b3eac289e886","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_feljelentes_kormany_remhirterjesztes_szel_bernadett","timestamp":"2021. április. 26. 12:19","title":"Feljelenti a kormányt rémhírterjesztés miatt Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre utazzanak. India naponta dönti meg a járványrekordokat, és egyre több ország vezet be utazási korlátozást.","shortLead":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre...","id":"20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37250b5f-9888-45d4-89d3-8987b3cc34c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","timestamp":"2021. április. 25. 17:08","title":"Menekülnek a járvány elől az indiai szupergazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53544614-59c5-45a1-a96a-e09e138ac73e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képeket rögzítő autós szerint – aki gépjárművezetést oktat – a sofőr a saját maga tudásával tisztában lehet, amikor így autózik, de a forgalom többi résztvevőjének reakcióival nem. ","shortLead":"A képeket rögzítő autós szerint – aki gépjárművezetést oktat – a sofőr a saját maga tudásával tisztában lehet, amikor...","id":"20210425_Az_M7est_nezte_versenyszimulacionak_egy_Corvette__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53544614-59c5-45a1-a96a-e09e138ac73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35b8464-f1ef-46dc-873d-3854ceff2062","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_Az_M7est_nezte_versenyszimulacionak_egy_Corvette__video","timestamp":"2021. április. 25. 08:16","title":"Az M7-est nézte versenyszimulációnak egy Chevrolet Corvette – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d709ec90-2525-4310-8482-41742cfcea7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet, röptében akart szerelmet vallani a sirály, de az is benne van a pakliban, hogy csak lusta volt.","shortLead":"Lehet, röptében akart szerelmet vallani a sirály, de az is benne van a pakliban, hogy csak lusta volt.","id":"20210426_siraly_siralyhaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d709ec90-2525-4310-8482-41742cfcea7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7e48c0-8bfb-4c7c-afa2-7a5b238618bf","keywords":null,"link":"/elet/20210426_siraly_siralyhaton","timestamp":"2021. április. 26. 12:07","title":"Nincs nagyobb király most a sirályháton lovagló sirálynál az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6540e138-ca90-4059-bc78-5bd930abcf06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogy ez várható volt, Chloé Zhao filmje kapta a 93. Oscar-díjátadó legfontosabb elismerését. ","shortLead":"Ahogy ez várható volt, Chloé Zhao filmje kapta a 93. Oscar-díjátadó legfontosabb elismerését. ","id":"20210426_A_nomadok_foldje_kapta_a_legjobb_filmert_jaro_Oscart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6540e138-ca90-4059-bc78-5bd930abcf06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7799c49-8700-4f6a-afe2-8c5a93f4050e","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_A_nomadok_foldje_kapta_a_legjobb_filmert_jaro_Oscart","timestamp":"2021. április. 26. 05:05","title":"A nomádok földje kapta a legjobb filmért járó Oscart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c4b91c-ef35-42cc-b0cf-86cb252ec02e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tunéziai származású, 36 éves férfi volt az elkövető, akit egy rendőr lelőtt. ","shortLead":"Egy tunéziai származású, 36 éves férfi volt az elkövető, akit egy rendőr lelőtt. ","id":"20210424_Terrorkeszultseget_rendeltek_el_Franciaorszagban_miutan_halalra_keseltek_egy_rendornot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7c4b91c-ef35-42cc-b0cf-86cb252ec02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afa5261-283c-4818-a227-2a4c505538b6","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Terrorkeszultseget_rendeltek_el_Franciaorszagban_miutan_halalra_keseltek_egy_rendornot","timestamp":"2021. április. 24. 20:35","title":"Terrorkészültséget rendeltek el Franciaországban, miután halálra késeltek egy rendőrnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]