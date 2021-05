Magyarországon évente több tucat halálos baleset történik a vasúti átjárókban, melyek oka szinte kivétel nélkül a síneken átkelők figyelmetlensége. A társaság ennek hatására egy új kommunikációs kampányt indított, hogy tudatosítsa a veszélyforrásokat a fiatalokban és felhívja a figyelmüket arra, hogy a szabályok betartása nagyon fontos.

A kampánynak egy érdekes böngészős játék is a része, amelyet erre a linkre kattintva lehet elérni. De nem csak erre érdemes egy pillantást vetni: az Ütközéspont címmel indított akció oldalán böngészhető többek közt a vasúti balesetek térképe, de arról is lehet olvasni, milyen közlekedésbiztonsági fejlesztések valósultak meg eddig, és melyik mire jó. De most vissza a játékhoz.

A szoftver nem igényel letöltést, sem pedig telepítést, azonnal indítható. Alapvetően egy point and click típusú alkotásról van szó, ami azt jelenti, hogy a felhasználó a képernyőn megjelenő ikonokra kattintva haladhat előre. Mivel a téma a közlekedésbiztonság, a játékos egy nyomozó bőrébe bújik, hogy egy már bekövetkezett balesetnél elvégezze az ilyenkor szokásos (rendőri) feladatokat, és rekonstruálja a történteket.

A játék egy előre felvett 360 fokos videó előtt zajlik, így a háttérben folyamatosan látni, ahogy a baleseti helyszínelők dolgoznak. A jelenetet ráadásul egy igazi vonat felhasználásával forgatták, és az egyik legismertebb magyar színész, Nagy Zsolt is szerepel benne. A díszlet és a megvalósítás azonban egyáltalán nem tűnik filmesnek, mindent elég hihetőként mutat be a MÁV.

A program ehhez dialógusokat is felhasznál, de a szövegek sajnos nem elég fajsúlyosak, és kihívás se nagyon van. Ennek legfőbb oka, hogy a program szinte mindent a játékos kezébe ad, beleértve a megtalálásra váró nyomokat is. A MÁV-nak ugyanakkor nem az volt a célja, hogy minél nehezebben teljesíthető játékot készítsen, hanem hogy közelebbről mutassa be azt, amivel a hatóság viszonylag gyakran szembesül.

