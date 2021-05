Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e1872501-12cd-459b-b226-be3ac2fc309d","c_author":"","category":"vilag","description":"Még soha nem volt ilyen súlyos tűzpárbaj Providence-ben.","shortLead":"Még soha nem volt ilyen súlyos tűzpárbaj Providence-ben.","id":"20210514_lovoldozes_rhode_island","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1872501-12cd-459b-b226-be3ac2fc309d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e672a3e3-6741-49e1-bf26-14789922016d","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_lovoldozes_rhode_island","timestamp":"2021. május. 14. 05:17","title":"Fiatalok nyitottak egymásra tüzet Rhode Island fővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9142c8fb-739a-4123-9d4c-a275da80c9a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szirénázó felvezetéssel jutott be a kórházba csütörtökön az énekesnő.","shortLead":"Szirénázó felvezetéssel jutott be a kórházba csütörtökön az énekesnő.","id":"20210514_Der_Heni_vajudasanak_a_dramajarol_beszeltek_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9142c8fb-739a-4123-9d4c-a275da80c9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8834c62e-c4cd-49b9-b08b-1f4b3e190f36","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Der_Heni_vajudasanak_a_dramajarol_beszeltek_a_rendorok","timestamp":"2021. május. 14. 08:15","title":"Dér Heni vajúdásának a drámájáról beszéltek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e626965-43f4-47f6-94b4-77be570b41d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint Halász Júlia nem tudta igazolni, hogy Szabó László valóban erőszakosan viselkedett vele.","shortLead":"A bíróság szerint Halász Júlia nem tudta igazolni, hogy Szabó László valóban erőszakosan viselkedett vele.","id":"20210513_Masodfok_fideszes_kepviselo_444_ujsagiro_ragalmazasi_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e626965-43f4-47f6-94b4-77be570b41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205f745b-e928-4294-a487-2cb09d14272e","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Masodfok_fideszes_kepviselo_444_ujsagiro_ragalmazasi_per","timestamp":"2021. május. 13. 17:50","title":"Másodfokon is nyert a fideszes képviselő a 444.hu újságírója elleni rágalmazási perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A profitból a Háttér Társaságot támogatja a cég.","shortLead":"A profitból a Háttér Társaságot támogatja a cég.","id":"20210513_Ismet_szivarvanyszinu_termekekkel_all_ki_az_IKEA_a_massag_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da76b9c9-888b-419b-92c0-1cb5de708bbf","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_Ismet_szivarvanyszinu_termekekkel_all_ki_az_IKEA_a_massag_mellett","timestamp":"2021. május. 13. 13:44","title":"Ismét szivárványszínű termékekkel áll ki az IKEA a másság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a72ec6-7d48-42f8-8f8b-84c87a44869b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Magyar Művészeti Akadémia köztestület saját halottjának tekinti.","shortLead":"A Magyar Művészeti Akadémia köztestület saját halottjának tekinti.","id":"20210514_meghalt_Balassa_Sandor_zeneszerzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a72ec6-7d48-42f8-8f8b-84c87a44869b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0801d925-058b-478d-9ceb-d3d73ae9bf82","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_meghalt_Balassa_Sandor_zeneszerzo","timestamp":"2021. május. 14. 11:35","title":"Meghalt Balassa Sándor zeneszerző, a nemzet művésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1823237-da22-46d0-a8d3-7ce2228e9675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó egy új limitált szériát készített a majdnem Év Autója díjas modellből.","shortLead":"A francia gyártó egy új limitált szériát készített a majdnem Év Autója díjas modellből.","id":"20210513_a_vezetes_szerelmeseinek_itt_a_legujabb_alpine_a110","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1823237-da22-46d0-a8d3-7ce2228e9675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91a09d3-17d0-404e-9c50-ec19cba9f7b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_a_vezetes_szerelmeseinek_itt_a_legujabb_alpine_a110","timestamp":"2021. május. 13. 09:21","title":"A vezetés szerelmeseinek: itt a legújabb Alpine A110 sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges akció öt héten át tart majd, heti egy nyertessel.","shortLead":"A különleges akció öt héten át tart majd, heti egy nyertessel.","id":"20210513_ohio_allam_sorsolas_oltott_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4407918d-772f-4fa5-b92a-845eee72a039","keywords":null,"link":"/elet/20210513_ohio_allam_sorsolas_oltott_vakcina","timestamp":"2021. május. 13. 08:48","title":"Fejenként egymillió dollárt sorsolnak ki az oltottak között egy amerikai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ec4fc-3383-4ba1-92c3-cbe63328fd52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az év elején ígérte meg a Samsung, hogy még kényelmesebbé teszi az otthon okoseszközeinek elérését és vezérlését. Ennek egyik módja lett, hogy immár Windows 10-es számítógépen is futtatható kapcsolódó alkalmazása.","shortLead":"Még az év elején ígérte meg a Samsung, hogy még kényelmesebbé teszi az otthon okoseszközeinek elérését és vezérlését...","id":"20210514_samsung_smartthings_alkalmazas_windows10_letoltes_microsoft_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829ec4fc-3383-4ba1-92c3-cbe63328fd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc49ac0-f88a-4116-b099-e7fef76e7dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_samsung_smartthings_alkalmazas_windows10_letoltes_microsoft_store","timestamp":"2021. május. 14. 10:03","title":"Windowson is elérheti a Samsung otthonvezérlő alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]