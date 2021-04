Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","shortLead":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","id":"20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba458c2-b4a2-4375-a415-cbb2735a1136","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","timestamp":"2021. április. 29. 11:29","title":"Május elején kinyitnak Mészáros Lőrinc szállodái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak autóba rejtve eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból, bankszámlát nyitottak, majd a pénzt kínai cégek számláira utalták át.","shortLead":"A vádlottak autóba rejtve eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból, bankszámlát nyitottak, majd a pénzt...","id":"20210429_borton_itelet_penzmosas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54eb3ae2-8803-48ae-a094-2504840e4e19","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_borton_itelet_penzmosas","timestamp":"2021. április. 29. 05:30","title":"16 embert ítéltek börtönre Budapesten, amiért kolumbiai drogpénzt mostak tisztára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d8940c-18ba-4c9f-bd9b-0b993a34cb22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bács István egy pert is kilátásba helyezett.","shortLead":"Bács István egy pert is kilátásba helyezett.","id":"20210430_bacs_istvan_kommunista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6d8940c-18ba-4c9f-bd9b-0b993a34cb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4435e3-a82d-458d-b10b-b37f5f0919bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_bacs_istvan_kommunista","timestamp":"2021. április. 30. 16:53","title":"\"Büdös kommunistának\" nevezte Érd fideszes képviselője az újságírót, aki vagyonnyilatkozatáról kérdezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c7393-5f89-4805-a9e5-db733df23092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tresorit európai nagyvállalatok informatikai döntéshozóinak körében készített kutatása szerint a cégek felének az adatok feletti kontroll jelenti a legnagyobb IT-biztonsági kihívást. 