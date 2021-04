Mostantól sokkal egyszerűbben is beállítható, milyen minőségben szeretnénk nézni a legnagyobb videomegosztó, a YouTube tartalmait.

A YouTube csendben két új beállítási lehetőséggel bővítette mobileszközökre kitalált alkalmazását. Mindkét kapcsolót a videók képminőségével kapcsolatos részen találni, és egyik hasznosabb, mint a másik.

A felhasználók mostantól sokkal egyszerűbben állítgathatják, milyen minőségben szeretnének videókat nézni.

A két új opció egyike a Jobb képminőség, illetve az Adatforgalom-csökkentő beállítás. Előbbi értelemszerűen élesebb képet eredményez, ám sokkal jobban fogyasztja a mobilinternetes keretet, ha azzal használjuk az alkalmazást. Utóbbi, az adatforgalom-csökkentős viszont éppen ezen segít spórolni, így azonban gyengébb minőséget kapunk.

A már megszokott beállítási lehetőségek (az automatikus és a konkrét felbontás kiválasztása) az újdonságokkal sem tűntek el, ezeket továbbra is ugyanott találni. A YouTube mindössze annyit csinált, hogy a két opciót két másikkal is kiegészítette, hogy azoknak is kedvezzen, akik nem szöszölnének a felbontás kapcsolgatásával.

A módosítás iOS-en és Androidon is él, és elvben szerveroldali változtatás, ami azt jelenti, hogy a felhasználóknak semmi mást nem kell tenniük, csak megnyitni az alkalmazást, és elindítani egy videót. (Azzal persze nem tesz rosszat, ha frissíti az appot.)

