[{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre egy hétre tiltották ki az elnököt, mert az egyik videója erőszakra buzdított.","shortLead":"Egyelőre egy hétre tiltották ki az elnököt, mert az egyik videója erőszakra buzdított.","id":"20210113_Youtube_felfuggesztes_Trump_csatorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d3f98e-ecdf-41cb-be54-ea5014a6d0e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_Youtube_felfuggesztes_Trump_csatorna","timestamp":"2021. január. 13. 07:16","title":"A YouTube felfüggesztette Trump csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csendőrség szerint voltak, akik jogtalanul megelőzték az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit.","shortLead":"A csendőrség szerint voltak, akik jogtalanul megelőzték az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit.","id":"20210112_oltoanyag_olaszorszag_csendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad321c7-946a-4c43-a37c-760d8b2548ca","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_oltoanyag_olaszorszag_csendorseg","timestamp":"2021. január. 12. 20:28","title":"Százezer vakcina soron kívüli beadása után nyomoznak az olasz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12581d4-8d30-4654-b967-3328774fc395","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy volt a mozgás a tőzsdén szerdán, a Richter új történelmi csúcsot ért el.","shortLead":"Nagy volt a mozgás a tőzsdén szerdán, a Richter új történelmi csúcsot ért el.","id":"20210113_richter_reszveny_tozsde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d12581d4-8d30-4654-b967-3328774fc395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ff04d8-71c1-4914-89d6-b9db70d49faa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_richter_reszveny_tozsde","timestamp":"2021. január. 13. 18:31","title":"Történelmi csúcsot ért el a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai Hupej tartományban is felbukkant az újabb, belföldi eredetű koronavírus-fertőzés. ","id":"202101_tulelo_novenyek_alcazzak_magukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b7879a-01cd-43ab-9e79-40c69b03c704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf25c56a-4696-480d-87ff-f55f5fa8802f","keywords":null,"link":"/360/202101_tulelo_novenyek_alcazzak_magukat","timestamp":"2021. január. 13. 13:30","title":"Egy gyógynövény megváltoztatta a színét, mikor „észrevette”, hogy gyűjtik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee0152c-da26-4669-a229-1e6b80b8b160","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány a műkereskedelem működését is felforgatta, és a tavalyi árveréseken nem is sikerült százmillió felett leütni a kalapácsot. 2020-ban a legdrágábban elkelt festmények között Tihanyi Lajos egy képét és Munkácsy Mihály alkotásait találjuk.","shortLead":"A koronavírus-járvány a műkereskedelem működését is felforgatta, és a tavalyi árveréseken nem is sikerült százmillió...","id":"20210112_8090_milliokert_keltek_el_tavaly_a_legdragabb_magyar_festmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee0152c-da26-4669-a229-1e6b80b8b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd2691f-f099-4f88-a313-90f93a6259e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210112_8090_milliokert_keltek_el_tavaly_a_legdragabb_magyar_festmenyek","timestamp":"2021. január. 12. 12:31","title":"80–90 milliókért keltek el tavaly a legdrágább magyar festmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]