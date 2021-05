Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormány a járvány alatt hatszor hivatkozott kibertámadásra, ha leállt egy oldaluk.","shortLead":"A kormány a járvány alatt hatszor hivatkozott kibertámadásra, ha leállt egy oldaluk.","id":"20210510_tulterheles_tamadas_rendorseg_idopontfoglalo_oldal_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2785cd-55ad-4b14-b898-5ba9a64ed790","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_tulterheles_tamadas_rendorseg_idopontfoglalo_oldal_vakcina","timestamp":"2021. május. 10. 12:29","title":"A rendőrség szerint tényleg támadás érte az oltások időpontfoglaló oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6063c4cf-59b0-42d2-8f45-62b11ef08aa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Hamász szerint 130 rakétát lőttek ki Tel-Avivra és Izrael központi részére.","shortLead":"A Hamász szerint 130 rakétát lőttek ki Tel-Avivra és Izrael központi részére.","id":"20210511_raketaeso_hamasz_tel_aviv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6063c4cf-59b0-42d2-8f45-62b11ef08aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb112d-c65e-42bd-9119-b8387c724c26","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_raketaeso_hamasz_tel_aviv","timestamp":"2021. május. 11. 20:50","title":"Rakétaesőt zúdított a Hamász Tel-Avivra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A semlegesítő antitestek jelenléte kölcsönös összefüggésben van a vírus hatékonyabb kézbentartásával a kutatók szerint.\r

","shortLead":"A semlegesítő antitestek jelenléte kölcsönös összefüggésben van a vírus hatékonyabb kézbentartásával a kutatók...","id":"20210511_Koronavirus_antitest_szervezet_ver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8dee309-d378-49ef-a6bb-6a9ac922813b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_Koronavirus_antitest_szervezet_ver","timestamp":"2021. május. 11. 21:41","title":"Legalább nyolc hónapig maradnak meg az antitestek a szervezetben egy olasz tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra adásba került egy reklám, amelyhez a színész hangját használták. Az ATV elismerte, hogy kegyeletsértő volt. ","shortLead":"Újra adásba került egy reklám, amelyhez a színész hangját használták. Az ATV elismerte, hogy kegyeletsértő volt. ","id":"20210511_ATV_Gesztesi_Karoly_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe2559e-f3be-4960-9fb4-5277c37d2919","keywords":null,"link":"/elet/20210511_ATV_Gesztesi_Karoly_reklam","timestamp":"2021. május. 11. 10:12","title":"A tavaly elhunyt Gesztesi Károly hangjával futott hirdetés az ATV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e0cdce-23f4-40af-a524-ec70d9f7ca74","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem tudnak olyan tényezőről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszerek és a védőoltások ne lennének hatékonyak.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem tudnak olyan tényezőről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszerek és...","id":"20210510_who_india_koronavirus_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44e0cdce-23f4-40af-a524-ec70d9f7ca74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cb2b3a-2e11-422e-aed2-5a191d622e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_who_india_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. május. 10. 20:57","title":"A WHO az indiai variánsról: Egyelőre azt tudjuk, hogy a védőoltások működnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A félvezetők hiánya miatt jó néhány gyárban vissza kellett fogni a termelést.","shortLead":"A félvezetők hiánya miatt jó néhány gyárban vissza kellett fogni a termelést.","id":"20210511_25_millio_autot_nem_gyartanak_le_a_chipvalsag_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abffdc23-05b6-4758-9412-73a6d01739c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_25_millio_autot_nem_gyartanak_le_a_chipvalsag_miatt","timestamp":"2021. május. 11. 14:20","title":"2,5 millió autót nem gyártanak le a chipválság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legendás kapus ismét elhagyja a Juventust, ezúttal végleg.","shortLead":"A legendás kapus ismét elhagyja a Juventust, ezúttal végleg.","id":"20210511_gianluigi_buffon_juventus_bucsu_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5351dd5-28f3-4c39-a6c5-5063459519c1","keywords":null,"link":"/sport/20210511_gianluigi_buffon_juventus_bucsu_foci","timestamp":"2021. május. 11. 16:53","title":"Buffon végleg búcsút int a Juventusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fc4d83-d678-4396-9887-a05ab7ae1314","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A több ezer négyzetméteres zöld területet értékesíteni tervezték, a polgármester azonban most úgy döntött, elengedi az eredeti elképzeléseket.","shortLead":"A több ezer négyzetméteres zöld területet értékesíteni tervezték, a polgármester azonban most úgy döntött, elengedi...","id":"20210510_xi_kerulet_ujbuda_saroktelek_onkormanyzat_laszlo_imre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4fc4d83-d678-4396-9887-a05ab7ae1314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243c0664-a440-4468-b78d-105f760d8f95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_xi_kerulet_ujbuda_saroktelek_onkormanyzat_laszlo_imre","timestamp":"2021. május. 10. 22:15","title":"Nem adják el az újbudai saroktelket, amelynek letarolásától tartottak a környékbeliek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]