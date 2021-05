Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tudta igazolni a gyártó és a forgalmazó, hogy tényleg megállítja teljesen a hajhullást a sampon.","shortLead":"Nem tudta igazolni a gyártó és a forgalmazó, hogy tényleg megállítja teljesen a hajhullást a sampon.","id":"20210521_gvh_hajhullas_sampon_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed234f99-b610-403f-af7e-cf8b23d038c7","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_gvh_hajhullas_sampon_reklam","timestamp":"2021. május. 21. 12:18","title":"Nem sok igazság volt a sampon hirdetésében, 25 milliós bírságot kapott a GVH-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cc8369-6446-44fc-a13a-4b865a12f863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi örömzenével várjuk az olvasóinkat holnap hatkor.","shortLead":"Igazi örömzenével várjuk az olvasóinkat holnap hatkor.","id":"20210521_Az_Obudai_Danubia_Zenekar_elo_koncertjen_tombolhatja_ki_magabol_az_elmult_evet_szombaton_a_hvghun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68cc8369-6446-44fc-a13a-4b865a12f863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f5a25f-4b07-4b52-a4f7-654586a66631","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_Az_Obudai_Danubia_Zenekar_elo_koncertjen_tombolhatja_ki_magabol_az_elmult_evet_szombaton_a_hvghun","timestamp":"2021. május. 21. 16:14","title":"Az Óbudai Danubia Zenekar élő koncertjén tombolhatja ki magából az elmúlt évet szombaton a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek a lakásárak világszerte - állapította meg az OECD, amelynek Magyarország is tagja.","shortLead":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek...","id":"20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224948a0-1c3e-4ab5-8d86-38e0b6c6668a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","timestamp":"2021. május. 22. 12:02","title":"Mindenki siet lakást vásárolni, mert az árak világszerte emelkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe310d37-a333-4aca-97cf-dbffe3d8e22a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási bizottság elnöke szerint árulóként fogják kezelni az állítólagos csalásban részt vevőket, és intézkedni is fognak ellenük.","shortLead":"A választási bizottság elnöke szerint árulóként fogják kezelni az állítólagos csalásban részt vevőket, és intézkedni is...","id":"20210521_Valasztasi_csalasok_feloszlatas_Aung_Szan_Szu_Kji_Mianmar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe310d37-a333-4aca-97cf-dbffe3d8e22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe12d00d-53aa-4817-b836-6cc8654487c3","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_Valasztasi_csalasok_feloszlatas_Aung_Szan_Szu_Kji_Mianmar","timestamp":"2021. május. 21. 10:46","title":"Választási csalásokra hivatkozva oszlathatják fel Aung Szan Szú Kjí pártját Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79cd2f8-2102-41e9-b424-a499a382a387","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Igazságügyi Minisztérium Barbara Starr 2017 júniusi és júliusi beszélgetéseire volt kíváncsi.","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium Barbara Starr 2017 júniusi és júliusi beszélgetéseire volt kíváncsi.","id":"20210521_Donald_Trump_CNN_tudosito_Barbara_Starr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79cd2f8-2102-41e9-b424-a499a382a387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73701891-31a0-4544-a5b1-8302fb20d43a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_Donald_Trump_CNN_tudosito_Barbara_Starr","timestamp":"2021. május. 21. 15:01","title":"Trumpék titokban megszerezték a CNN tudósítójának levelezését és telefonbeszélgetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a02630d-c375-48d1-b100-28c23a55a17a","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Az oroszok nem már vannak a spájzban, hanem még mindig, térségünk Moszkva ügynökeinek fontos játszótere, és tevékenységükben Budapestnek most különleges szerep jut.","shortLead":"Az oroszok nem már vannak a spájzban, hanem még mindig, térségünk Moszkva ügynökeinek fontos játszótere, és...","id":"202120_baratsagtalan_baratok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a02630d-c375-48d1-b100-28c23a55a17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce867fd-d3c9-4a46-9e47-67a51faaf60f","keywords":null,"link":"/360/202120_baratsagtalan_baratok","timestamp":"2021. május. 21. 11:00","title":"Orbán nem szeretné, ha kémügyek rontanák el barátságát Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Moderna amerikai gyógyszergyártó is kérni fogja az európai jóváhagyást a fiatalok oltóanyagához.","shortLead":"A Moderna amerikai gyógyszergyártó is kérni fogja az európai jóváhagyást a fiatalok oltóanyagához.","id":"20210523_A_Moderna_beadja_a_kerelmet_az_EMAhoz_hogy_az_iskolakezdesig_beolthassak_a_kamaszokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04905b9-f242-44b8-888b-6b6926b7f4bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_A_Moderna_beadja_a_kerelmet_az_EMAhoz_hogy_az_iskolakezdesig_beolthassak_a_kamaszokat","timestamp":"2021. május. 23. 07:21","title":"A Moderna beadja a kérelmét az EMA-hoz, hogy az iskolakezdésig beolthassák a kamaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba720203-0b2a-4282-a881-d808f7c5930e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy békésnek indult megemlékezés fajult el. ","shortLead":"Egy békésnek indult megemlékezés fajult el. ","id":"20210521_wales_randalirozo_fiatalok_felgyujtott_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba720203-0b2a-4282-a881-d808f7c5930e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46af08e4-bf45-439e-830b-e46c99d695ee","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_wales_randalirozo_fiatalok_felgyujtott_autok","timestamp":"2021. május. 21. 14:45","title":"Autókat gyújtogattak, majd kőzáporral fogadták a rendőröket Walesben a randalírozó fiatalok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]