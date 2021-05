Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","id":"20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f8530a-c8fb-4b1a-a761-84854a28cf6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","timestamp":"2021. május. 17. 15:03","title":"Heti 55 óra munka felett jelentősen megnő a stroke esélye a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából 200 ezer dolgozó után kértek mostanáig a cégek ágazati bértámogatást, és még majdnem két hét maradt az igénylésekre.","shortLead":"Nagyjából 200 ezer dolgozó után kértek mostanáig a cégek ágazati bértámogatást, és még majdnem két hét maradt...","id":"20210518_bertamogatas_valsag_majus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d987ca9-42ee-4f3f-a31f-fd3e4ac42de5","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_bertamogatas_valsag_majus","timestamp":"2021. május. 18. 13:04","title":"Május utolsó napjáig kérhetik a cégek a bértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334d94d2-6eee-44c3-b550-4176c1d1cc3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életveszélyesen megsérült az autó vezetője.","shortLead":"Életveszélyesen megsérült az autó vezetője.","id":"20210517_patak_pecs_fulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=334d94d2-6eee-44c3-b550-4176c1d1cc3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63579835-bdac-4f03-a56c-b053cedb36c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_patak_pecs_fulladas","timestamp":"2021. május. 17. 12:09","title":"Patakba zuhant egy autó Pécsen, a sofőr kis híján megfulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány mindkét projektet megvalósítaná, együttműködést ajánlanak a fővárosnak. Palkovics szerint a korábbi egyeztetéseken sem „Diákvárosról” volt szó.","shortLead":"A kormány mindkét projektet megvalósítaná, együttműködést ajánlanak a fővárosnak. Palkovics szerint a korábbi...","id":"20210517_Palkovics_Fudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac9214b-de8c-4d55-a2b5-0a00f3e8979a","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_Palkovics_Fudan","timestamp":"2021. május. 17. 14:36","title":"Palkovics elmondta, szerinte miért van „egyet nem értés” Karácsonnyal Fudan ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A listavezető európai országban 31-szer magasabb az új elektromos autók részesedése, mint nálunk.","shortLead":"A listavezető európai országban 31-szer magasabb az új elektromos autók részesedése, mint nálunk.","id":"20210517_toplista_magyarorszag_sereghajto_europaban_villanyauto_fronton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8a10ba-a08d-4131-bf4c-2703e461b084","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_toplista_magyarorszag_sereghajto_europaban_villanyauto_fronton","timestamp":"2021. május. 17. 06:41","title":"Villanyautós toplista: Magyarország az európai mezőny utolsó harmadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c7d2f9-c7ea-490d-8153-a5f0d6fa9aa9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tényellenőrző oldalak szerint semmilyen alapjuk sincs azoknak a videóknak, melyekben mágnes segítségével próbálnak ráakadni a „titokban” befecskendezett mikrochipekre. ","shortLead":"A tényellenőrző oldalak szerint semmilyen alapjuk sincs azoknak a videóknak, melyekben mágnes segítségével próbálnak...","id":"20210518_konteohivok_oltas_vakcina_mikrochip_magnes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4c7d2f9-c7ea-490d-8153-a5f0d6fa9aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf313320-cb52-4009-a578-977b5e666d5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_konteohivok_oltas_vakcina_mikrochip_magnes","timestamp":"2021. május. 18. 11:15","title":"A konteóhívők mágnesekkel keresik a karban lévő mikrochipet, feleslegesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b4e9c5-9275-4b90-85b9-3bc553707f38","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A kormány dicséretét sulykoló kommunikációs gépezet egyértelműen a „baráti” beszállítókat és médiafelületeket részesíti előnyben.","shortLead":"A kormány dicséretét sulykoló kommunikációs gépezet egyértelműen a „baráti” beszállítókat és médiafelületeket részesíti...","id":"202119__propaganda__rogan_kaszal_es_tejel__koltsegvetes_2022__kihangositva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48b4e9c5-9275-4b90-85b9-3bc553707f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d491da67-a267-44a5-98b5-960a4bde4d28","keywords":null,"link":"/360/202119__propaganda__rogan_kaszal_es_tejel__koltsegvetes_2022__kihangositva","timestamp":"2021. május. 17. 11:00","title":"Több száz milliárdot vernek el Rogánék propagandára a ciklus végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","shortLead":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","id":"20210517_oltopontok_sorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76459b4-30c9-4e5e-9daf-dcc20645d1b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_oltopontok_sorok","timestamp":"2021. május. 17. 16:09","title":"Több száz méteres sorok álltak több budapesti oltópontnál is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]