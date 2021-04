Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","shortLead":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","id":"20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d37383-8809-4b96-b876-718b41b965e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","timestamp":"2021. április. 27. 21:47","title":"Spontán bulival okoztak közfelháborodást a párizsi fiatalok, ügyészségi eljárás is indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","shortLead":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","id":"20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2d09b5-91ca-4812-a56a-bf7922be9ce9","keywords":null,"link":"/elet/20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","timestamp":"2021. április. 27. 17:10","title":"Csak hatan lettek koronavírusosak egy 5000 fős barcelonai koncert után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az európai kisdízelek elterjesztését lényegében anno a francia márkák kezdték el.","shortLead":"Az európai kisdízelek elterjesztését lényegében anno a francia márkák kezdték el.","id":"20210428_A_sokaig_dizelhivo_Renault_is_lemond_a_gazolajos_motorokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eae45f1-e9b6-4506-a362-b8ad9d1f77f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_A_sokaig_dizelhivo_Renault_is_lemond_a_gazolajos_motorokrol","timestamp":"2021. április. 28. 10:35","title":"A sokáig dízelhívő Renault is lemond a gázolajos motorokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb48c9c-5448-4486-879c-400d03abd3fc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Eredetileg 3-5 éveseket vizsgáltak, képesek-e jutalomért önuralmat tanúsítani, de a közgazdászok hamar rájöttek, hogy felnőtt emberek gazdasági döntéseinél is érdemes ugyanezt megfigyelni. És sokan nem teljesítettek valami jól, ami a hitelezésben, a marketingben, de akár az egészségügyi kérdésekben is megmutatkozik.","shortLead":"Eredetileg 3-5 éveseket vizsgáltak, képesek-e jutalomért önuralmat tanúsítani, de a közgazdászok hamar rájöttek...","id":"20210428_gazdasag_egy_masik_kozgazdasag_turelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fb48c9c-5448-4486-879c-400d03abd3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc70a934-b5b6-49bd-ab48-439e06522526","keywords":null,"link":"/360/20210428_gazdasag_egy_masik_kozgazdasag_turelem","timestamp":"2021. április. 28. 07:00","title":"Felnőttek tömegei is elbuknak az óvodásokkal kipróbált pillecukros türelemteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos problémákhoz vezető kialvatlanságot is segíthet megelőzni. Egy új kutatás ellentmond ennek.","shortLead":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos...","id":"20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5f7a8-da0c-41e0-af82-afdb620b260d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","timestamp":"2021. április. 29. 10:36","title":"Egy kutatás szerint az iPhone-ok kékfény-szűrője igazából nem segít hamarabb elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe4b8de-0d2e-43cf-a0e7-ded9a0cdb0d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ha statisztikákat közlünk, az a baj, ha nem közlünk statisztikákat, akkor az a baj\" – ez pedig Deutsch Tamás véleménye.","shortLead":"\"Ha statisztikákat közlünk, az a baj, ha nem közlünk statisztikákat, akkor az a baj\" – ez pedig Deutsch Tamás véleménye.","id":"20210428_Palkovics_Laszlo_szakertok_kormany_tablazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fe4b8de-0d2e-43cf-a0e7-ded9a0cdb0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1672dc9e-59fb-4730-a624-7037dcd9b739","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Palkovics_Laszlo_szakertok_kormany_tablazat","timestamp":"2021. április. 28. 15:55","title":"Palkovics: A szakértőknek értelmezniük kellene a kormány táblázatát, nem pedig riogatniuk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5379b-ee5c-4282-8b2c-907beb7f8929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Juan Joya Borja 65 éves volt. A becenevén, El Risitasként vált ismertté, és persze a felejthetetlen nevetésének köszönhetően.



","shortLead":"Juan Joya Borja 65 éves volt. A becenevén, El Risitasként vált ismertté, és persze a felejthetetlen nevetésének...","id":"20210429_Meghalt_El_Risitas_aki_jellegzetes_nevetesevel_valt_vilaghiru_memme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5379b-ee5c-4282-8b2c-907beb7f8929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a54462-b1bf-4a5d-883b-82808b5e8d01","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Meghalt_El_Risitas_aki_jellegzetes_nevetesevel_valt_vilaghiru_memme","timestamp":"2021. április. 29. 09:07","title":"Meghalt El Risitas, aki jellegzetes nevetésével vált világhírű mémmé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820a68b5-7700-4ade-9747-68c25eb498bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre még várni kell.","shortLead":"Erre még várni kell.","id":"20210427_eskuvo_lakodalom_beoltottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820a68b5-7700-4ade-9747-68c25eb498bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca26d9-5d13-4c4e-aa3d-821a43358a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_eskuvo_lakodalom_beoltottak","timestamp":"2021. április. 27. 19:45","title":"4 millió beoltott után sem engedélyezik a lakodalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]