Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2f38b00d-00b8-4e80-9f90-9e615c505aa6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyetlen invazív faj kiemelésével az ökoszisztémából már pár év alatt is vissza lehet fordítani évszázados negatív folyamatokat. Erre a reménykeltő megállapításra jutottak ökológusok, akik az Indiai-óceán egy apró szigetcsoportjának élővilágát kutatták. ","shortLead":"Egyetlen invazív faj kiemelésével az ökoszisztémából már pár év alatt is vissza lehet fordítani évszázados negatív...","id":"202118_ongyogyito_termeszet_madartavlatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f38b00d-00b8-4e80-9f90-9e615c505aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41c4c3d-fd46-4908-894f-243bd5658332","keywords":null,"link":"/360/202118_ongyogyito_termeszet_madartavlatok","timestamp":"2021. május. 10. 14:00","title":"Néhány év alatt helyrepofozza magát a természet – ha hagyjuk neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A Magno Studio Kft. a semmiből érkezett meg a kormányközeli üzletek közelébe. A társaság 2016-ban még csak 30 millió forintos nyereséget termelt, tavaly már több mint 1 milliárd forintot.\r

","shortLead":"A Magno Studio Kft. a semmiből érkezett meg a kormányközeli üzletek közelébe. A társaság 2016-ban még csak 30 millió...","id":"20210511_magno_studio_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397e2525-11fe-4824-b890-e2144a48e536","keywords":null,"link":"/kkv/20210511_magno_studio_beszamolo","timestamp":"2021. május. 11. 06:54","title":"Milliárdos lett Rogán Cecília békásmegyeri panelba bejelentett üzleti partnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadók egyike 17 éves.","shortLead":"A támadók egyike 17 éves.","id":"20210511_iskolai_lovoldozes_kazany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad197c83-4e22-474d-87ea-b643a02da47a","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_iskolai_lovoldozes_kazany","timestamp":"2021. május. 11. 10:04","title":"Iskolánál lövöldöztek Kazanyban, több diák és egy tanár is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márciushoz képest átlagosan 0,8 százalék a drágulás","shortLead":"Márciushoz képest átlagosan 0,8 százalék a drágulás","id":"20210511_aprilisi_inflacio_5_szazalek_felett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce6b35e-7462-4cd6-8bad-ac4320bbd852","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_aprilisi_inflacio_5_szazalek_felett","timestamp":"2021. május. 11. 09:30","title":"Nem lassul az infláció, 5,1 százalékkal nőttek az árak áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86211982-910b-47b8-a497-3263f4335e50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Golden Globe-díjakat odaítélő Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetségét (HFPA) nagyon sok bírálat érte már.","shortLead":"A Golden Globe-díjakat odaítélő Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetségét (HFPA) nagyon sok bírálat érte...","id":"20210510_Scarlett_Johanssonnak_elege_van_a_Golden_Globebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86211982-910b-47b8-a497-3263f4335e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2400deb0-3986-4ff4-b6e3-c0f538eb0f2c","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Scarlett_Johanssonnak_elege_van_a_Golden_Globebol","timestamp":"2021. május. 10. 11:14","title":"Scarlett Johanssonnak elege van a Golden Globe-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a258e82f-d683-409c-919a-0ecf499f5617","c_author":"Windisch Judit - Ballai Vince","category":"itthon","description":"Az általános iskolák alsó tagozatainak nyitása előtt elég nagy volt a félelem attól, hogy ez a lépés súlyosbít majd a járványhelyzeten. Szerencsére ez nem következett be, és a kisdiákok egyre nagyobb arányban térnek vissza az iskolapadba. A felsőbb évfolyamoknál kisebb az ellenállás, bár az ADOM diákmozgalom még mindig halasztást követel. Az áprilisi nyitástól a tanárok nagyobb része is ódzkodott, majd szinte kivétel nélkül mindenki visszament tanítani. ","shortLead":"Az általános iskolák alsó tagozatainak nyitása előtt elég nagy volt a félelem attól, hogy ez a lépés súlyosbít majd...","id":"20210509_iskolanyitas_felso_tagozat_gimnaizum_maruzsa_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a258e82f-d683-409c-919a-0ecf499f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82123529-d043-4963-b5f4-a6a0bf74af56","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_iskolanyitas_felso_tagozat_gimnaizum_maruzsa_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 09. 11:00","title":"Jól alakul a járvány, a szülők kaptak oltást és a gyerekek is szétestek már - ezek is érvek az iskolába engedés mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afefc3fa-340d-45ef-8665-4b6a44a4400d","c_author":"Jeszenszky Géza","category":"360","description":"A sísport kifejezetten jót tesz az élővilágnak, ráadásul a hegyi idegenforgalom és sport segíti az egészséges életmódot és munkahelyeket teremt, írja szerzőnk. ","shortLead":"A sísport kifejezetten jót tesz az élővilágnak, ráadásul a hegyi idegenforgalom és sport segíti az egészséges életmódot...","id":"20210510_Jeszenszky_Geza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afefc3fa-340d-45ef-8665-4b6a44a4400d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f25e64d-a564-4b9e-8d80-725f8e089d8e","keywords":null,"link":"/360/20210510_Jeszenszky_Geza","timestamp":"2021. május. 10. 18:00","title":"Jeszenszky Géza: Nem a síelés veszélyes a természetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a094b56-f2d3-41bf-abc8-000bd4f8137b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindult a Mária 2.0 mozgalom. ","shortLead":"Elindult a Mária 2.0 mozgalom. ","id":"20210511_Szembemennek_a_Vatikannal_a_bajor_katolikusok_megaldjak_az_azonos_nemu_parokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a094b56-f2d3-41bf-abc8-000bd4f8137b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ad66bb-db8d-446d-9f68-39f37a2db326","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Szembemennek_a_Vatikannal_a_bajor_katolikusok_megaldjak_az_azonos_nemu_parokat","timestamp":"2021. május. 11. 10:16","title":"Szembemennek a Vatikánnal a bajor katolikus papok: megáldják az azonos nemű párokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]