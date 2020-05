Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"804be683-5972-4a82-afca-e6ab93544c4d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár az okostermosztátok is segíthetik a koronavírus elleni védekezést – adódik egy következtetés több olyan tanulmány eredményeiből, melyekben a kutatók azt vizsgálták, miként befolyásolja az influenzavírust a páratartalom. Ugyanis a levegő nedvességtartalma jelentős hatással lehet a vírus terjedésére. ","shortLead":"Akár az okostermosztátok is segíthetik a koronavírus elleni védekezést – adódik egy következtetés több olyan tanulmány...","id":"202019_virusuzo_okostermosztat_lecsapodnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=804be683-5972-4a82-afca-e6ab93544c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96334804-0a8e-486a-b438-8b90eaecd332","keywords":null,"link":"/360/202019_virusuzo_okostermosztat_lecsapodnak","timestamp":"2020. május. 12. 10:00","title":"Sokat ront a koronavírus esélyein, ha megfelelő otthon a páratartalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3033c9fd-2968-4e76-a13c-ad18bb9db7a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég öt percre a gép közelébe kerülni, és a Thunderbolt csatlakozó hibáját kihasználva máris hozzá lehet férni a rajta tárolt adatokhoz. Ezt a Thunderspy névre keresztelt sebezhetőség teszi lehetővé, amely sok millió pc-t érint világszerte.","shortLead":"Elég öt percre a gép közelébe kerülni, és a Thunderbolt csatlakozó hibáját kihasználva máris hozzá lehet férni a rajta...","id":"20200513_thunderbolt_sebezhetoseg_thunderspy_pc_csatlakozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3033c9fd-2968-4e76-a13c-ad18bb9db7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23252cd-4697-4314-8610-a2fd7262c7d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_thunderbolt_sebezhetoseg_thunderspy_pc_csatlakozo","timestamp":"2020. május. 13. 08:03","title":"Mikori a számítógépe? A 2019 előtt gyártottak zöme 5 perc alatt feltörhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187dde7d-27aa-46fd-b85d-6cae3e48a710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csoportos pert indítottak Észak-Kaliforniában az Apple ellen, azt állítva tudatosan tett törékeny kábelt bizonyos MacBook Pro modellekbe.","shortLead":"Csoportos pert indítottak Észak-Kaliforniában az Apple ellen, azt állítva tudatosan tett törékeny kábelt bizonyos...","id":"20200512_csoportos_apple_ellen_flexgate_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=187dde7d-27aa-46fd-b85d-6cae3e48a710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6743b5e-5983-4a42-a956-82446d5b0abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_csoportos_apple_ellen_flexgate_miatt","timestamp":"2020. május. 12. 10:33","title":"A garancia vége után villogott a képernyő, csoportos per indult az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a korábbi, világjárványt nem okozó, de veszélyes rokon-koronavírusok is kimutatták, hogy a kórokozók képesek idegrendszeri fertőzést okozni. Magyar tudósok szerint a mostani vírus is rendelkezhet ezzel a képességgel.","shortLead":"Már a korábbi, világjárványt nem okozó, de veszélyes rokon-koronavírusok is kimutatták, hogy a kórokozók képesek...","id":"20200513_emberi_agy_koronavirus_idegrendszer_hipotalamusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6f4aa4-d1bd-49e6-b3a9-d837a6c0f584","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_emberi_agy_koronavirus_idegrendszer_hipotalamusz","timestamp":"2020. május. 13. 10:33","title":"Magyar kutatók: Lehetséges, hogy a koronavírus bejut az agyba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két újabb, eddig nem ismert vírusmutációra bukkantak Észtországban virológusok a SARS-CoV-2-vírus genetikai elemzésekor.","shortLead":"Két újabb, eddig nem ismert vírusmutációra bukkantak Észtországban virológusok a SARS-CoV-2-vírus genetikai elemzésekor.","id":"20200513_esztorszag_koronavirus_uj_mutaciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963c2262-76a2-4513-a501-32a0d43c13da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_esztorszag_koronavirus_uj_mutaciok","timestamp":"2020. május. 13. 07:03","title":"Két új mutáció bukkant fel a koronavírusból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf40170-7613-4b20-b03a-e9a572e5ab92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stabilan és alacsonyan tartjuk az új fertőzöttek számát – mondta Müller Cecília. Az operatív törzs keddi tájékoztatója.","shortLead":"Stabilan és alacsonyan tartjuk az új fertőzöttek számát – mondta Müller Cecília. Az operatív törzs keddi tájékoztatója.","id":"20200512_Koronavirus_egy_40_eves_beteget_is_le_tudtak_venni_a_lelegeztetogeprol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdf40170-7613-4b20-b03a-e9a572e5ab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c5ca8e-d408-46e3-842b-6af5a9ccacc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Koronavirus_egy_40_eves_beteget_is_le_tudtak_venni_a_lelegeztetogeprol","timestamp":"2020. május. 12. 11:31","title":"Koronavírus: egy 40 éves beteget is le tudtak venni a lélegeztetőgépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc76c6fb-3b5d-4f10-9927-d746b5665aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dalt éneklő Tandi Flórát is egyre több kormányközeli médiumba hívják meg.","shortLead":"A dalt éneklő Tandi Flórát is egyre több kormányközeli médiumba hívják meg.","id":"20200511_kozmedia_Varga_Judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc76c6fb-3b5d-4f10-9927-d746b5665aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057563a8-60be-4f43-8732-1b0a51c3c636","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_kozmedia_Varga_Judit","timestamp":"2020. május. 11. 18:27","title":"A közmédia is elkezdte játszani a számot, amiben Varga Judit miniszter hegedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","shortLead":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","id":"20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda97723-b17b-4315-9b52-b394903679ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","timestamp":"2020. május. 13. 07:59","title":"Magyarországra jöhet a Toyota percek alatt feltölthető villanymotoros autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]