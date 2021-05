Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"04838379-e31c-47bc-9423-3652c224ed5f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"„A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer továbbfejlesztése érdekében.”","shortLead":"„A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer továbbfejlesztése érdekében.”","id":"20210430_A_gorogkatolikus_egyhaze_lesz_a_kisvardai_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04838379-e31c-47bc-9423-3652c224ed5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a390ac-2405-4075-b6ab-7750c6d30f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_A_gorogkatolikus_egyhaze_lesz_a_kisvardai_korhaz","timestamp":"2021. április. 30. 08:40","title":"A görögkatolikus egyházé lesz a kisvárdai kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6c1f03-ade6-4aa3-88b5-14287c6f2e56","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A magyar nemzet szabadságáért szálltak szembe az ország leghatalmasabb urai I. Lipót császárral – így építették be a köztudatba Jókai Mór és társai a romantika korában azt a főúri szervezkedést, amely 350 évvel ezelőtt, 1671. április 30-án Zrínyi Péter gróf, Frangepán Ferenc őrgróf és Nádasdy Ferenc gróf lefejezésével végződött. A valóságban hármójuk közül ketten horvátok, a horvát főúri irodalom jeles művelői voltak, és Horvátországban tartják őket számon nemzeti hősökként. A tét pedig annak a rendi Magyarországnak a megőrzése volt, amely ellen Jókai Mór és társai harcoltak.","shortLead":"A magyar nemzet szabadságáért szálltak szembe az ország leghatalmasabb urai I. Lipót császárral – így építették be...","id":"20210430_Wesselenyiosszeeskuves_szervezkedes_1671_aprilis_30","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e6c1f03-ade6-4aa3-88b5-14287c6f2e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e7e87d-1162-40b8-a20e-a7ea15d64068","keywords":null,"link":"/360/20210430_Wesselenyiosszeeskuves_szervezkedes_1671_aprilis_30","timestamp":"2021. április. 30. 17:00","title":"350 éve fejezték le a Habsburgok ellen lázadó hazai főurakat, akik egymást adták fel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6cbaf5-14a3-4ff0-8659-2263ea2f6470","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dél-Afrikában két autó megtámadott egy páncélozott autót, és ha nem golyóállók az üvegek, akkor a bent ülőknek semmi esélyük sem lett volna az életben maradásra. ","shortLead":"Dél-Afrikában két autó megtámadott egy páncélozott autót, és ha nem golyóállók az üvegek, akkor a bent ülőknek semmi...","id":"20210501_Ilyen_belulrol_amikor_tamadas_er_egy_pancelozott_autot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef6cbaf5-14a3-4ff0-8659-2263ea2f6470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a875cbc-af7f-4cf7-8b84-6bf44f875e71","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_Ilyen_belulrol_amikor_tamadas_er_egy_pancelozott_autot","timestamp":"2021. május. 01. 11:38","title":"Elképesztő, milyen hidegvérrel reagál a tűz alá vett páncélozott autó sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e150b2a-3119-46df-bd61-3b630a87e66f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország és a NaBi Track fejlesztői által létrehozott Okos eszközmonitoring nevű rendszer külső áramforrás nélkül teszi lehetővé a vállalatok számára eszközeik monitorozását. A fejlesztők szerint a megoldás támogatja a hatékonyságot és az adatalapú döntéshozatalt.","shortLead":"A Vodafone Magyarország és a NaBi Track fejlesztői által létrehozott Okos eszközmonitoring nevű rendszer külső...","id":"20210430_vodafone_nabi_track_okos_eszkozmonitoring_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e150b2a-3119-46df-bd61-3b630a87e66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca54d739-0ade-4579-8145-ba6ceb9581a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_vodafone_nabi_track_okos_eszkozmonitoring_rendszer","timestamp":"2021. április. 30. 16:03","title":"Döntsön az adat! – üzeni a vállalkozásoknak új megoldásával a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9116ff79-bdc8-486d-9103-1f5ac7c50b18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajzok megállókba kerülnek ki, és annak kerületnek az óvodásai készítik őket, ahol meg lehet őket csodálni. ","shortLead":"A rajzok megállókba kerülnek ki, és annak kerületnek az óvodásai készítik őket, ahol meg lehet őket csodálni. ","id":"20210430_bkk_anyak_napja_ovisok_rajzai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9116ff79-bdc8-486d-9103-1f5ac7c50b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60b616e-d396-4920-838b-16e2f37656c0","keywords":null,"link":"/elet/20210430_bkk_anyak_napja_ovisok_rajzai","timestamp":"2021. április. 30. 10:15","title":"Ovisok rajzaival készül anyák napjára a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Megrendül-e a Lee család helyzete a Samsungnál az óriási adófizetési kötelezettség miatt? Ezt figyelik most Dél-Koreában – tudósít a BBC a helyszínről.\r

","shortLead":"Megrendül-e a Lee család helyzete a Samsungnál az óriási adófizetési kötelezettség miatt? Ezt figyelik most...","id":"20210429_Tizmilliard_dollaros_orokosodesi_adot_kell_fizetnie_a_Samsung_vezetoinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac02e35c-b7d6-42f0-b648-a298b5796d29","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_Tizmilliard_dollaros_orokosodesi_adot_kell_fizetnie_a_Samsung_vezetoinek","timestamp":"2021. április. 29. 19:01","title":"Tízmilliárd dolláros örökösödési adót kell fizetnie a Samsung vezetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11982d6-7b7e-4d2d-a532-6b2f31f85726","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A tévé ma már többet jelent a doboznál, amin a nagyszülők nézik a híradót: intelligens otthonaink központjaivá, digitális életünk kikötőivé váltak. ","shortLead":"A tévé ma már többet jelent a doboznál, amin a nagyszülők nézik a híradót: intelligens otthonaink központjaivá...","id":"samsungbch_20210429_A_teve_evolucioja_az_utca_csodajatol_a_home_officeig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f11982d6-7b7e-4d2d-a532-6b2f31f85726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f043b8ff-b81b-4b83-b3c6-8e8e86af3e06","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210429_A_teve_evolucioja_az_utca_csodajatol_a_home_officeig","timestamp":"2021. április. 29. 19:30","title":"A tévé evolúciója, az utca csodájától a home office-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"3f0a3a64-8dd1-4737-b551-4a4153d59e4e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar kormányfő eredeti gondolkodó, ha azt kell kitalálni, miként vezesse vissza Magyarországot a tekintélyuralomba, de úgy, hogy közben azért fennmaradjon a demokratikus látszat. Ennek része, hogy olyan alapítványokba visz ki 11 egyetemet, amelyet alighanem a szövetségesei vezetnek majd. A Fidesz már uralma alá vonta a választási rendszert, a sajtót, a bíróságokat és a gazdaság jó részét, most még tovább megy – írja vezércikkében az Economist.","shortLead":"A magyar kormányfő eredeti gondolkodó, ha azt kell kitalálni, miként vezesse vissza Magyarországot a tekintélyuralomba...","id":"20210501_Economist_Orban_egyetemek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f0a3a64-8dd1-4737-b551-4a4153d59e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69962448-8f5e-4a19-b86f-6594b7765a33","keywords":null,"link":"/360/20210501_Economist_Orban_egyetemek","timestamp":"2021. május. 01. 09:15","title":"Economist: Orbán egyetemi térfoglalása ragadós lehet Európában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]