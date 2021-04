Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik, a friss Oscar-díjas Anthony Hopkins átaludta az Oscart. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik, a friss Oscar-díjas Anthony Hopkins átaludta az Oscart. A hvg360...","id":"20210428_Radar360_Jon_a_kinai_egyetem_megy_a_kozvagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d0cdf4-2d45-4d98-8534-c8d99154ad64","keywords":null,"link":"/360/20210428_Radar360_Jon_a_kinai_egyetem_megy_a_kozvagyon","timestamp":"2021. április. 28. 07:57","title":"Radar360: Jön a kínai egyetem, megy a közvagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe64aa2d-6168-46af-980d-e273085340a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kamera persze azonnal megtalálta a nézőtéren a színész édesanyját. ","shortLead":"A kamera persze azonnal megtalálta a nézőtéren a színész édesanyját. ","id":"20210426_Megkoszonte_a_szuleinek_hogy_szexeltek__Daniel_Kaluuya_sok_embert_hozott_zavarba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe64aa2d-6168-46af-980d-e273085340a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924b08b9-a5ab-4ef3-8fa1-97f9faf306b4","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Megkoszonte_a_szuleinek_hogy_szexeltek__Daniel_Kaluuya_sok_embert_hozott_zavarba","timestamp":"2021. április. 26. 11:23","title":"Megköszönte a szüleinek, hogy szexeltek – Daniel Kaluuya sok embert hozott zavarba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat a munkavállalói oltására és új modellje sorozatgyártásának előkészítésére használja ki az időt.



","shortLead":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat...","id":"20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67a7d53-d642-4bf8-b76a-7ab9f8683682","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","timestamp":"2021. április. 26. 13:50","title":"Leállt a termelés, oltópontokat alakítottak ki a Mercedes kecskeméti gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a705fb-cb25-4949-942a-52ace3c80de2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Igaz, a férfiak ritkábban érzik úgy, hogy összetörték a szívüket – derül ki egy felmérésből.","shortLead":"Igaz, a férfiak ritkábban érzik úgy, hogy összetörték a szívüket – derül ki egy felmérésből.","id":"20210427_A_nok_felepulese_teljesebb_a_szakitas_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4a705fb-cb25-4949-942a-52ace3c80de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7175a09-abfb-47c8-9cb8-0f63b59ce5c8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210427_A_nok_felepulese_teljesebb_a_szakitas_utan","timestamp":"2021. április. 27. 12:30","title":"A nők felépülése teljesebb a szakítás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee53989c-f6f9-4c19-a795-324d9da03b52","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A hosszú bezártság után végre van elérhető kulturális program: elkezdődött az öt hétig tartó, félig online eseményeket, félig látogatható kiállításokat is ígérő OFF-Biennále. A rendezvény társalapítójával, Somogyi Hajnalkával beszélgettünk, és válogattunk a programfüzetből is.","shortLead":"A hosszú bezártság után végre van elérhető kulturális program: elkezdődött az öt hétig tartó, félig online eseményeket...","id":"20210427_OFFBiennale_somogyi_hajnalka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee53989c-f6f9-4c19-a795-324d9da03b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bea9fc-68bb-4479-8046-e7ed113e341a","keywords":null,"link":"/elet/20210427_OFFBiennale_somogyi_hajnalka","timestamp":"2021. április. 27. 20:00","title":"Lehet sikeresnek lenni kormányzati hátszél nélkül is – elkezdődött a 3. OFF-Biennále","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee3127f-a701-416a-947d-03235e948037","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A belga vendéglátóipar is nehéz helyzetből kezdi újra 2021 tavaszán. Mindeközben egy az élelmiszeriparral és a környezetvédelemmel összefüggő ügy is borzolja az emberek idegeit.","shortLead":"A belga vendéglátóipar is nehéz helyzetből kezdi újra 2021 tavaszán. Mindeközben egy az élelmiszeriparral és...","id":"20210427_Szeretettel_Brusszelbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee3127f-a701-416a-947d-03235e948037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0970394-d015-49a9-a135-ba3a6c2c0f70","keywords":null,"link":"/360/20210427_Szeretettel_Brusszelbol","timestamp":"2021. április. 27. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Keserédes terasznyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f48380-b005-4da1-94b6-f9280940d67f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hazai zenekarokkal jön az idén még apróbb fesztivál. ","shortLead":"Hazai zenekarokkal jön az idén még apróbb fesztivál. ","id":"20210427_Bankito_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4f48380-b005-4da1-94b6-f9280940d67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20863cd-bf7a-4b0e-adb0-56347bc8eca9","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Bankito_fesztival","timestamp":"2021. április. 27. 14:08","title":"A megszokottnál kisebb lesz, de megtartják az idei Bánkitót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a485820-6c1c-48e5-8329-f178c517598f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Sopron, Kőszeg és Vaskeresztes környéki termelőket rendkívüli mértékben sújtotta a járvány, hosszabb távon segítene nekik a hegyközség.","shortLead":"A Sopron, Kőszeg és Vaskeresztes környéki termelőket rendkívüli mértékben sújtotta a járvány, hosszabb távon segítene...","id":"202116_soproni_borvidek_fejleszteseert_jarvany_sujtotta_terseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a485820-6c1c-48e5-8329-f178c517598f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fefd28-0bd6-491a-93d8-ee5c715b1531","keywords":null,"link":"/360/202116_soproni_borvidek_fejleszteseert_jarvany_sujtotta_terseg","timestamp":"2021. április. 26. 14:00","title":"Rátennék Sopront a borturizmus térképére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]