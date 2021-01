Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egy nap alatt koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerültek száma is magasabb volt szerdán, mint valaha.","shortLead":"Az egy nap alatt koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerültek száma is magasabb volt szerdán, mint valaha.","id":"20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98bbb0e-efe6-4b9c-920d-0ee39bd447a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 08. 06:15","title":"Soha nem jelentettek még ennyi új fertőzöttet és elhunytat az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sicknick 2008-ban csatlakozott a Capitolium rendőrségéhez. Már öten vesztették életüket az ostrom kezdete óta.","shortLead":"Sicknick 2008-ban csatlakozott a Capitolium rendőrségéhez. Már öten vesztették életüket az ostrom kezdete óta.","id":"20210108_Rendor_Capitolium_zavargasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bfaef6-11c4-4485-9af8-0a24f23703d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_Rendor_Capitolium_zavargasok","timestamp":"2021. január. 08. 08:08","title":"Meghalt egy rendőr, aki a capitoliumi zavargásokban sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez azonban még nem bizonyított. A Moderna vezérigazgatója szerint vállalata hamarosan azt is megmutatná, hogy oltásuk a koronavírus újabb variánsaival szemben is hatékony.","shortLead":"Ez azonban még nem bizonyított. A Moderna vezérigazgatója szerint vállalata hamarosan azt is megmutatná, hogy oltásuk...","id":"20210107_moderna_vakcina_evekig_vedhet_stephane_bancel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2301ed-40ec-4aea-87ee-ccb72c5fc39a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_moderna_vakcina_evekig_vedhet_stephane_bancel","timestamp":"2021. január. 07. 16:56","title":"Évekig is védhet a Moderna koronavírus-vakcinája a gyógyszergyártó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A most jóváhagyott Moderna-vakcinából Magyarország is részesedik. Az Európai Bizottság szóvivője Menczer Tamás kritikájára is válaszolt, és szerinte az inkább önkritikának illik be.","shortLead":"A most jóváhagyott Moderna-vakcinából Magyarország is részesedik. Az Európai Bizottság szóvivője Menczer Tamás...","id":"20210106_A_Moderna_oltasa_megkapta_a_forgalomba_hozatali_engedelyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c5ac45-640b-4ee8-be66-e28e4ea8b235","keywords":null,"link":"/eurologus/20210106_A_Moderna_oltasa_megkapta_a_forgalomba_hozatali_engedelyt","timestamp":"2021. január. 06. 17:50","title":"A jövő héten szállítja vakcináit a Moderna, amely közben a forgalomba hozatali engedélyt is megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnöknek címzett levélben többek között a hiteles tájékoztatást és közbizalom helyreállítását szorgalmazzák, hogy növeljék az oltási hajlandóságot.","shortLead":"A magyar miniszterelnöknek címzett levélben többek között a hiteles tájékoztatást és közbizalom helyreállítását...","id":"20210107_Oltasi_program_Orban_Viktor_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62217667-9792-4501-ac74-aa939365dfbd","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Oltasi_program_Orban_Viktor_onkormanyzat","timestamp":"2021. január. 07. 14:23","title":"Hatékonyabb oltási programot javasol Orbán Viktornak több önkormányzati vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két történész-régész a Mandinerre írt cikket az animációs filmről, amelyben jelezték szakmai fenntartásaikat. ","shortLead":"A két történész-régész a Mandinerre írt cikket az animációs filmről, amelyben jelezték szakmai fenntartásaikat. ","id":"20210107_pozsonyi_csata_magyarsagkutato_regeszek_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af1958-3b86-4cc1-ba14-092d018470b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_pozsonyi_csata_magyarsagkutato_regeszek_kritika","timestamp":"2021. január. 07. 17:37","title":"Már nem dolgoznak a régészek a Magyarságkutatónál, miután kritizálták a pozsonyi csata filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség közlése szerint az eddig ismert áldozat mellett egy nő és két férfi is életét vesztette, egyelőre nem tudni, mi okozta a halálukat.","shortLead":"A rendőrség közlése szerint az eddig ismert áldozat mellett egy nő és két férfi is életét vesztette, egyelőre nem...","id":"20210107_Zavargas_Capitolium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a82d8-8f4a-4f40-9da2-2efe6a462898","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Zavargas_Capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 06:20","title":"Négy halottja van a capitoliumi zavargásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át, a következő félidős választásig, hogy a Demokrata Pártnak többsége van a Képviselőházban és a Szenátusban is. Utolsóként Georgia döntött a két szenátoráról, nagy meglepetésre két demokratát választottak meg.","shortLead":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át...","id":"20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563df1c3-efbc-4d71-b4b1-2a8c25c79c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","timestamp":"2021. január. 06. 22:35","title":"Eldőlt: a demokratáké lesz a többség az USA törvényhozásában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]