Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"88d91dee-42eb-42ef-8925-42a0f4bce616","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lényegében azért, mert önmagát veszélyeztetve közlekedett.","shortLead":"Lényegében azért, mert önmagát veszélyeztetve közlekedett.","id":"20210520_Onmagat_veszelyeztette_azert_kapott_buntetest_a_BajcsyZsilinszky_uton_eleso_biciklis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d91dee-42eb-42ef-8925-42a0f4bce616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f282e30-71ac-4589-8d61-aa3160ee4a0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_Onmagat_veszelyeztette_azert_kapott_buntetest_a_BajcsyZsilinszky_uton_eleso_biciklis","timestamp":"2021. május. 20. 08:04","title":"Kiderült, miért büntették meg a biciklist, aki elesett a Bajcsy-Zsilinszky úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A forint 0,23 százalékot gyengült az euróval szemben csütörtök reggelre.","shortLead":"A forint 0,23 százalékot gyengült az euróval szemben csütörtök reggelre.","id":"20210520_Forint_euro_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d4b16c-5f66-4a32-9f9b-a99674287e9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_Forint_euro_arfolyam","timestamp":"2021. május. 20. 08:28","title":"Visszakúszott 350 forint fölé az euró árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0dde0d0-f0a7-4a9f-a1e0-2e00f1b7341b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hasonló bulik előtt a politikai-gazdasági elit szereplői általában megteszik az óvintézkedéseket, de Borkaiék nem cselekedtek – véli Dezső András. Az ügyet részletesen feltáró újságíró szerint az is érdekes, hogy nemcsak a zsarolás idején hagyta magára a Fidesz Borkait, de a választás után is. Ellenzéki szereplők állnak a szivárogtatás mögött vagy saját árulóit keresi a kormánypárt? ","shortLead":"A hasonló bulik előtt a politikai-gazdasági elit szereplői általában megteszik az óvintézkedéseket, de Borkaiék nem...","id":"20210521_Elesben_Dezso_Andrassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0dde0d0-f0a7-4a9f-a1e0-2e00f1b7341b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1146d795-e446-469f-81ed-54101294115a","keywords":null,"link":"/360/20210521_Elesben_Dezso_Andrassal","timestamp":"2021. május. 21. 13:00","title":"Élesben Dezső Andrással: Borkaiék nem voltak okosak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a18e13-cfd8-4e92-a112-82a4ffd02385","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mindössze az érdeklődők 12,5 százalékát utasítják el. ","shortLead":"Mindössze az érdeklődők 12,5 százalékát utasítják el. ","id":"20210520_otthonfelujitasi_tamogatas_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40a18e13-cfd8-4e92-a112-82a4ffd02385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9421e58-7db6-4235-bc83-97e6b4085b11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_otthonfelujitasi_tamogatas_bank360","timestamp":"2021. május. 20. 09:14","title":"Napelem, tetőcsere, belső munkák: kiderült, mire mentek el az otthonfelújítás állami milliárdjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff37675-a93b-4750-8956-3ef97268bc74","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Végletekig puritán utastér, faék egyszerűségű technika, szerény menetteljesítmények. Mégis komoly karrier állhat az állami támogatással igen nyomott áron kapható román-francia-kínai apró elektromos autó előtt – kipróbáltuk a 100 kilométeren 1,2 liternyi benzin árának megfelelő áramot fogyasztó új Dacia Springet.","shortLead":"Végletekig puritán utastér, faék egyszerűségű technika, szerény menetteljesítmények. Mégis komoly karrier állhat...","id":"20210521_uj_villanyauto_4_millio_forintbol_teszten_a_44_loeros_dacia_spring","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bff37675-a93b-4750-8956-3ef97268bc74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa0ea8b-1b74-487e-b76c-daa3fcb4c003","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_uj_villanyauto_4_millio_forintbol_teszten_a_44_loeros_dacia_spring","timestamp":"2021. május. 21. 06:41","title":"Új villanyautó 4 millió forintból? Teszten a 44 lóerős Dacia Spring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Michigani Egyetem kutatói egy olyan processzort készítettek, ami a legtöbb támadástól megvédi a felhasználó rendszerét.","shortLead":"Az amerikai Michigani Egyetem kutatói egy olyan processzort készítettek, ami a legtöbb támadástól megvédi a felhasználó...","id":"20210521_morpheus_hacker_kibertamadas_simon_titkositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f28eaa-fdbb-4822-9c05-14fb8db0bac4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_morpheus_hacker_kibertamadas_simon_titkositas","timestamp":"2021. május. 21. 10:33","title":"13 ezer órán át támadták a hackerek az új processzort, mégsem tudták feltörni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az a 40 ezer adag vakcina, amit Szijjártó Péter május első felére ígért Csehországnak, még mindig nem ért oda.","shortLead":"Az a 40 ezer adag vakcina, amit Szijjártó Péter május első felére ígért Csehországnak, még mindig nem ért oda.","id":"20210520_szerbia_csehorszag_ajandek_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a14134b-ee58-4d52-993c-bbc31d340a00","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_szerbia_csehorszag_ajandek_pfizer","timestamp":"2021. május. 20. 05:36","title":"100 ezer adag Pfizer-vakcinát ajándékoz Csehországnak Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6662dc0f-65d0-434f-862c-9d8690e75e62","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat zuhant a fontosabb kriptopénzek árfolyama az elmúlt napokban. Ebben egyszeri jelenségek (értsd: Elon Musk) is szerepet játszottak, de inkább arról van szó: ezek a devizák még mindig úgy mozognak, mint egy vidámparki hullámvasúton.","shortLead":"Hatalmasat zuhant a fontosabb kriptopénzek árfolyama az elmúlt napokban. Ebben egyszeri jelenségek (értsd: Elon Musk...","id":"20210520_kriptopenz_bitcoin_musk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6662dc0f-65d0-434f-862c-9d8690e75e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ecec65-e1d5-4f6a-a860-fec0753ad180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_kriptopenz_bitcoin_musk","timestamp":"2021. május. 20. 17:00","title":"Három magyarországnyi pénz esett bitjeire pár nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]