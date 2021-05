Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eb2e20bb-6018-465f-bd21-b67b335f52ec","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A tagországok dönthetnek arról, hogy az EU-ban engedélyezett vakcinák mellett elfogadják-e a Sinopharmot is. ","shortLead":"A tagországok dönthetnek arról, hogy az EU-ban engedélyezett vakcinák mellett elfogadják-e a Sinopharmot is. ","id":"20210519_eu_beutazas_teljesen_beoltott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb2e20bb-6018-465f-bd21-b67b335f52ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2c7845-9c54-4bde-b356-dde0b2b59ef3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210519_eu_beutazas_teljesen_beoltott","timestamp":"2021. május. 19. 16:15","title":"Az uniós tagállamok megállapodtak: megnyitják a külső határokat a beoltottak előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98561710-4ced-4dc3-bfa6-86a5fe158835","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Moszkvának az a célja, hogy meggyengítse az európai és euroatlanti intézményeket, és ebben partnerre talált Orbán Viktorban.","shortLead":"Moszkvának az a célja, hogy meggyengítse az európai és euroatlanti intézményeket, és ebben partnerre talált Orbán...","id":"20210519_orosz_titkosszolgalati_nyomulas_kozepeuropaban_es_magyarorszagon_putyin_orban_paks","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98561710-4ced-4dc3-bfa6-86a5fe158835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041ab54e-3291-4258-bfdd-0de4ac102768","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_orosz_titkosszolgalati_nyomulas_kozepeuropaban_es_magyarorszagon_putyin_orban_paks","timestamp":"2021. május. 19. 14:01","title":"Valamivel meg tudta fogni Orbán Viktort Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványtagadó gyógyszerész indítványokat és észrevételeket szeretne tenni az ügyészi döntés előtt.","shortLead":"A járványtagadó gyógyszerész indítványokat és észrevételeket szeretne tenni az ügyészi döntés előtt.","id":"20210519_Kesobb_emelhetnek_vadat_Godeny_Gyorgy_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fa773c-5ae6-4e23-90b7-7e21d7fbf45f","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Kesobb_emelhetnek_vadat_Godeny_Gyorgy_ellen","timestamp":"2021. május. 19. 19:29","title":"Később emelhetnek vádat Gődény György ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88623624-ee4e-4f61-b764-872d14a373ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már látni, milyen újdonságokat hoz az Android operációs rendszer 12-es verziója. A tervek szerint az év második felétől lesz elérhető a frissítés.","shortLead":"Már látni, milyen újdonságokat hoz az Android operációs rendszer 12-es verziója. A tervek szerint az év második felétől...","id":"20210519_google_android_12_operacios_rendszer_funkciok_uj_dizajn_material_you","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88623624-ee4e-4f61-b764-872d14a373ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabd4ea3-f642-45e2-aac4-0a9755fbae61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_android_12_operacios_rendszer_funkciok_uj_dizajn_material_you","timestamp":"2021. május. 19. 14:03","title":"Itt az Android 12, új dizájnnal – ezekre az új funkciókra számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak 650 ezer forintos büntetést szabtak ki a gyártóra. ","shortLead":"Csak 650 ezer forintos büntetést szabtak ki a gyártóra. ","id":"20210519_josmusor_asztro_show_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85cd8df-b76a-4d17-b14c-fe403d952255","keywords":null,"link":"/kkv/20210519_josmusor_asztro_show_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes","timestamp":"2021. május. 19. 15:21","title":"Jósműsort meszelt el a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hitelt és a munkásokat Peking intézi, a tanárok tízszer annyit kereshetnek, mint az ELTE-n, az állam által fizetett oktatásról nincs szó, a tandíjat viszont nem a magyar pénztárcákhoz szabják.","shortLead":"A hitelt és a munkásokat Peking intézi, a tanárok tízszer annyit kereshetnek, mint az ELTE-n, az állam által fizetett...","id":"20210519_Kinanak_szeretettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b8f309-73de-48ae-83df-c42c2bd42028","keywords":null,"link":"/360/20210519_Kinanak_szeretettel","timestamp":"2021. május. 19. 15:00","title":"Szeretettel Kínának: a kormány trükközéssel szerez földet a Fudan Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon lévő Windows 10-be építik őket.","shortLead":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon...","id":"20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82dc7ba1-5178-4999-8745-35d7b21d399b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 19. 11:35","title":"A Microsoft hivatalosan is elkaszálta az új Windowst, ami a gyenge gépeken is jobban futott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b09fe-d461-47ae-8dac-2e2abf48590e","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"A technológia jelenlegi állása mellett nem kérdés, hogy érdemes-e vacillálni a bluetooth- és a vezetékes megoldások között. A kínálat azonban hatalmas a fej-, illetve fülhallgatók terepén, érdemes alaposan tájékozódni, különböző nézőpontokat megismerni. Videónk főszereplője ezúttal a Huawei Freebuds 4i-t próbálta ki. ","shortLead":"A technológia jelenlegi állása mellett nem kérdés, hogy érdemes-e vacillálni a bluetooth- és a vezetékes megoldások...","id":"20210422_Bekapcsol_parosit_hallgat__mit_tud_most_egy_bluetoothfules_huawei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=859b09fe-d461-47ae-8dac-2e2abf48590e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154bcfc0-682c-4523-a85b-5bddcca04a5c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210422_Bekapcsol_parosit_hallgat__mit_tud_most_egy_bluetoothfules_huawei","timestamp":"2021. május. 19. 11:30","title":"Kicsi, mozgékony és okos (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]